Range Rover Sport SV – Das neue Alpha-Tier

Das neue Topmodell Range Rover Sport SV ist nicht mehr und nicht weniger als der stärkste und dynamischste Vertreter dieser Baureihe, der jemals auf die Räder gestellt wurde.

Er verknüpft Leistung im Überfluss und betörende Dynamik mit der Makellosigkeit eines Range Rover, seiner Hochwertigkeit und seinem unverwechselbaren reduktiven Design.

Der von einem 467 kW (635 PS) starken 4.4 Liter Twin-Turbo V8-Benziner mit Mildhybrid-Technologie befeuerte neue Range Rover Sport SV glänzt mit einer Reihe leistungsfördernder Technologien, wie dem fortschrittlichsten Fahrwerk seiner Klasse.











Daneben setzen Ausstattungsdetails wie „Body and Soul“-Vordersitze mit sensorischer Technologie und Wellness-Funktion weitere Glanzpunkte. Der Modelljahrgang 2024 des Range Rover Sport ist ab sofort online auf dieser Website konfigurierbar. Hier können sich Interessierte auch für Updates zur Verfügbarkeit zukünftiger SV Modelle registrieren.

Aus dem ehemaligen SVR wird ein SV und der gute 5.0-Liter V8 aus dem Hause Range Rover wird durch einen 4.4-Liter V8 aus dem Hause BMW ersetzt. Als Ergebnis steht der SV als absolutes Über-SUV auf den ebenfalls als Novum an einem Serienfahrzeug geltenden Carbon-Felgen. Dazu ein Feuerwerk an Innovationen, angefangen vom 6D-Fahrwerk mit diagonal verbundenen Hydra-Dämpfern bis hin zu BASS – Body and Soul Seats – das sind Vordersitze mit Sensoren und Akustik-Kinetik-Wandlern, die nicht nur Musik spürbar machen, sondern auch diverse Wellnessprogramme in petto haben. Dies und vieles mehr verleihen diesem SV-Modell zweifellos mehr als verdient die Pole Position unter allen Range Rover Sport-Modellen und vielen Performance-Hammer wie ein Urus Performante oder einem Bentayga Speed klettert dieser Brite mächtig aufs Dach. Es bleibt also spannend, da ganz oben im SUV-Olymp. Noch ist er nicht verfügbar und auch der Preis steht nicht fest. Ziemlich sicher wird er aber wohl jenseits der 240.000 Euro zu finden sein.