Peugeot e-308 First Edition – Ab sofort online bestellbar

Jetzt ist auch die vollelektrische Version des 308 als First Edition bestellbar: der neue PEUGEOT E-308 First Edition.

Der PEUGEOT E-308 First Edition wird von einem neuen Elektromotor angetrieben, der 115 kW (156 PS) leistet und je nach Ausstattung eine Reichweite von bis zu 412 km nach WLTP bietet.

Eine Version, die ideal auf die Bedürfnisse der Kundschaft des Segments abgestimmt ist: Das prägnante Erscheinungsbild des PEUGEOT 308 verbindet den charakteristischen Fahrspaß, für den die Modelle von PEUGEOT bekannt sind, mit einer im Segment führenden Effizienz.







Nur das Beste für die PEUGEOT E-308 First Edition

Design, Technologie, Effizienz: Die ersten Exemplare des PEUGEOT E-308 First Edition beinhalten das Beste von allem.

Zusätzlich bietet PEUGEOT für die E-308 First Edition zwei serienmäßige Pakete zur Auswahl an, die Kundinnen und Kunden beim Umstieg auf die Elektromobilität unterstützt. Bei dem „Street Pack“ ist eine Ladekarte von Free2Move eSolutions mit einem Guthaben von 500 Euro enthalten. Das „Home Pack“ enthält eine Wallbox für das heimische Laden mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW.











Der PEUGEOT E-308 First Edition ist ausschließlich online über den Financing Store von PEUGEOT erhältlich.

Die Laufzeiten des Leasingangebotes sind wählbar zwischen 24, 36 und 48 Monaten und zwischen 10.000 km oder 15.000 km/Jahr.2 Das neue Modell wird für 339 Euro monatlich2 bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km/Jahr für Privatkundinnen und -kunden angeboten.







Der neue PEUGEOT E-308

Allure

Das Design des neuen PEUGEOT E-308 First Edition ist sowohl durch die DNA von PEUGEOT als auch durch die dynamische und elegante Linienführung geprägt. Die längere Frontpartie betont die Silhouette, die Konturen sind elegant und markant, und das neue Wappen der Löwenmarke ziert die Mitte des Kühlergrills. Die Konstruktion des Innenraums wurde optimiert. Vorne umrahmt die charakteristische Lichtsignatur die Matrix-LED-Frontscheinwerfer, die die Zugehörigkeit des PEUGEOT 308 in die Modellfamilie von PEUGEOT unterstreicht, ebenso wie die LED-Scheinwerfer mit drei Krallen am Heck.

Das neue 18-Zoll-Aluminiumrad (45,7 cm) wurde speziell für die vollelektrische Version des PEUGEOT 308 entwickelt. Seine aerodynamische Effizienz ist mit dem Ziel konzipiert, die Reichweite zu optimieren.

Exzellenz

Der neue PEUGEOT E-308 wird mit einem Elektromotor mit 115 kW (156 PS) angeboten und verfügt über ein Drehmoment von 270 Nm inklusive sofortigem Reaktionsverhalten. Der neue Elektromotor sorgt beim PEUGEOT E-308 für leise, vibrationsfreie Fahrten, ohne CO2-Emissionen.

Das Automatikgetriebe des PEUGEOT E-308 optimiert die Reichweite und bietet gleichzeitig ein hohes Leistungsniveau mit einem für Elektromotoren typischen Reaktionsverhalten. Die Batterie 54 kWh (51 kWh Kapazität) hat eine neue chemische Zusammensetzung (80 Prozent Nickel – 10 Prozent Mangan – 10 Prozent Kobalt), die mit 400 Volt arbeitet und eine Reichweite von bis zu 412 km (nach WLTP-Protokoll) ermöglicht. Eine effiziente Wärmepumpe gehört zur Serienausstattung.

Im Fokus der Ingenieur-Teams des PEUGEOT E-308 lag die Effizienz. Durch die gemeinsamen Entwicklungen von Motor, Batterie, Aerodynamik (Optimierung der Front und des Unterbodens), Gewichtsoptimierung (EMP2-Plattform) und Reduzierung der Reibungsverluste (Reifen der Klasse A) konnte ein niedriger durchschnittlicher Energieverbrauch erreicht werden.

Um den Energieverbrauch so effizient wie möglich zu gestalten, können zwischen den Fahrmodi Eco, Normal und Sport gewählt werden:

Eco zur Optimierung der Reichweite (80 kW und 220 Nm)

Normal geeignet für den täglichen Gebrauch (100 kW und 250 Nm)

Sport, bei dem Leistung und Dynamik im Vordergrund stehen (115 kW und 270 Nm)

Dank des „Brake“-Modus kann sogar die Verzögerung beim Loslassen des Gaspedals erhöht werden, um die Energierückgewinnung zu optimieren.

Der serienmäßige dreiphasige On-Board-Charger hat eine Leistung von 11 kW. Die Ladesteckdose ist für alle Ladevorgänge geeignet. An einer öffentlichen 100-kW-Ladestation kann das Fahrzeug in 35 Minuten von 0 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden.

Emotion

Der neue PEUGEOT E-308 bietet die neueste Generation des PEUGEOT i-Cockpit:

ein kompaktes Lenkrad für Fahrspaß und Agilität beim Fahren,

ein digitales 3D-Kombiinstrument, das individuell gestaltet und konfiguriert werden kann,

ein zentrales 10-Zoll-Digitalpanel (25,4 cm).

Der Schwerpunkt liegt auf der besonderen Verarbeitung des Innenraums, den vollständig konfigurierbaren virtuellen i-Toggles und der Konnektivität mit der neuesten i-Connect Advanced-Technologie, einem Infotainmentsystem, welches das Fahr- und Reiseerlebnis noch intuitiver macht.

Es gibt eine Reihe von Dienstleistungen für eine einfache Bedienung: So kann die MyPEUGEOT Smartphone-App mit dem Fahrzeug verbunden werden, eine Fernaufladung planen oder eine thermische Vorkonditionierung aus der Ferne starten.

Die Smartphone-App Free2Move e-Solutions ermöglicht es, die Reise zu planen, insbesondere durch die Vorwegnahme der Ladephasen dank der Integration der auf der Route vorhandenen Ladestationen.







Sonderangebot für den PEUGEOT E-308 First Edition

Das neue elektrifizierte Modell von PEUGEOT kann ab sofort in einer besonderen Version bestellt werden, der PEUGEOT E-308 First Edition, einer vollelektrischen Edition auf Basis der höchsten Ausstattungsvariante GT mit folgender Serienausstattung:

Farbe: Okenit Weiß Metallic,

Spezielle Sitzpolsterung aus Dreimaterialgewebe Isabella/ Alcantara/ Belomka mit Ziernähten in „Adamin“ Grün sowie PEUGEOT Wappen auf den vorderen Kopfstützen,

Elektromotor mit einer Leistung von 115 kW (156 PS) und einem Drehmoment von 270 Nm,

PEUGEOT i-Cockpit der neuesten Generation mit kompaktem Lenkrad, digitalem 3D-Kombiinstrument, multifunktionalem 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm) und anpassbaren i-Toggles, Spracherkennung in natürlicher Sprache und dem Infotainmentsystem PEUGEOT i-Connect Advanced inklusive Echtzeitnavigation „by TomTom Services“,

Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme, z. B. Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC inkl. Spurpositionierungsassistent, Ausparkassistent Rear Cross Traffic Alert, Active Safety Brake Plus, Toterwinkelassistent und Verkehrsschilderkennung, Beheizbare Sitze mit einer Polsterung aus drei Materialien (TEP, Stoff und Alcantara) speziell für die First Edition. Das Löwenemblem ziert die vorderen Kopfstützen.

PEUGEOT LED-Matrix-Scheinwerfer,

Beheizbares Lenkrad,

18-Zoll-Leichtmetallfelgen „Electra“ (45,7 cm),

Dreiphasiger On-Board-Charger mit 11 kW.

Das Angebot für den PEUGEOT E-308 First Edition ist ausschließlich online über den PEUGEOT Financing Store verfügbar, wo mit wenigen Klicks der Leasingvertrag abgeschlossen werden kann. Ein Online-Team sorgt zusätzlich für einen reibungslosen Bestellvorgang.

Das einzigartige Angebot des PEUGEOT E-308 First Edition ist erhältlich zu einem Preis von monatlich 339 Euro bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km p.a., nach der ersten Anzahlung von 9.000 Euro. Wahlweise bietet PEUGEOT zwei serienmäßige Pakete an: „Street Pack“, eine Ladekarte von Free2Move eSolutions mit einem Guthaben von 500 Euro, oder das „Home Pack“, eine Wallbox für das heimische Laden mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW.

Der neue PEUGEOT E-308 wird im Werk Mulhouse in Frankreich produziert und ab September 2023 ausgeliefert.







NewCarz meint dazu:

First come, first serve – Die First Edition des e-308 hat es wahrlich in sich. Ausstattungstechnisch ist dieser fast ein „Musst have“. Flexibel bei der Auswahl der bevorzugten Lademöglichkeit bleibt der geneigte Kunde dank der beiden Paketvarianten. Ob vermehrt an öffentlichen Stationen oder doch eher an einer Wallbox zu Hause – je nachdem was gewünscht wird, passt das jeweilige Paket. Wie immer ist auch diese First Edition zeitlich begrenzt bestellbar. Zu lange sollte man also nicht zögern, denn der ausstattungstechnische Vorteil ist nicht zu toppen.

Text: NewCarz/Peugeot – Fotos: Peugeot