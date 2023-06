Volvo EX30 – Neues Einstiegs-SUV der Schweden

Start frei für den neuen Volvo EX30: Das vollelektrische Kompakt-SUV ist ab sofort zu Preisen ab 36.590 Euro bestellbar.

Das bisher kleinste Elektrofahrzeug der schwedischen Premium-Marke wird in drei Antriebsvarianten, zwei Batteriegrößen und drei Ausstattungslinien angeboten.

Auf einer Länge von 4,23 Metern verbindet der neue Volvo EX30 wegweisende Technik und intelligente Lösungen mit Platz für bis zu fünf Personen. Elegantes skandinavisches Design innen und außen, fortschrittliche Sicherheitstechnik, ein hoher Recyclinganteil bei Karosserie und Kunststoffen sowie nahtlose 5G-Konnektivität, die das Fahrzeug in den digitalen Lifestyle der Kunden einbindet, gehören zu den Eigenschaften des neuen Modells, mit dem Volvo ein erweitertes Markt- und Kundensegment für die Marke erschließt.

Drei Antriebsversionen mit bis zu 315 kW (428 PS) Leistung ermöglichen ein ebenso sanftes wie souveränes Fahrerlebnis; je nach Motor- und Batterievariante liegt die maximale Reichweite bei bis zu 480 Kilometer. Weitere Informationen zum neuen Volvo EX30 gibt es unter diesem Link.







Einfache und transparente Angebotsstruktur für den Volvo EX30

Die Ausstattungsstruktur des neuen vollelektrischen Modells ist übersichtlich und transparent: Zusätzlich zur umfangreichen Serienausstattung der Linien Core, Plus und Ultra gibt es Auswahlmöglichkeiten bei Farben, Sitzbezügen und Rädern. Das Farbprogramm umfasst fünf Lackierungen, das Dach ist ab der mittleren Ausstattungslinie Plus in Hochglanzschwarz ausgeführt.











Die Sitze sind in allen Ausstattungslinien standardmäßig mit einer Kombination aus Textil und dem von Volvo entwickelten, besonders nachhaltigen Material Nordico bezogen, alternativ sind auch Kombinationen mit Wollmischungen verfügbar. Dabei hat der Kunde die Wahl zwischen verschiedenen Farbthemen und Dekoreinlagen.

Bereits in der Ausstattung Core (ab 36.590 Euro) verfügt der Volvo EX30 über eine umfassende Technik- und Komfortausstattung. Als hochwertige Schaltzentrale im Innenraum dient ein 12,3 Zoll großer Touchscreen, der Zugang zum Android Infotainmentsystem gewährt. Das gemeinsam mit Google entwickelte System umfasst den Karten- und Navigationsdienst Google Maps, die Spracherkennung Google Assistant, Apps und Services von Drittanbietern sowie speziell für Elektrofahrzeuge entwickelte Funktionen. Die erforderliche Internetverbindung ist im Lieferumfang enthalten; auch 5G-Konnektivität wird unterstützt.











Markentypisch auf dem neuesten Stand ist auch die Sicherheitsausstattung des Volvo EX30. Modernste Kamera- und Sensortechnik erfasst die Fahrzeugumgebung rundum und erzeugt einen Volvo Safe Space: Der Fahrer wird frühzeitig auf potenzielle Gefahren aufmerksam gemacht und bei Bedarf durch Brems- oder Lenkeingriffe unterstützt. Eine neue Sicherheitsinnovationen, der Türöffnungsalarm Safe Exit, soll verhindern, dass Fahrer und Beifahrer beim Türöffnen mit Radfahrern kollidieren.

Zum Serienumfang zählen außerdem eine Fußgänger-, Fahrradfahrer- und Motorroller-Erkennung inklusive Lenkeingriff, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Kurven- und Überholassistent, ein aktiver Spurhalteassistent sowie ein Fahrer-Monitoring-System, das die Augenbewegungen des Fahrers beobachtet und frühzeitige Anzeichen für Ablenkung erkennt.











Eine Klimaautomatik, eine elektrische Standheizung mit Timer-Funktion sowie das Audiosystem High Performance Sound sind weitere Highlights der Serienausstattung. Das Convenient Entry & Start System ermöglicht das Einsteigen und Losfahren, ohne dass der Fahrer einen Knopf oder Schalter betätigen muss: Die Türen entriegeln beim Annähern an das Fahrzeug automatisch, der Motor wird gestartet, wenn eine Person auf dem Fahrersitz Platz genommen hat, das Bremspedal betätigt und den Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlegt. Eine Wärmepumpe (ab Single Motor Extended Range) unterstützt bei der Klimatisierung des Innenraums sowie beim Erwärmen oder Kühlen der Hochvoltbatterie und trägt damit zur Verlängerung der Reichweite bei.



Die mittlere Ausstattungslinie Plus (ab 39.590 Euro) bietet zusätzlich unter anderem das gemeinsam mit Harman Kardon entwickelte Premium Sound System mit 1.040 Watt Leistung, neun Lautsprechern und einen Subwoofer, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, ein induktives Ladesystem für Smartphones, eine Heckklappenautomatik, ein erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung sowie eine Einparkhilfe vorne und hinten mit automatischem Bremseingriff hinten. Der Innenspiegel sowie der Außenspiegel auf der Fahrerseite sind automatisch abblendend. Der Spurführungsassistent Pilot Assist sowie der Spurwechselassistent steigern den Fahrkomfort und die Sicherheit, während Dach und Außenspiegel sowie der Heckspoiler in Hochglanzschwarz optische Akzente setzen.











In der Top-Ausstattung Ultra (ab 48.990 Euro in Verbindung mit Single Motor Extended Range) verfügt der Volvo EX30 zusätzlich über elektrisch einstellbare Vordersitze mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, rahmenlose Außenspiegel mit Memory-Funktion, ein Panorama-Glasdach, eine Parkkamera mit 360-Grad-Rundumsicht und das automatische Einparksystem Park Assist Pilot. Schnelleres Laden an Wallboxen und AC-Ladestationen ermöglicht der 22-kW-Onboard-Charger, der in der Ausstattungsvariante Ultra ebenfalls zum Serienumfang gehört.







NewCarz meint dazu:

Ab sofort ist Volvo auch im Fahrzeugsegment der vollelektrischen Kompakt-SUVs präsent – eine Fahrzeugklasse, die stetig Zuwachs erhält und deren Marktanteile mit harten Bandagen erkämpft werden. Doch Volvo überlässt nichts dem Zufall und allein das große Leistungsspektrum dürfte eine breite Zielgruppe sichern. Denn dank bis zu 428 PS ist der kleinste E-Volvo zugleich nicht nur der spurtstärkste Volvo aller Zeiten, sondern stellt damit auch viele seiner Konkurrenten in den Schatten.

Text: NewCarz/Volvo – Fotos: Volvo