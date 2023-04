Toyota Prius – Die Preise zur neusten Generation

Der Startschuss für den neuen Toyota Prius ist gefallen:

In der fünften Modellgeneration rollt der Pionier mit einem ebenso leistungsstarken wie effizienten Plug-in-Hybridantrieb vor, mit dem bis zu 86 Kilometer rein elektrisch zurückgelegt werden können.

Die Neuauflage ist ab sofort zu Preisen ab 45.290 Euro bestellbar, die ersten Fahrzeuge werden im Sommer 2023 ausgeliefert.







Die Eckdaten zum neuen Toyota Prius im Überblick

Die neue Generation des Plug-in-Hybridsystems wartet mit mehr Leistung und einer vergrößerten 13,6-kWh-Batterie auf. Die Kombination aus stärkerem Elektromotor und 2,0-Liter-Benziner entwickelt eine Systemleistung von 164 kW/223 PS und sichert eine reaktionsschnelle Beschleunigung. Bei einem Normverbrauch von 0,5 Litern Kraftstoff und 11,4 kWh Strom je 100 Kilometer belaufen sich die kombinierten CO 2 -Emissionen auf gerade einmal elf Gramm je 100 Kilometer – der niedrigste Wert aller momentan auf dem Markt erhältlichen Plug-in-Hybridfahrzeuge.











Bis zu 86 Kilometer (WLTP kombiniert) legt der Prius lokal emissionsfrei zurück, in der Stadt klettert die elektrische Reichweite sogar auf 111 Kilometer (WLTP City). Neben der serienmäßigen Wärmepumpe macht sich hier auch das dreistufig einstellbare, regenerative Bremssystem bemerkbar. Der Prius gewinnt damit nicht nur Energie zurück, sondern lässt sich größtenteils ausschließlich mit dem Fahrpedal bedienen. Sobald der Fuß vom Pedal geht, verzögert das Fahrzeug je nach gewählter Stufe mehr oder minder stark.

Dadurch bietet die Neuauflage das Beste zweier Welten: die hohe elektrische Reichweite, mit der sich ein Großteil der Fahrten bestreiten lässt, und die uneingeschränkte Alltagstauglichkeit und Effizienz eines Toyota Hybrids.

Toyota Prius offeriert umfassende Serienausstattung

Kunden können aus drei hochwertigen Ausstattungslinien wählen. Bereits die Einstiegsversion (ab 45.290 Euro) wartet mit zahlreichen Annehmlichkeiten wie LED-Scheinwerfern, dem schlüssellosen Smartkey-Zugangssystem, Einparkhilfen vorne und hinten, einer Rückfahrkamera, einer 230-Volt-Steckdose im Kofferraum, einer elektrischen Sitzverstellung mit Lordosenstütze für den Fahrer sowie einer Sitzheizung vorne auf.

Die wichtigsten Informationen liefert ein sieben Zoll großes digitales TFT-Kombiinstrument hinter dem Lenkrad. Über ein 12,3 Zoll großes Zentraldisplay können unter anderem das Multimedia- und das Cloud-basierte Navigationssystem sowie die per Apple CarPlay bzw. Android Auto eingebundenen Smartphones gesteuert werden. Dank eines Sprachassistenten lassen sich viele Aufgaben auch per Sprachbefehl ausführen, die MyT-App gewährt zudem Fernzugriff per Smartphone.

Für Sicherheit sorgt die dritte Generation von Toyota Safety Sense, die noch mehr Assistenzsysteme kombiniert und so ein engmaschiges Sicherheitsnetz knüpft. Neben Standards wie dem Notbremssystem mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung und dem adaptiven Abstandsregeltempomaten ist ein erweiterter Spurwechselassistent an Bord, der nun über eine aktive Lenkunterstützung verfügt.

Während der ebenfalls neue Kreuzungsassistent vor Gefahren beim Abbiegen warnt, erkennt der proaktive Fahrassistent Hindernisse nah und neben der eigenen Fahrspur: Bei einer möglichen Kollision erfolgen ein Brems- und Lenkeingriff. Software-Updates over the Air erlauben zudem regelmäßige Verbesserungen. Komplettiert wird die Sicherheitsausstattung von einem Rückfahrassistenten, der das Fahrzeug bei einer drohenden Kollision stoppt, einem Toter-Winkel-Warner und einem Ausstiegsassistenten: Er warnt den Fahrer beim Öffnen der Tür, wenn eine Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern droht.

Solardach und weitere Annehmlichkeiten

Der Prius Plug-in Hybrid Executive (ab 47.190 Euro) fährt auf 19 Zoll-Leichtmetallfelgen und mit eigenständigen Designakzenten wie einem lackierten unteren Kühlergrill und lackierten Radhäusern vor. LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht und automatischer Scheinwerferhöhenverstellung garantieren beste Sicht und Sichtbarkeit. Ein beheizbares Lenkrad, eine elektrisch öffnende Heckklappe und ein digitaler Innenspiegel komplettieren das Ausstattungsniveau. Als Option wird ein Panorama-Glasdach (690 Euro) angeboten.

Das Topmodell Advanced (ab 52.690 Euro) verfügt darüber hinaus über belüftete Fahrer- und Beifahrersitze, die mit schwarzem veganem Leder bezogen sind, sowie eine Sitzheizung im Fond. Ein Panorama-Kamerasystem und der intelligente Einparkassistent machen das Manövrieren auf engstem Raum zum Kinderspiel. Das Solardach, das über eine maximale Ausgangsleistung von 185 Watt verfügt, generiert unter idealen Bedingungen pro Tag bis zu 8,7 Kilometer elektrische Reichweite allein durch Sonnenenergie.

Rundum sorglos dank Kanzen

Mit „Kanzen“ gestaltet Toyota das Fahren komplett sorgenfrei: Unter dem japanischen Begriff, der für „vollständig“ steht, fasst der Mobilitätskonzern nahezu alle Aspekte des Fahrzeugbesitzes zusammen – von attraktiven Leasingraten und der passenden Versicherung über eine auf bis zu zehn Jahre verlängerte Fahrzeuggarantie (bis maximal 160.000 Kilometer) bis hin zu Zusatzleistungen wie einer eigenen Wallbox samt Photovoltaikanlage, die auf Wunsch in Kooperation mit Experten wie e-mobilio und zolar fachgerecht installiert wird. Mit diesem Komplettpaket, aus dem Kunden auch einzelne Bausteine wählen können, untermauert Toyota seine „Beyond Zero“-Vision, die über das reine Fahrzeug hinausgeht.

Im Leasing startet der neue Prius Plug-in Hybrid zu einer monatlichen Rate von 469 Euro brutto. Die Laufzeit beträgt 48 Monate bei einer Laufleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr. Zu Beginn wird eine Sonderzahlung in Höhe von 6.794 Euro (15 Prozent) fällig.

NewCarz meint dazu:

Zugegeben, der Startpreis liegt um einiges höher als der vor sechs Jahren für die vierte Generation. Doch man darf dabei keinesfalls außer acht lassen, dass es sich praktisch um ein komplett überarbeitetes Auto handelt, vollgestopft mit modernster Technologie und dem ziemlich sicher besten Hybridantrieb, den es in einem Prius je gab. Ab sofort kann der neue Toyota Prius bestellt werden und ab Sommer dieses Jahres beginnen die Auslieferungen. Wir sind bereits sehr gespannt, wenn wir den Japaner einem detaillierten Test unterziehen werden.

Text: NewCarz/Toyota – Fotos: Toyota