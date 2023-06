Rolls-Royce Black Badge Cullinan BLUE SHADOW – Grenzen erfahren

Achtung, Überlänge: Der Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow kommt und dieser hat nicht nur einen rekordverdächtig langen Namen.

Die Blue Shadow Private Collection ist auf 62 Fahrzeuge limitiert und eine Hommage an die sogenannte Kármán-Linie.

Diese beschreibt die Grenze zwischen unserer Erde und dem Weltall und kennzeichnet den Übergang des strahlende Blau unseres planetaren Himmels in das endlose Schwarz des Weltraums.







Diese faszinierende Grenze inspirierte die Designer zur Gestaltung der Blue Shadow Edition des Cullinan, dessen Außenkleid in einem tiefsinnig erscheinenden „Stardust Blue“ erstrahlt und durch elegante schwarze Designelemente perfekt akzentuiert wird. Der Frontgrill wurde mit einer Satin-Optik veredelt und die Felgen mit einer halbtransparenten Beschichtung versehen. Zudem soll das Design des Grills und der Frontschürzen-Einsätze an die Hitzeschutzkacheln der Space Shuttles erinnern.











Alles an diesem besonderen Auto repräsentiert die Thematik. Selbst die Spirit of Ecstasy wurde aus Titan gefertigt und erhielt mit einem blauen Lack eine subtile Umhüllung. Neben dem Black Badge Infinity-Logo wurde auch „Blue Shadow“ aus dem Sockel im exklusiven Charles Blue-Farbton eingraviert.







Das Interieur des Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow hüllt die Insassen in eine atemberaubende Atmosphäre. Nahtlos fließen auf Armaturenbrett und Türpaneelen ein tiefes Schwarz über strahlendes Blau bis zu makellosem Weiß ineinander, was einen beeindruckenden optischen Effekt als Ergebnis liefert.











Für diesen Effekt benötigt es fünf Farbnuancen, die in sechs Schichten übereinander aufgetragen und mit Klarlack versiegelt werden. Als i-Tüpfelchen werden blaue und farblose Glaspartikel mit eingearbeitet, um eine atemberaubende Optik zu erzeugen.











Das Highlight im Innenraum schlechthin ist der detaillierte und sehr feingliedrig gestaltete Starlight Headliner, der eine fesselnde Darstellung des Mondes mit seinen charakteristischen Kratern darstellt. Realisiert wurde dieses Meisterwerk durch fünf verschiedene Garnfarben, die in 250.000 Einzelstichen in zwei Tagen durch Stickerei vereint wurden. Das Ganze wird durch 799 weiße und 384 blaue LEDs illuminiert, wodurch eine unglaubliche Atmosphäre entsteht.







Die Sitze des Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow setzen das Thema mit aufwändig perforiertem Leder fort, welches den unbeschreiblichen Anblick der Erde vom Weltraum aus darstellen soll. Jeder Sitz wurde mit über 75.000 per Hand entstandene Perforationen versehen, die neben maximalem Sitzkomfort auch für ein optisches Vergnügen sorgen.











Die Tische im Fondbereich wurden mit Klavierlack furniert und verfügen über ein makelloses Glasglanz-Finish sowie darin eingebettetes Aluminium. Auf der Instrumententafel prangt zudem eine exklusive für dieses Sondermodell gefertigte Uhr mit hellblauen eloxierten Akzenten und einer Blue Shadow-Gravur. Die Einzigartigkeit der Edition wird außerdem durch eine Selektion an besonderen Zubehörteilen hervorgehoben.











Eine Abdeckung nimmt auf elegante Weise das Design der Sitze auf, während ein maßgeschneidertes Gepäckset in der Außenfarbe des SUVs die Zugehörigkeit zu dieser Edition unterstreicht. Außerdem ist ein 1:8 Modell des Cullinan Blue Shadow im Angebot, welches die Innen- und Außenbeleuchtung des Originals beinhaltet.







Zum Preis für das Sondermodell hüllt sich Rolls-Royce in Schweigen. Das Modell ist ausschließlich über das Private Office von Rolls-Royce bestellbar. Wir gehen davon aus, dass die 62 Einheiten in Windeseile verkauft sein werden.







Wir halten den Atem an, denn dieses Sondermodell raubt einem diesen sonst womöglich. Die Thematik der Grenze zischen allem Irdischen und der Unendlichkeit des Weltalls wird aus unserer Sicht mit unglaublicher Hingabe umgesetzt und verwandelt den Cullinan in eine Perle der exklusiven Art. Selbst als „einfacher“ Black Badge weiß das Edel-SUV bereits zu überzeugen, doch dies hier stellt alle anderen Variationen doch in den Schatten, oder direkt an die Kármán-Linie. Welch wunderbarer Augenschmaus.