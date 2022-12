Toyota Deutschland – 10.000 Euro für Kölner Tafel

Spende statt Präsente: Toyota Deutschland unterstützt zu Weihnachten die Tafel in Köln.

Der Importeur des internationalen Mobilitätskonzerns spendet insgesamt 10.000 Euro an die Hilfsorganisation in seiner deutschen Heimatstadt.

Die Tafel versorgt seit fast 30 Jahren Bedürftige mit Essen und (Sach-)Spenden. Hierfür werden unter anderem Lebensmittel gesammelt, die in Supermärkten, Restaurants und Co. nicht mehr verwendet und ansonsten vernichtet werden würden.

Dieser Schritt reduziert sowohl die Ressourcenverschwendung als auch die Folgen von Armut in einem der reichsten Länder der Welt. In Zeiten wachsender Energie- und Lebenshaltungskosten ist der Bedarf umso größer: Deutschlandweit gibt es momentan mehr als 960 lokale Tafeln, die in den vergangenen Wochen und Monaten zeitweise die Nachfrage nicht mehr decken konnten.







Vorbildwirkung von Toyota Deutschland und seinen Mitarbeitenden

Auf Vorschlag der Belegschaft verzichtet Toyota Deutschland in diesem Jahr auf die Präsente für die Mitarbeitenden. Auch Händler und Geschäftspartner müssen ohne Weihnachtspost auskommen. Dadurch ist eine Spendensumme in Höhe von 10.000 Euro zusammengekommen, die in dieser Woche an den Kölner Tafel e.V. übergeben wurde.

„Toyota Deutschland ist in Köln zu Hause. Wir unterstützen seit jeher Brauchtum und lokale Vereine und freuen uns deshalb ganz besonders, die Kölner Tafel in diesem Jahr mit einer Weihnachtsspende bedenken zu können. Gerade in der aktuellen Zeit nimmt die Organisation eine wichtige Rolle ein“, erklärt Claus Keller, General Manager People & Innovation bei der Toyota Deutschland GmbH.

Darüber hinaus bringt sich das Unternehmen auch in den Verein ein. Die ebenfalls am Toyota Campus im Kölner Stadtteil Marsdorf ansässige Logistiksparte TLSDE unterstützt die Tafel auf besondere Art und Weise. Ein Transporter Proace fährt von Montag bis Freitag morgens jeweils 4 Stunden von den Bäckereien zur Verteilerstelle; gefahren wird er von Mitarbeitern im Rahmen eines Pro Bono Programms. Auch viele Toyota Händler sind aktiv und helfen „ihren“ Tafeln vor Ort.







NewCarz meint dazu:

Diesmal keine echten Auto-News, doch das Thema finden wir überaus wichtig und daher geben wir diese Pressemitteilung gerne weiter. Diese Handlungsweise von Toyota Deutschland kann man nur wertschätzen und eine solche Vorgehensweise anderen Unternehmen dringend ans Herz legen. Und das gilt längst nicht nur zur Weihnachtszeit. Wenngleich vor allem jetzt viele zur Besinnung kommen und sich nicht hauptsächlich Gedanken um sich selbst machen. Bedürftige gibt es das ganze Jahr und es sind genau die, welche unser aller Hilfe benötigen. Ein Anfang ist hier getan und unser Respekt gilt in diesem Fall Toyota Deutschland.

