Seat Leon Lichttechnik – 800 Stunden Finsternis

In einer der dunkelsten Regionen Europas wird die Seat Leon Lichttechnik in all ihren Facetten getestet – was dabei heraus kam, erklärt dieser Pressebericht.

Das Alqueva Dark Sky Reservat in Portugal ist ein besonderer Ort in Europa: Durch die geringe Lichtverschmutzung sind die Nächte hier extrem dunkel, der Sternenhimmel so klar wie fast nirgendwo auf dem Kontinent.

Sternbilder und sogar kosmische Nebel lassen sich mit bloßem Auge deutlich erkennen. Diese tiefschwarze Finsternis zieht nicht nur Wissenschaftler und Touristen an – vor Kurzem waren auch die SEAT Ingenieure der Abteilung Beleuchtung und Lichtsignale vor Ort.







Die Seat Leon Lichttechnik im Fokus der Entwickler

Die Lichtpunkte, die das Team in Alqueva beobachtete, befanden sich jedoch nicht am Himmel über, sondern am Fahrzeug vor ihnen: Es waren die LED-Leuchten der Scheinwerfer und Rückleuchten des aktuellen SEAT Leon. Carlos Elvira leitet das Team für Beleuchtung und Lichtsignale bei SEAT und erklärt:

„In der Dunkelheit von Alqueva konnten wir erneut feststellen, dass das Beleuchtungskonzept der vierten Generation des SEAT Leon selbst bei den schwierigsten Sichtverhältnissen brilliert. Dies liegt an der Reichweite und dem Durchmesser des Lichtkegels der Scheinwerfer.“







Mehr Lichtpunkte für neue Möglichkeiten

Die Voll-LED-Technologie des SEAT Leon erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit und Komfort – und eröffnet den Fahrzeugdesignern ganz neue Möglichkeiten. Magnolia Paredes, Leiterin der Abteilung Elektronikentwicklung, Beleuchtung und Tests bei SEAT, erzählt: „Durch die Voll-LED-Technologie können wir viel mehr Lichtpunkte auf einer viel kleineren Fläche unterbringen und somit viel effizientere Beleuchtungskonzepte entwickeln.“













Dies bringe jedoch auch Herausforderungen mit sich, erklärt Carlos Elvira: „Voll-LED-Leuchten sind mit einem hohen Entwicklungsaufwand verbunden. Es handelt sich hierbei um eine Lichtquelle mit einer elektronischen Komponente, daher mussten wir spezielle Treiber entwickeln, um alle Beleuchtungselemente steuern zu können.“







800 Stunden in tiefschwarzer Finsternis

Insgesamt hat das Ingenieursteam etwa 2.500 Arbeitsstunden in die Perfektionierung der Fahrzeugbeleuchtung des SEAT Leon investiert. Weitere 800 Stunden haben sie ihr Beleuchtungskonzept dann getestet – entweder im unternehmenseigenen Lichttunnel, der die Bedingungen einer Nachtfahrt simuliert, oder auf den Straßen einiger der herausforderndsten Orte der Welt.











„Testfahrten unter extremen klimatischen Bedingungen sind für uns unerlässlich. In sehr heißen Gegenden überprüfen wir die Funktion der Elektronik und in sehr kalten Gegenden stellen wir sicher, dass sich das Licht auch auf gefrorenen Straßen richtig verteilt“, sagt Carlos Elvira.

Bei ihren Tests stellen die Ingenieure unter anderem im Abstand von einem Meter Markierungen am Straßenrand auf, um die Reichweite des Abblendlichts nachvollziehen zu können – im Fall das SEAT Leon beträgt diese ganze 70 Meter.







Dank neuer Seat Leon Lichttechnik taghell in kürzester Zeit

LED-Leuchten zeichnen sich nicht nur durch eine höhere Leistung im Vergleich zu einer herkömmlichen Fahrzeugbeleuchtung aus. Ihr Lichtkegel lässt sich auch viel flexibler und genauer ausrichten, und ihr weißes Licht reicht mit einer Farbtemperatur von 5.000 Kelvin fast an das Tageslicht heran.

„Dadurch sind Form und Farbe eines Hindernisses, das nachts plötzlich auf der Straße auftaucht, besser zu erkennen. Selbst in finsteren Gegenden wie Alqueva kann der Fahrer so schneller und besser reagieren“, sagt Magnolia Paredes.











Auch die kürzere Reaktionszeit von LEDs bietet zusätzliche Sicherheit im Fahrzeug: Eine Leuchtdiode reagiert 150 Millisekunden früher als eine herkömmliche Glühbirne auf ihr Einschalten. Das klingt zunächst nach nicht viel – doch hochgerechnet auf eine Geschwindigkeit von 120 km/h bedeutet dies, dass ein nachfahrendes Fahrzeug ganze fünf Meter mehr Raum hat, um auf das Bremsen des vorausfahrenden zu reagieren.







Mehr Sicherheit auch im Innenraum

Auch im Inneren des Fahrzeugs erfüllen LED-Leuchten wichtige Sicherheitsfunktionen: Die aktuelle vierte Generation des SEAT Leon ist mit einer umlaufenden Ambientebeleuchtung ausgestattet, die in Form eines Bogens von den Vordertüren bis zur Oberseite des Armaturenbretts verläuft.

„Diese Ambientebeleuchtung kombiniert Lichtsignale mit akustischen Warnsignalen, um den Fahrer beispielsweise darauf hinzuweisen, dass eine Fahrzeugtür nicht richtig geschlossen ist oder dass sich von hinten ein Fahrzeug nähert, wenn er gerade aus dem Auto steigen will“, erklärt Magnolia Paredes.







Anhaltende Innovation

Für die beiden SEAT Ingenieure stellt die Ambientebeleuchtung einen Wendepunkt in der Fahrzeugbeleuchtung dar, der erst durch die LED-Technologie möglich wurde. „Für unsere Programmierer war es eine große Herausforderung, ein solches Ergebnis zu erzielen – doch der Aufwand hat sich mehr als gelohnt. Wir haben jetzt ein großes Plus an Funktionalität und Sicherheit gewonnen“, so Carlos Elvira.

Die Ambientebeleuchtung, deren Farbton zudem an die jeweilige Stimmung des Fahrers angepasst werden kann, soll bis zum Ende des Jahres weitere Funktionen im Fahrzeug übernehmen, erklärt Carlos Elvira weiter:

„Die Lichtintensität wird zunehmen, je schneller das Fahrzeug unterwegs ist. Damit möchten wir dem Fahrer seine Fahrgeschwindigkeit bewusster machen.“

Auch kleine Passagiere sollen mit ihr besser geschützt werden: Aktiviert der Fahrer die Kindersicherung an den hinteren Fahrzeugtüren, so leuchtet die Ambientebeleuchtung rot auf, falls die Kinder versuchen, diese Türen zu öffnen.







NewCarz meint dazu:

Die stete Weiterentwicklung der Beleuchtungstechnologien an Fahrzeugen zeigt am Seat Leon eindrucksvoll, was heutzutage in der Kompaktklasse bereits möglich ist. Dabei sind mittlerweile diverse Funktionalitäten, welche man noch vor kurzer Zeit ausschließlich in der Ober- und Luxusklasse finden konnte. Der Sicherheitsaspekt steht dabei offenkundig stets im Vordergrund. Neue Innovationen werden dank der sukzessiv weitergeführten Entwicklungsarbeit alsbald hinzukommen – allesamt zum Wohle der Insassen und aller anderen Verkehrsteilnehmer.

Text: Seat/NewCarz – Fotos: Seat