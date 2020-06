Ford Kuga PHEV im Erstkontakt – Die neue Ära

Im Rahmen einer ersten Ausfahrt konnten wir den neuen Ford Kuga PHEV einem ersten Test unterziehen.

In seiner nunmehr dritten Generation ist er nun auch – im Zuge der Elektrifizierungsstrategie Fords – als Mildhybrid mHEV und als Plug-In-Hybrid PHEV erhältlich.

Im neuen Dress und viel neuer Technik trat er als letztgenannter als ST-Line mit 225 Pferdestärken und Frontantrieb an. Fahrbericht.



Exterieur & Interieur

Optisch ein Quantensprung, möchte man meinen. So jedenfalls laute die erste Bemerkung bei der Inaugenscheinnahme des Ford Kuga PHEV. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger zeigt er sich deutlich erwachsener und weniger rundlich – hebt sich aber dennoch von seinen Geschwistermodellen Puma und Edge ab.







Die Front wirkt auf den Betrachter recht massiv, die großen Scheinwerfer nehmen dabei einen nicht unbeträchtlichen Teil des Kotflügels mit in Beschlag. Der Kühlergrill wartet mit einer – wie bei den ST- und ST-Line-Modellen üblich – Wabenstruktur auf, während weit außen positionierte Nebelleuchten das SUV optisch in die Breite ziehen.







Seitlich betrachtet, wird eine recht klassische und zugleich clevere SUV-Silhouette offeriert. Vorn und hinten gibt es relativ kurze Überhänge, von Beplankungen sah man – zumindest beim ST-Line – ab. Dafür verraten die beiden links platzierten Tankklappen die PHEV-Antriebsart des teilelektrischen Kuga.







Am Heck angekommen, prangt mittig auf der Heckklappe der Kuga-Schriftzug, gerahmt von großzügig dimensionierten Heckleuchten, die leider nur teilweise in LED-Technik ausgeführt sind. Blinker und Rückfahrscheinwerfer wurden mit konventionellen Glühbirnen bestückt, was aus heutiger Sicht etwas obsolet wirkt.







Dafür blieb dem Fahrzeug sein – irgendwie einem Fischmund ähnelnder – Griff für den hinteren Zugang. Klein, aber fein trägt eine unten rechts platzierte Plakette den „Plug-In-Hybrid“-Schriftzug. Wenngleich wir bei unserem Kuga das Fehlen der Beplankung schätzen, so wenig verstehen wir den Einsatz einer derart riesigen Rückfahrkamera und auch die beiden Endrohre – diese sind übrigens keine Attrappen – könnten etwas formschöner integriert sein.







Als ST-Line, zeigt der Ford Kuga PHEV im Inneren den üppigen Einsatz roter Kontrastnähte, was zum ansonsten dunkel gehaltenen Interieur gut passt. Die vorderen Sitze sind sportlich geformt und tragen Kunstleder-Stoff-Polsterung, die in unserem kurzen Test gut abschnitt. Wir sind uns sicher, dass hierauf auch längere Strecken angenehm absolviert werden können, was wir jedoch zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines Einzeltests klären werden.







Auf den hinteren Plätzen gibt es ebenfalls kaum einen Grund für Kritik, die beiden äußeren Plätze sind einem SUV dieser Größe würdig und so dürfte das Reisen zu viert oder auch zu fünft keine größere Hürde darstellen.







Der Arbeitsplatz des neuen Ford Kuga PHEV zeigte sich uns überaus aufgeräumt und weitestgehend intuitiv. Besonders das Lenkrad fiel sofort ins Auge und gefiel den Fahrerhänden mit seiner dicken Polsterung. Darüber hinaus ist es auch beheizt.







Auf der Mittelkonsole thront derweil ein acht Zoll großer Touchscreen, über den alle relevanten Fahrzeugfunktionen gesteuert werden. Weiter unten befindet sich die Klimaeinheit samt entsprechenden Tasten für die Sitz- und Lenkradheizung.







Neu eingezogen im Ford Kuga ist das digitale Cockpit – bei Ford „Digitale Instrumententafel“ genannt. Sie lässt sich entsprechend konfigurieren und konnte im Rahmen unseres kurzen Testes durch sehr gute Ablesbarkeit und hohe Auflösung glänzen.







Das Gepäckabteil fasst insgesamt 581 Liter, welches durch Umklappen der Rücksitze auf rund 1.481 Liter erweitert werden kann. Möchte der künftige Kuga-Fahrer seine Heckklappe elektrisch öffnen und schließen, werden 450 Euro Aufpreis fällig.







Besonders empfehlenswert ist aus Sicht der Redaktion das große Panorama-Glasdach, welches zwar mit 1.200 Euro zu Buche schlägt, alle Insassen jedoch herrlich üppig mit Sonnenlicht versorgt. Das optionale Chroma-Blau Metallic unseres Testwagens ist derweil Geschmacksache.



Motor & Fahreigenschaften – Sparen durch Hubraum

Den Antrieb im Ford Kuga PHEV übernimmt ein 2,5 Liter großer Vierzylinder, der von einem E-Motor ergänzt wird. Die Systemleistung beträgt 225 PS, welche über ein stufenloses Automatikgetriebe an die Vorderräder weitergeleitet wird. Wir begrüßen die Entscheidung von Ford, entgegen des Downsizing-Trends auf einen größeren Hubraum zu setzen. Wie bereits der kürzlich getestete Toyota Camry gezeigt hat, tragen solche Entscheidungen maßgeblich zur Verbesserung der Effizienz beispielsweise auf der Autobahn bei. Doch widmen wir uns in diesem Bericht ganz dem neuen Ford-SUV.







Eines vorab: Allradantrieb ist weder für den Plug-In- noch für den Mildhybrid-Kuga zu bekommen. Einzig der Zweiliter-Diesel mit 190 PS rollt – dann aber bereits ab Werk – mit vier angetriebenen Rädern vor.







Die ersten Meter durchs Bergische Land rollen wir völlig lautlos daher, der Akku ist fast vollgeladen und die elektrische Reichweite – Ford verspricht 56 Kilometer nach WLTP – scheint mit 54 Kilometern nicht unrealistisch.







Insgesamt stehen vier verschiedene E-Modi zur Wahl:

Normalbetrieb

Rein elektrisches Fahren

Reserveenergie für später speichern

Batterie mittels Verbrenner aufladen







Besonders spannend ist der Umstand, dass wir selbst während unserer kurzen Testfahrt im Normalbetrieb insgesamt vier Kilometer durch reines Rekuperieren zurückgewinnen konnten.



Und wie fährt sich der Ford Kuga PHEV nun?

Trotz Sportfahrwerk können wir dem neuen Kuga einen sehr ausgeglichenen Charakter bescheinigen, der ihn in Summe für eine nicht allzu schmale Klientel interessant macht. Das Lifestyle-SUV ist er gar nicht und auch raues Gelände sollte man aufgrund fehlender Untersetzung und Sperren nicht unbedingt zu seinem neuen Arbeitsplatz erklären.







Dafür offeriert er einen hohen Komfortlevel, gepaart mit aktueller Technik und einer Prise Understatement. Rein fahrtechnisch gibt es wenig auszusetzen. Die Automatik schaltete kommod, Neigungen in Kurven sind nur bei sehr sportlicher Fahrweise auszumachen.







Besonders spannend ist zudem die Ruhe im Innenraum. Weder der Motor, noch Fahrgeräusche treten merklich in den Vordergrund. Lediglich unter Volllast vernimmt man den Verbrenner beim Verrichten seiner Arbeit. Das Umschalten von E- auf Verbrennungsmotor und umgekehrt geschah während unserer Ausfahrt nahezu unmerklich für den Fahrer.



Technik & Assistenz im Ford Kuga PHEV

Der Ford Kuga PHEV offeriert – insbesondere als ST-Line X – eine bereits recht ordentliche Serienausstattung, die unter anderem eine Klimaautomatik, statische LED-Scheinwerfer und -Nebelscheinwerfer plus Fernlichtassistent sowie ein 8-Zoll-Touchscreen samt Navi und DAB+ umfasst.







Darüber hinaus gibt es ein Soundsystem aus dem Hause Bang & Olufsen, einen Spurhalteassistenten, eine Verkehrszeichenerkennung sowie einen Müdigkeitswarner.







On top befanden sich in unserem Testwagen vier Pakete an Bord, die wir nachfolgend auflisten. Die Preise hierfür orientieren sich an der gewählten Ausstattungslinie und variieren – daher nennen wir ausschließlich die für die ST-Line X aufgerufenen Preise.







Das Fahrassistenz-Paket offeriert für 1.400 Euro einen adaptiven Tempomaten samt Stauassistent und Stop&Go-Funktion, einen Ausweichassistenten und einem Totwinkel-Warner. Zusätzlich gibt es hier einen aktiven Park-Assistenten, eine Front- und Rückfahrkamera sowie einen Türkantenschutz.







Im Technologie-Paket enthalten sind adaptive LED-Scheinwerfer samt blendfreiem Fernlichtassistenten und Kurvenlicht sowie das Head-Up-Display, welches die Informationen auf eine Plexiglas-Scheibe projiziert. Ford verlangt für dieses Paket 600 Euro.







Das 750 Euro teure Styling-Paket wiederum wartet mit 19-Zoll-Rädern, rot lackierten Bremssätteln sowie einem großen Dachspoiler auf.







Abschließend hielt das Winter-Paket Einzug in unserem Ford Kuga PHEV. Hierin inkludiert sind eine beheizbare Frontscheibe, die Heizfunktion fürs Lederlenkrad sowie Sitzheizungen hinten. Die hierfür aufgerufenen 400 Euro sind aus Sicht der Redaktion fair.



Fazit zum Ford Kuga PHEV

Abschließend können wir dem Ford Kuga PHEV ein positives Zwischenzeugnis ausstellen. Der erste Eindruck konnte überzeugen, das SUV positioniert sich als ausgewogener Vertreter in der Riege der Hybrid-SUVs und wartet zudem mit einer – auf Wunsch – sehr üppigen Ausstattung auf.







Unser Testwagen schlägt mit rund 49.000 Euro zu Buche, was im Vergleich zur Konkurrenz fast schon als Schnäppchen gelten darf. Kleinere Unzulänglichkeiten im Bereich Design sind sicherlich Geschmacksache und für einige Interessenten durchaus hinnehmbar.

Text / Fotos: NewCarz

Kamera: Canon EOS 6D











Konkurrenz: Mitsubishi Outlander PHEV, Opel Grandland X Hybrid, Peugeot 3008 Hybrid, Lexus NX 300h, Volvo XC40 PHEV, Range Rover Evoque Plug-in Hybrid