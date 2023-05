Dacia Extreme – Neue Topausstattung für alle Modelle

Entsprechend dem Strategieplan „Renaulution“ erschließt Dacia neue Segmente und bekräftigt mit der neuen Ausstattung Dacia Extreme seine robuste und outdoororientierte Markenphilosophie.

Das Extreme Design ist subtil von der Natur inspiriert und beinhaltet neue Materialien. Hinzu kommen innovative Funktionen wie Extended Grip für optimale Traktion auf jedem Untergrund bei Sandero Stepway Extreme und Jogger Extreme, während im Dacia Duster Extreme ein leistungsfähiger 4×4-Antrieb zum Einsatz kommt.

Ebenfalls neu: Mit dem Sleep Pack lässt sich der Jogger in wenigen Minuten in ein mobiles Schlafzimmer verwandeln und so der Aufenthalt in der freien Natur verlängern. Exklusiv dem vollelektrischen Dacia Spring Extreme vorbehalten, ist als weiteres Novum die leistungsgesteigerte Motorisierung Electric 65.

Dacia als Marke mit ausgeprägtem Outdoor-Charakter hat seine Produktpalette durch die Einführung der neuen Ausstattung Extreme, die exklusive Antriebsvariante Electric 65 für den Spring und das innovative Sleep Pack aktualisiert.

Der im Januar 2021 von Luca de Meo, CEO der Renault Group, vorgestellte Strategieplan Renaulution gibt eine klare Marschroute für Dacia vor: die Steigerung des Absatzes auf Grundlage des 15-jährigen Markenerfolgs, bekräftigter Markenwerte und eines entschieden modernen Modellangebots, das Begehrlichkeit weckt.











In den vergangenen zwei Jahren hat Dacia die Strategie der Renaulution präzis umgesetzt. Zum Auftakt erfolgte die Präsentation des Bigster Concept als klares Signal, dass die Marke in das C-Segment vorstößt. 2022 bekräftigte Dacia seine moderne und einzigartige Markenpositionierung mit der Präsentation seiner neuen visuellen Identität, gefolgt von der Einführung klarer Leitlinien. Die Werte „essenziell und cool“, „robust und outdoor“ sowie „eco-smart: erschwinglich und ökologisch“ geben die Richtung für die weitere Entwicklung von Dacia vor.







Dacia erweitert Aktionsradius, bleibt dabei seinen Werten treu

Die Ausstattung Extreme ist Teil der Strategie von Dacia, mit der neu gewonnenen Attraktivität in weitere Segmente vorzustoßen, ohne die Kernwerte zu vernachlässigen. Extreme führt die Markenwerte „robust und outdoor“ einen Schritt weiter, ohne Verlust bei dem, was die Marke unverzichtbar, cool, erschwinglich und ökologisch macht. Dies betrifft nicht nur das Design, sondern auch die Ausstattung.

Extreme markiert das höchste Ausstattungsniveau bei Dacia und soll Kundinnen und Kunden ansprechen, welche bei ihrer Fahrzeugwahl noch stärker outdoor-orientiert entscheiden. Es kommt einem großen Teil der Dacia Kundschaft entgegen, die gern ihre Freizeit in der Natur verbringen. Gleichzeitig spricht er der Käuferinnen und Käufer von Dacia Modellen an, die die Top-Ausstattungen wählen.







Dacia Extreme: eine eigenständige Baureihe

Die Ausstattung Extreme ist für die vier Topmodelle von Dacia erhältlich: Spring, Sandero Stepway, Duster und Jogger. Die Variante lässt sich mit allen Motorisierungen kombinieren, ausgenommen der Spring Extreme, der exklusiv mit der brandneuen Motorisierung Electric 65 erhältlich ist.

Das Niveau Extreme rundet das Dacia Angebot nach oben ab. Bei Sandero Stepway und Jogger ist es oberhalb der aktuellen Ausstattungen Essential und Expression angesiedelt. Beim Duster folgt Extreme auf Essential, Expression und Journey. Bei Spring ist Extreme schließlich das Topniveau oberhalb des Spring Essential Electric 45.

Dacia Extreme: ein subtiles Outdoor-Design

Extreme weist bei allen vier Modellen einzigartige Designelemente auf, die einen subtilen Hinweis auf die Natur geben. Das Designteam mit vielen Mitgliedern, die in der Freizeit selbst Abenteuer suchen, wollte unverwechselbare Merkmale schaffen, die sich durch die gesamte Modellpalette ziehen.

Dazu gehören beim Exterieur unter anderem:

Neue Lackfarben: Zeder-Grün für den Sandero Stepway, Duster und Jogger sowie Schiefer-Blau für den Spring

Zahlreiche Ausstattungsmerkmale in Kupfer-Braun, einer speziell für den Dacia Extreme entwickelten Farbe. Der Farbton findet sich unter anderem an den Außenspiegeln, den Radkappen und dem Dacia Logo auf der Heckklappe

Zahlreiche Ausstattungsmerkmale in Kupfer-Braun, einer speziell für den Dacia Extreme entwickelten Farbe. Der Farbton findet sich unter anderem an den Außenspiegeln, den Radkappen und dem Dacia Logo auf der Heckklappe „Topografisches“ Dekor, eine Anspielung auf die Höhenlinien auf topografischen Karten. Das Muster findet sich auf den unteren Stripings an den Türen, den senkrechten Stripings an den Vordertüren („Schnorchel“-Stripings) bei Spring, Sandero Stepway und Jogger Extreme sowie an den B-Säulen beim Duster Extreme.

Leichtmetallfelgen in Schwarz, 16-Zoll beim Sandero Stepway und Jogger sowie 17-Zoll beim Duster.











Zu den charakteristischen Elementen im Interieur gehören:

Brandneues Gewebe MicroCloud. Erstmals bei Dacia eingesetzt, ist dieser weiche, samtähnliche Stoff äußerst widerstandsfähig und leicht zu reinigen, was bei verschmutzten Schuhen von der letzten Outdoor-Aktivität nützlich ist. Das Material kommt für den Instrumententräger von Sandero Stepway und Jogger ebenso wie für die Türverkleidungen und Sitze von Sandero Stepway, Jogger und Duster zum Einsatz.

Topografische Dekorelemente an den Türschwellern sowie den Gummifußmatten vorne und hinten, zusätzlich in der dritten Reihe beim Jogger sowie ausschließlich vorne beim Spring.

Kupferfarbenes Dekor an Türverkleidungen und den Einfassungen der Lüftungsgitter.

Geprägtes Dacia Logo auf den Vordersitzlehnen.











Dacia Extreme: Ausstattungsmerkmale, die die Markenwerte hervorheben

Extended Grip für Ausflüge abseits befestigter Wege

Da Schnee und Schlamm mit Frontantrieb schwieriger zu bewältigen sind, verfügen der Sandero Stepway Extreme und der Jogger Extreme jetzt serienmäßig über Extended Grip. Diese innovative Lösung wird per Tastendruck an der Mittelkonsole aktiviert und passt die Funktionsweise von ESP und ASR so an, dass die Räder unabhängig voneinander angesteuert werden und auf losem Untergrund besseren Halt finden.

Für Fahrer und Fahrerinnen, die sich auf besonders schwieriges Terrain wagen, ist der ikonische Duster Extreme mit 4×4-Antrieb erhältlich. Seine ausgezeichneten Fähigkeiten sind in den unwirtlichsten Landschaften erprobt.







Das Sleep Pack, damit das Abenteuer auch nachts weitergehen kann

Dacia Nutzer und Nutzerinnen brauchen am Ende eines schönen Tages draußen nicht auf einen atemberaubenden Aussichtspunkt oder ein romantisches Plätzchen am Ufer eines Flusses verzichten: Künftig können sie dank des innovativen Sleep Pack ihr Abenteuer im Freien über Nacht verlängern. Das erste Produkt aus dem InNature-Zubehörprogramm von Dacia verwandelt den Jogger im Handumdrehen in ein mobiles Schlafzimmer für zwei Personen.

Das Sleep Pack besteht aus einer Holzbehälter, der in den Kofferraum des Joggers passt und sich in wenigen Minuten zu einem großen Doppelbett mit Matratze entfaltet. Die Matratze bedeckt den gesamten Fond, von der Rückseite der Vordersitze über die umgeklappte Sitzbank der zweiten Reihe2 bis hin zur Heckklappe. Der Schlafplatz ist mit einer Länge von 190 Zentimetern und einer Breite von bis zu 130 Zentimetern besonders großzügig, bei einer Dachhöhe von mindestens 60 Zentimetern.











Ist die Sleep Pack Box geschlossen, bietet sie bis zu 220 Liter Stauraum, geschützt vor Blicken unter der Gepäckabdeckung. Die Öffnung der Sleep Pack Box ist aufklappbar und bildet dann einen Tabletttisch, auf dem sich im Schutz der offenen Heckklappe bequem eine Mahlzeit genießen lässt.

Die Sleep Pack Box wiegt nur 45 Kilogramm und lässt sich bei Bedarf leicht aus dem Auto entfernen. Sie passt in jeden Jogger und kann auch nachträglich installiert werden. Das mobile „Schlafzimmer“ lässt sich mit zusätzlichem Zubehör für noch mehr Komfort ausstatten. Dazu gehören Sonnenblenden für alle Fenster und ein Außenzelt, das sich an der Rückseite des Jogger befestigen lässt, um eine geräumigere Unterkunft unter dem Sternenhimmel zu schaffen.

Das elegante, einfache und praktische Sleep Pack bietet zudem ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem Preis von 1.500 Euro beim Kauf eines neuen Jogger war Schlafen unter dem Sternenhimmel noch nie so verlockend.







Fortsetzung der Spring Saga mit der Ausstattung Extreme

Der 2021 auf den Markt gekommene Dacia Spring hat mit über 110.000 Bestellungen seit der Markteinführung die Elektromobilität demokratisiert. Im Jahr 2022 war er Europas drittbestverkauftes Elektroauto im Privatmarkt. Zusätzlich hat der Dacia Spring zahlreiche Auszeichnungen erhalten. 2022 zeichnete ihn die unabhängigen europäische Organisation Green NCAP für seine Kraftstoffeffizienz mit der Bestnote von fünf Sternen aus.

Der Dacia Spring hat die vollelektrische Mobilität für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich gemacht und die Bedürfnisse der Kundschaft perfekt erfüllt. Die über vernetzte Dienste gesammelten Daten zeigen, dass die Spring Nutzerinnen und Nutzer im Tagesdurchschnitt 31 Kilometer mit einer Geschwindigkeit von 26 km/h zurücklegen. Sie laden zu 75 Prozent ihr Auto zu Hause auf, davon 66 Prozent an einer Haushaltssteckdose.

Um neue Kunden und Märkte zu erreichen, hat Dacia auch für den vollelektrischen Spring die Ausstattung Extreme eingeführt. Um seine Bedeutung für die Marke zu unterstreichen, erhielt er eine eigenständige Extreme Ausstattung mit dem exklusiven, völlig neuen Motor Electric 65.











Der Spring Extreme Electric 65 wendet sich an Kundinnen und Kunden, die mehr Leistung, Fahrspaß und Vielseitigkeit suchen. Er leistet 48 kW/65 PS, während der Spring Electric 45 mit 33 kW/45 PS aufwartet und weiterhin in der Ausstattung Essential erhältlich ist. Das höhere Drehmoment an den Antriebsrädern sorgt für eine dynamischere Beschleunigung sowohl in der Stadt als auch beim Auffahren auf Autobahnen.

Ein Hauptmerkmal des neuen Electric 65 Motors ist die höhere Drehzahl von 14.700 1/min im Vergleich zu 8.500 1/min beim Electric 45. Die neuen technischen Spezifikationen des Getriebes (mit einer von 7,162 auf 12,057 gestiegenen Übersetzung) erhöhen das an die Antriebsräder übertragene Drehmoment.











Im Stadtverkehr beschleunigt der Spring Extreme Electric 65 in 3,9 Sekunden von 0 auf 50 km/h und damit 1,9 Sekunden schneller als der Spring Electric 45. Auf offener Strecke hat sich die Zeit für die Beschleunigung von 80 auf 120 km/h fast halbiert (13,5 s gegenüber 26 s). Der Spring Extreme Electric 65 verfügt über eine Reichweite von 220 km im kombinierten WLTP-Zyklus und 305 km im WLTP-City-Zyklus.

Der Dacia Spring Extreme Electric 65 ist zu einem Preis von 24.550 Euro (exklusive Umweltbonus) erhältlich, während der Dacia Spring Essential Electric 45 mit 22.750 Euro (exklusive Umweltbonus) nach wie vor sehr günstig ist.







NewCarz meint dazu:

Dacia verfolgt mit einer beachtenswerten Kontinuität die Entwicklung als Marke. Allein welche evolutionäre Metamorphose in den letzten zehn Jahren zu beobachten war, ist mehr als beeindruckend. Und dies scheint konsequent so weiter zu gehen. Der Erfolg gibt Dacia recht und mit der Topausstattung Dacia Spring ist ein weiterer Meilenstein gesetzt, die Marke noch fester zu etablieren. Chapeau, Dacia!

Text: NewCarz/Dacia – Fotos: Dacia