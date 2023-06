Lexus LBX – Neuzugang feiert Weltpremiere

Der neue Lexus LBX ist ab sofort der kleinste Lexus im Modellportfolio.

Lexus kann auf eine stolze Geschichte zurückblicken, in der es darum ging, Grenzen zu überschreiten und den Status quo in Frage zu stellen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat Lexus immer wieder Pionierarbeit geleistet und neue Produkte entwickelt, die die Wahrnehmung der Menschen verändert und den Markt für Luxusfahrzeuge neu gestaltet haben.

Lexus hat das Konzept von Luxus ständig weiterentwickelt, nicht nur durch die Entwicklung begehrenswerter und aufregender Produkte, sondern auch durch die Neudefinition des gesamten Besitzererlebnisses.







Lexus LBX als Wendepunkt

Der brandneue LBX mit Hybridantrieb ist der bisher kleinste Lexus, wird aber seinem Status als bahnbrechendes Modell gerecht und stellt für die Marke in Europa einen Wendepunkt dar.











LBX steht für Lexus Breakthrough Crossover, ein kompaktes SUV, das die Attraktivität der Marke auf ein neues Marktsegment ausdehnt. Er umfasst moderne Ideen in Design und Technologie, während er die charakteristischen Lexus-Qualitäten der luxuriösen Handwerkskunst und der Omotenashi-Gastfreundschaft beibehält.

Es ist ein Fahrzeug, das einfach und lässig ist, das aber keine Kompromisse bei der Qualität und der Liebe zum Detail eingeht: Die Essenz von Lexus wurde in ein kleineres Paket destilliert.







Atmosphären anstatt Ausstattungsversionen

Darüber hinaus geht er neue Wege, indem er mit traditionellen Ausstattungsstrategien bricht, um den Besitzern mehr Freiheit zu geben, ihren persönlichen Stil und Geschmack auszudrücken. Getreu dem Anspruch von Lexus, „Luxus persönlich zu machen“, wird der LBX in vier „Atmosphären“ angeboten. Diese werden nicht durch den Ausstattungsumfang oder Komfortmerkmale definiert, sondern durch unterschiedliche Themen, die durch Farben, Oberflächen und Styling Details zum Ausdruck kommen.











Zudem markiert der LBX auch einen Durchbruch für Lexus als Marke in Europa. Zum ersten Mal hat die Region Europa die Entwicklung eines neuen Lexus Fahrzeugs angeführt. Dieser Einfluss wird dazu beitragen, dass der LBX zu einem der meistverkauften Fahrzeuge der Marke in Europa wird.







Lexus LBX – Drei Buchstaben als Privileg

Bemerkenswert ist auch, dass die Modellbezeichnung aus drei Buchstaben besteht – bisher war dieses Privileg nur dem Supersportwagen LFA vorbehalten. Mit der Wahl des Namens unterstreicht Lexus daher die Bedeutung des Fahrzeugs und das Vertrauen in das neue Modell. So wie der LFA eine andere Seite der Marke im Hinblick auf Haltung und Performance zeigte, so wird der LBX auf seine eigene Weise die Reichweite und das Profil der Marke erweitern.











Als neues Einstiegsmodell in die etablierte SUV-Palette von Lexus spricht der LBX ein jüngeres Publikum an, die bisher keinen Lexus in Erwägung gezogen haben. Außerdem stellt es ein attraktives Angebot für jene Kunden dar, die den Kauf eines kleineren Fahrzeugs als bisher oder eines Zweitwagens planen.

„Unser Ziel war es, das konventionelle Konzept eines Luxusautos in Frage zu stellen“, sagt Chefingenieur Kunihiko Endoh. „Wir haben intensiv an einem Fahrerlebnis gearbeitet, das einen natürlichen Dialog zwischen dem Fahrer und seinem Fahrzeug ermöglicht, und an einem Design, das eine raffinierte Präsenz vermittelt.“







Lexus-Design neu interpretiert

Optisch entwirft der LBX eine neue Lexus Identität – mit einem Frontdesign, das den berühmten spindelförmigen „Diabolo“-Kühlergrill neuinterpretiert. Hinzu kommen muskulöse und kraftvolle Proportionen sowie Außenabmessungen, die kompakter sind als bei jedem anderen Lexus. Den Innenraum prägen das fahrerorientierte Tazuna-Cockpit und ein leichtes, offenes Raumgefühl, das sich einer ausgezeichneten Rundumsicht und einer Instrumententafel verdankt, die nahtlos in die Türverkleidungen übergeht.











Mit dem LBX hat Lexus einen neuen Ansatz beim Aufbau einer Modellreihe gewählt und eine Auswahl eingeführt, die besser widerspiegelt, wie die Kunden von heute Autos suchen, die ihrem persönlichen Stil und Charakter entsprechen.

Die Produktion des neuen Lexus LBX beginnt Ende 2023. Der Verkaufsstart in Europa und in ausgewählten globalen Märkten ist für Anfang 2024 vorgesehen.







NewCarz meint dazu:

Jetzt stürmt die japanische Premiummarke mit dem Lexus LBX auch in die heißt umkämpfte Kompaktklasse. Und dies gleich mit einem SUV – dem beliebtesten Modell in diesem Segment. Dass sich Lexus bei Modelleinführungen stets auch in gewisser Form neu erfindet, macht diesen Neuzugang doppelt spannend. Interessenten müssen aber noch etwas warten, bevor im kommenden Jahr die ersten Auslieferungen erfolgen werden.

Text: NewCarz/LExus – Fotos: Lexus