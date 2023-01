Suzuki eVX – Erstes vollelektrisches Auto der Marke

Mit dem Suzuki eVX hat der japanische Automobilhersteller auf der Auto Expo 2023 in Indien ein vollelektrisches Konzeptfahrzeug vorgestellt, das einen Ausblick auf das erste global bedeutende BEV der Marke gibt.

Der eVX verbindet die 4×4-DNA der Marke mit einem modernen Antrieb und soll 2025 auf verschiedenen Märkten eingeführt werden.

Das elektrische Konzeptfahrzeug eVX, das über eine 60 kWh große Antriebsbatterie verfügt, ist von außen direkt als typisches Suzuki SUV identifizierbar.











Die 4,3 Meter lange Studie kombiniert klassische Suzuki Eigenschaften mit den fortschrittlichen Technologien vollelektrischer Fahrzeuge und überträgt den Offroad-Charakter in das Elektro-Zeitalter.











„Ich freue mich, mit dem Konzept eVX einen Ausblick auf unser erstes weltweit und strategisch wichtige Elektromodell zu geben“, so Toshihiro Suzuki, Representative Director und Präsident der Suzuki Motor Corporation, bei der Präsentation. „Der Kampf gegen die globale Erwärmung hat für Suzuki oberste Priorität. Deshalb fördern wir eine Reihe globaler Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Darüber hinaus werden wir unseren Kunden weltweit weiterhin hochwertige Produkte anbieten, die für ihre jeweiligen Lebens- und Fahrweisen optimiert sind.“







Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.







Nun ist es bald soweit und Suzuki startet in den Markt für vollelektrische Fahrzeuge. Die Optik, welche das Konzeptfahrzeug zeigt, erinnert an einige moderne SUVs und Crossover der heutigen Zeit und diverse Elemente – insbesondere die Lichteinheiten – entsprechen den aktuellen Trends. Das ist zumindest ein erster Eindruck, den Suzuki hier vermittelt. Wir gehen aber davon aus, dass es bis zur Serienreife noch einige Veränderungen geben wird. Von den Abmessungen her könnte man durchaus von einem neuen elektrisch angetriebenen Vitara sprechen. Doch dafür ist es wohl noch zu früh. Ebenso für einen Marktstart-Termin für Europa mit Deutschland.