M3 Touring by AC Schnitzer – Für schnelle Eltern

Achtung, dieser M3 Touring by AC Schnitzer ist etwas für Eltern mit Benzin im Blut!

Weit mehr als 30 Jahre hat es gedauert, dass BMW erstmals eine Touring-Version des Sportwagen-Klassikers M3 an den Start gebracht hat.

Auch wenn ein Kombi immer ein gewisses Understatement symbolisiert und er normalerweise eher in die Familienauto-Szene eingeordnet wird, empfand die AC Schnitzer Entwicklungs-Crew diesen scheinbaren Widerspruch als die genau perfekte Herausforderung, den bereits in der Serie gut aufgestellten M3 Touring hinsichtlich verbesserter Sportlichkeit noch weiter zu optimieren.







M3 der 6. Generation ist stärkstes Modell aller Zeiten

Ob Touring oder Limousine: Die sechste Modellreihe G80/G81 ist die stärkste M3-Generation, die es je gegeben hat.

Und das gilt ebenso für die AC Schnitzer Versionen. Nie gab es mehr Leistung und Fahrdynamik in einem 3er und schon gar nicht in einem Kombi. Dieses Plus an Kraft und Sportlichkeit spürt man beim M3 Touring by AC Schnitzer in jeder Fahrsituation: auf der Rennstrecke genauso, wie im Alltag, auf öffentlichen Straßen.







Noch mehr Power im M3 Touring by AC Schnitzer

Für den Ausbau der Motorkraft sorgt AC Schnitzer mit Leistungssteigerungen in zwei Ausbaustufen. Im ersten Step wird die Leistung von 375 kW/510 PS und 650 Nm auf nun 434 kW/590 PS/750 Nm angehoben. Wem das noch nicht ausreicht, für den ist die Ausbaustufe Step II vorgesehen, die nach der AC Schnitzer Kur die Leistung des M3 auf 449 kW/610 PS/750 Nm steigert.











Bei letzterer ist der AC Schnitzer Doppel-Sportnachschalldämpfer mit jeweils zwei Carbon „Sport“ Endblenden auf jeder Seite Teil des Lieferumfangs. Die Auspuffanlage ist ebenso als sinnvolle Ergänzung zur Leistungssteigerung Step I sowie als Einzelumrüstung möglich. Der Auspuff bringt zu Gehör, was jedem Tuning-Fan das Herz höherschlagen lässt: einen kraftvollen, sportlichen Sound bei gleichzeitig verbessertem Abgasdurchsatz.







Das Fahrwerk des M3 Touring by AC Schnitzer

Mit dem AC Schnitzer Fahrwerkfedernsatz (Tieferlegung 15 – 20 mm an der Vorderachse – an der Hinterachse bleiben die Serienfedern) oder mit dem in Druckstufe (Lowspeed und Highspeed) sowie in Zugstufe einstellbaren RS Gewindefahrwerk – inklusive einer Tieferlegung wird jedem M3-Fahrer bei Kurvenfahrten klar, dass das wahre Gefühl für Fahrdynamik aus Aachen kommt.

„Lieber schnell als hart“, nach dieser Philosophie werden bei AC Schnitzer Fahrwerke abgestimmt und das fühlt man in jeder Situation. Dabei entspricht das Handling des AC Schnitzer RS Gewindefahrwerks im Prinzip dem der Serie: gutmütige Lastwechselreaktionen und sanftes Untersteuern im Grenzbereich sind wichtig – trotzdem sind mit dem AC Schnitzer RS Gewindefahrwerk deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich und das bei absolut komfortabler Alltagstauglichkeit.











Abgerundet wird das Dynamik-Paket by AC Schnitzer durch ein passendes Felgen- bzw. Räderangebot.

Die AC3 Räder in Silber/Anthrazit oder Anthrazit/Silber sind für den BMW M3 als Leichtbau-Schmiedefelge in 10,0J x 20 Zoll erhältlich. Diese Felgen realisieren, was im Grunde widersprüchlich erscheint: Weniger Gewicht bei gleich großen Raddurchmessern.

Dieser Vorteil der Schmiedetechnik beeinflusst ebenfalls die Fahrdynamik. Noch besser wird die Straßenlage der M3 Modelle durch die angebotene Mischbereifung. An der Vorderachse werden die AC3 Leichtbau-Schmiedefelgen in 20 Zoll mit Reifen der Dimension 285/30 R 20 ausgerüstet und für die hinteren Felgen kommen sogar Reifen der Größe 295/30 R 20 zum Einsatz.

Als Leichtmetallfelgen in 20 Zoll sind darüber hinaus auch AC1 Felgen in den gleichen Dimensionen verfügbar.







Die Aerodynamik im Fokus

Die Verbesserung der Abtriebswerte ist das Kernziel jedes Aerodynamikumbaus. Und da es bei den Tuning Profis von AC Schnitzer zu allererst um die Funktion geht und erst in zweiter Linie um die Optik ist auch der Aerodynamikumbau für den M3 Touring genauso funktional, wie der für den älteren Bruder.

Basis des Aerodynamikpakets ist an der Vorderachse der schwarze Frontsplitter, der ohne weitere Lackierung verbaut werden kann und der die Abtriebswerte des M3 um bis zu 40 kg erhöht. Ergänzend kommen Front Side Wings zum Einsatz, die ebenfalls eigens für den M3 entwickelt wurden.











Das neue Design-Paket bestehend aus einem 4-teiligen Deflektor-Set für die vorderen Kotflügel sowie zwei Designelementen für die Motorhaube des M3, geben der Front den Finishing Touch und einen ganz eigenen Look.

Auch am Fahrzeugheck stehen die Vorzeichen auf verbesserten Abtrieb. Mit dem Dachheckspoiler, der für 20 kg erhöhten Abtrieb sorgt und dem Carbon Heckdiffusor, haben die AC Schnitzer Techniker tief in die aerodynamische Werkzeugkiste gegriffen. Seitenschweller- und Heckschürzenschutzfolie ergänzen zusammen mit Schriftzügen das umfangreiche Programm.







Alles im Griff – Innere Werte des M3 Touring by AC Schnitzer

Stillvoll und funktional geht es auch beim Interieur-Design weiter. „DAS“ Bedienelement, mit dem man jede Fahrsituation fest im Griff hat, ist das AC Schnitzer Sportlenkrad. Der Lenkradkranz des Lenkrads im edlen Materialmix aus perforiertem Nappaleder in schwarz mit schwarzem Alcantara, wird durch eine hellgraue Kreuzstichnaht zu einer Einheit verbunden. Mit Griffmulden rechts und links für die Daumen des Fahrers und dem hellgrauen Motorsport Indikator mit AC Schnitzer Logo zur Mittenmarkierung, ist die Orientierung der aktuellen Lenkradstellung sichergestellt.

Die Kombination mit den AC Schnitzer Aluminium Schaltwippen, die im Vergleich zu den Serienpendants, spürbar größer sind, ist eine weitere sinnvolle Optimierung.

Aluminium Pedalerie und Fußstützen, Keyholder und das Aluminium Cover für den iDrive Controller stehen zur Auswahl, wenn es gilt, auch den Innenraum des Fahrzeuges an seine Leistung und sportliche Eleganz anzupassen.

Alle Eltern, die ihren Sportwagen gegen einen Kombi eingetauscht haben, dürfen ab jetzt aufatmen: die AC Schnitzer Version des BMW M3 Touring ist sehr gerne im Alltag Familienkutsche aber auch mindestens so gerne – wenigstens aber ab und zu mal – beim Fahrerlehrgang unterwegs.







NewCarz meint dazu:

Wer bereits im Kindesalter Benzin im Blut hatte, angefangen bei Kartenschlachten mit dem Auto-Quartett oder der ersten Sammlung von Modellautos bis zum ersten eigenen Auto mit Sportambition, und später als gestandenes Elternteil mit Wehmut den Sportler auf Räder gegen einen „Pampersbomber“ eintauschen musste, darf jetzt hellhörig werden. Denn der M3 Touring by AC Schnitzer ist alles in einem: Familienkombi, Sportwagen und exklusives Sondermodell dazu. Genau das Richtige also, um seiner Bestimmung weiterhin gerecht werden zu können – gleichgültig oder als dynamische Mama, sportiver Papa oder einfach als Petrolhead mit Kombi-Vorlieben.

Text: NewCarz/AC-Schnitzer – Fotos: AC Schnitzer