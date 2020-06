BMW 8er Golden Thunder – Schwarz und Gold

Ab September dieses Jahres bieten die Bayern den BMW 8er Golden Thunder an – ein Sondermodell mit spezifischen und durchaus kontrastreichen Spezifikationen.



Goldene Accessoires

Der BMW 8er Golden Thunder erhält ab Werk spezifische Designelemente in Gold sowie einige Optionen aus der BMW Individual Abteilung.

Bei der Lackierung hat der Kunde die Wahl zwischen einem eher klassischen Saphirschwarz Metallic oder dem extravagant-matten Frozen Black Metallic. Die dunkle Optik wird mit der BMW Individual Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen fortgeführt und mittels schwarzer Bremssättel für die M Sportbremsanlage vollendet. Ebenfalls immer an Bord des Sondermodells ist das M Sportpaket.







Wirklich spannungserzeugend sind die goldfarbigen Akzente ringsum. So warten die Golden Thunder Modelle mit goldenen Akzentlinien auf, die sich von der Frontschürze über die Seitenschweller bis in die Heckschürze erstrecken. Dazu gesellen sich goldene Außenspiegelkappen und in Gold lackierte 20-Zoll-M-Leichtmetallräder im Doppelspeichendesign. Ausschließlich das 8er Coupé erhält on top einen goldenen M Heckspoiler.







Auch im Innenraum des „Goldenen Donners“ wird der schwarz-goldene Look fortgeführt. So offeriert der noble Arbeitsplatz eine Volllederausstattung „Merino“ in Schwarz sowie einen BMW Individual Dachhimmel Alcantara Anthrazit. Auf den vorderen Kopfstützen wurde derweil „Edition Golden Thunder“ eingestickt.







Im Kontrast hierzu offeriert das Sondermodell Interieurleisten im Aluminium Mesheffect Gold Design mit zart schimmernder Oberfläche. Ein Editionsemblem auf der Mittelkonsole rundet im Zusammenspiel mit Bedienelementen in CraftedClarity – das kennen wir bereits aus dem BMW X5 – das Interieur ab.







Sehr zur Freude einer audiophilen Klientel erhält der BMW 8er Golden Thunder serienmäßig das Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System.



Preise und Marktstart des BMW 8er Golden Thunder

Das Editionsmodell „Golden Thunder“ ist sowohl als BMW 8er Coupé, als BMW 8er Cabrio wie auch als BMW 8er Gran Coupé erhältlich. Die Produktion des Sondermodells beginnt im September 2020 im BMW Werk Dingolfing. Die Preise wurden noch nicht bekanntgegeben.

