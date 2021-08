Cupra UrbanRebel – Ungehorsamer Ausblick

Cupra UrbanRebel bezeichnet man die radikalste Interpretation eines vollelektrischen urbanen Performance-Fahrzeugs, mit dem CUPRA die Grenzen neu auslotet.

Das Konzeptfahrzeug vereint vollelektrisches Fahren, Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit mit der aufregenden Ästhetik der virtuellen Welt.







Das CUPRA UrbanRebel Konzeptfahrzeug gibt einen Ausblick auf die zukünftige Designsprache des urbanen Performance-Modells, das im Jahr 2025 auf den Markt kommen wird.

Motorsport ist ein essenzieller Teil der Marken-DNA, weswegen sich das Unternehmen dazu entschieden hat, seine Vision eines urbanen E-Autos als Rennfahrzeug im stolzen, spannungsgeladenen und geschärften Dress und zu präsentieren.







Die digitale Enthüllung des vollelektrischen CUPRA UrbanRebel findet noch in dieser Woche statt, seine Weltpremiere feiert er auf der diesjährigen IAA MOBILITY in München.

Vollelektrisch und Vollblut-Sportler – Die ersten Eindrücke geben zwar nur kleine Einblicke in das, was Cupra vor hat, doch Aufmerksamkeit schüren diese in jedem Fall.

Mehr davon gibt es in diesem nachfolgenden Teaser, in dem weitere Details vom Prototypen als Appetizer gereicht werden und noch mehr dann im Verlauf dieser Woche. Man darf also gespannt sein, was Cupra da Schönes aus der Trickkiste zaubern wird. Es dürfte nicht wundern, wenn es weitere hübsche Überraschungen zu diesem E-Fahrzeug geben wird.