Cupra Formentor VZ5 – Sportlerherz schlägt im Fünfertakt

Der Motor gilt als Herzstück eines Autos – so im besonderen Maße trifft auf den Cupra Formentor VZ5 zu.

Das leistungsstärkste Modell der Challenger-Brand ist mit einem Fünfzylindermotor ausgestattet, der das Ergebnis eines ausschließlich handwerklichen Prozesses ist.

Das Modell wird im Werk der SEAT S.A. in Martorell bei Barcelona entworfen, entwickelt und produziert. Das Triebwerk wird im ungarischen Audi-Werk Győr in akribischer Handarbeit montiert, um höchste Qualität und maximale Leistung zu gewährleisten.

„Bei der Produktion eines so exklusiven und leistungsstarken Motors wie dem des CUPRA Formentor VZ5 ist handwerkliches Können gefragt“, erklärt Robert Buttenhauser, Vorstand Produktion Antriebe bei Audi Hungaria. Angesichts seiner Einzigartigkeit und Komplexität ist die Liebe zum Detail noch entscheidender. Deshalb dürfen nur hochqualifizierte Fachleute an der Montagelinie des VZ5 arbeiten.











„Das Team, das an der Herstellung beteiligt ist, besteht aus absoluten Profis, die aufgrund ihres Talents, ihrer Erfahrung und ihrer Leidenschaft ausgewählt wurden“, sagt er. Diese Mitarbeitenden haben zuvor mehrere Jahre in anderen Positionen in der Motorenmontage „ihre Fähigkeit bewiesen, Aufgaben auszuführen, die höchste akribische Präzision erfordern“, fügt Buttenhauser hinzu.







Cupra Formentor VZ5 Motor auf dem Prüfstand

Der CUPRA Formentor VZ5 ist nach dem spanischen Wort „veloz“ benannt, was übersetzt „schnell“ bedeutet. Christoph Vierling, Leiter Fahrzeug-Gesamtentwicklung bei CUPRA, sagt: „Dieses Auto definiert die Technik neu und treibt die Leistung bis an die Grenzen.“ Er ergänzt: „Ein Beispiel dafür ist der charakteristische Klang seines Fünfzylindermotors – das sind Beats, die pure Emotion auslösen.“







Bis ans Limit gepusht

Entsprechend sind die Leistungstests, die der hochmoderne Motor durchläuft, ebenso einzigartig wie das Fahrzeug selbst. „Alle Motoren dieser Montagelinie werden ohne Ausnahme auf Herz und Nieren geprüft“, sagt Buttenhauser. „Um die Leistung von 390 PS zu testen, wird jeder einzelne Motor im Hot-Run-Lauf bis ans Limit gepusht, noch bevor er in das Fahrzeug eingebaut wird“, erläutert er. Das limitierte Modell der spanischen Challenger-Brand repräsentiert den ultimativen Ausdruck von Sportlichkeit.







Beeindruckende Daten des CUPRA Formentor VZ5

Fünfzylindermotor mit 287 kW Leistung (390 PS)

Max. Drehmoment 480 Nm

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,2 Sek.

Hubraum 2.480 cm3

Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (elektronisch begrenzt)

20-Zoll-Leichtmetallräder „Supreme Black/Copper“, glanzgedreht

Akebono-Hochleistungsbremsanlage mit 6-Kolben-Bremssätteln vorne

Limitiert auf 7.000 exklusive Exemplare







NewCarz meint dazu:

Wir finden, dass der Formentor ein außerordentlich leidenschaftliches Performance-SUV ist, der bereits als 310-PS-Version sowohl emotional als auch leistungstechnisch überzeugen kann. Allein durch seine Optik betört der Spanier auch als Einstiegs– oder Dieselversion. Doch all dies wird durch den Formentor als VZ5 in allen Belangen getoppt, er überflügelt sich damit quasi selbst. Ein Fünfzylinder ist schon immer ein Autoherz voller Emotion, Kraft und Leidenschaft. Das haben bereits viele Modelle bewiesen. Umso schöner finden wir, dass zumindest 7.000 Exemplare diesen Formentor zu einem außergewöhnlichen wie auch standesgemäßen Athleten emporheben.

Text: NewCarz/Cupra – Fotos: Cupra