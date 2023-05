Opel Astra Sports Tourer GSe – Bestellbücher sind geöffnet

Nach Grandland GSe und Astra GSe geht jetzt der Dritte im Bunde an den Start: Ab sofort ist der neue Opel Astra Sports Tourer GSe bestellbar.

Und wie seine GSe-Geschwister macht auch der „Grand Sport electric“-Kombi seinem Namen alle Ehre.

Mit dynamischen Fahreigenschaften, einem sportlich abgestimmten Fahrwerk, lokal emissionsfreiem Plug-in-Hybrid-Antrieb sowie seinem charakteristischen GSe-Design weckt der Astra Sports Tourer GSe Emotionen, ohne dabei Kompromisse bei der Alltagstauglichkeit einzugehen.

Dafür sorgen die typischen Kombi-Tugenden des Kompaktklasse-Bestsellers wie das aufgeräumte Heckabteil mit bis zu 1.553 Liter Ladevolumen. So verbindet der mit zahlreichen GSe-Extras ausgestattete, ab 47.660 Euro erhältliche (UPE inkl. MwSt.) neue Astra Sports Tourer GSe das Beste aus zwei Welten: pure Dynamik und verantwortungsvollen Fahrspaß mit hohem Alltagsnutzen.

„Der neue Astra Sports Tourer GSe ist ein echter Spitzen-Kombi! Mit seinem geschärften Design vermittelt er schon auf den ersten Blick genau den Fahrspaß, den er auf die Straße bringt – und zwar für die ganze Familie. Der GSe vermittelt pure Dynamik, ist lokal emissionsfrei und bietet dazu als Kombi viel Platz auch für den Alltag“, sagt Opel CEO Florian Huettl.

Elektrisierende Dynamik: GSe-Chassis und Top-Plug-in-Hybrid

Die Basis für das GSe-spezifische Fahrgefühl bilden der leistungsstarke Antrieb und das einzigartige Chassis. Der neue Astra Sports Tourer GSe ruft eine souveräne Systemleistung von 165 kW/225 PS – der 1,6‑Liter-Vierzylinder leistet 133 kW/180 PS, der E‑Motor steuert bis zu 81,2 kW/110 PS bei – und ein maximales Drehmoment von kräftigen 360 Newtonmeter ab.











So beschleunigt der Top-of-the-Line-Kombi in 7,6 Sekunden von null auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er mit 235 km/h (135 km/h rein elektrisch). Und die 12,4 kWh-Lithium-Ionen-Batterie sorgt dafür, dass der Plug-in-Hybrid gemäß WLTP4 bis zu 63 Kilometer lokal emissionsfrei zurücklegen kann (EAER City gemäß WLTP4: 66-71 km).

Noch mehr Dynamik für den Opel Astra Sports Tourer GSe

Dynamik verspricht auch das speziell kalibrierte, 10 Millimeter tiefergelegte Chassis. Im Vergleich zu den „normalen“ Varianten des „Goldenes Lenkrad 2022“-Titelträgers ist der GSe noch agiler und präziser ausgelegt. Die speziellen Federn und Öldruckstoßdämpfer der Vorder- und Hinterradaufhängung ermöglichen dabei nicht nur dynamisches, sondern auch komfortables Fahren.

Dafür verantwortlich ist die so genannte FSD-Technologie (Frequency Selective Damping) von KONI: Die Dämpfer richten die jeweils benötigte Dämpfkraft an der Bewegungsfrequenz des Fahrzeugs aus. So lässt sich eine unterschiedliche Dämpfungscharakteristik für komfortables Gleiten bei hohen Frequenzen sowie für eine sportlich-ambitionierte Fahrweise mit direkterem Fahrbahnkontakt bei niedrigen Frequenzen erreichen.

Genau darauf ist auch das ESP beim GSe eingestellt: Das elektronische Stabilitätsprogramm greift entsprechend später ein, sodass GSe-Fahrer noch dynamischer unterwegs sein können. So bietet der Astra Sports Tourer GSe eine außergewöhnliche Stabilität und Spurtreue in Kurven, beim Bremsen und – wie jeder Opel – bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Dazu passend ist auch die Lenkung GSe-spezifisch sportlich abgestimmt. Sie reagiert ebenfalls noch unmittelbarer und direkter auf jeglichen Befehl des Fahrers.

Pure Sportlichkeit: Mutiges, klares Astra-Design mit GSe-Styling-Highlights

GSe-typisch fährt der Astra Sports Tourer GSe auf exklusiven 18‑Zoll-Leichtmetallrädern in Diamond Cut/Schwarz sowie mit charakteristischem GSe-Frontstoßfänger und ‑Heckdiffusor vor. Innen binden spezifische AGR-zertifizierte GSe-Performance-Sitze Pilot und Co-Pilot mit festem Halt in das Fahrzeug ein. Sitz- und Lenkradheizung sorgen für Wohlfühlatmosphäre auch an kalten Tagen. Und soll es mit dem Dynamiker unter den Kompaktklasse-Kombis in den Familienurlaub gehen, hält der Astra Sports Tourer GSe 516 bis 1.553 Liter Gepäckraum bereit, die sich über die optional per Fußgeste automatisch öffnende und schließende Heckklappe bequem beladen lassen.











Die volle Bandbreite an hochmodernen Assistenzsystemen von Opel rundet das Angebot ab. Zur serienmäßigen Ausstattung zählt das Intelli-Drive-System mit Frontkollisionswarner und automatischer Gefahrenbremsung, Fußgänger- und Müdigkeitserkennung, aktivem Spurhalte-Assistent, Verkehrsschild-Assistent, Querverkehrs- und Toter-Winkel-Warner sowie automatischem Geschwindigkeits-Assistent mit Stopp-Funktion.

Der Parkpilot für Front und Heck sowie die 360-Grad-Kamera Intelli-Vision unterstützen den Fahrer beim Rangieren. Und bestens vernetzt sind GSe-Passagiere mit dem drahtlosen Apple CarPlay und Android Auto kompatiblen Multimedia Navigationssystem samt 10-Zoll-Farb-Touchscreen und 10‑Zoll-Fahrerinfodisplay. Kompatible Smartphones lassen sich zudem ganz einfach per Wireless Charging in der Mittelkonsole aufladen.







NewCarz meint dazu:

Sportlichkeit heißt bei Opel heutzutage GSe und dabei ist es nicht allein die Ähnlichkeit der Bezeichnung zum früheren GSi, dessen Zeichen an Opel-Modellen seit jeher für sportive Momente sorgte. Nun ist diese Dynamik auch wieder als Kombiversion in der Kompaktklasse zu finden. Wir freuen uns bereits auf einen Test dieses sportiven Plug-in Hybrids.

Text: NewCarz/Opel – Fotos: Opel