Alpine A110 R Le Mans – 100 Exemplare zum Geburtstag

Zur Feier des hundertjährigen Bestehens der 24 Stunden von Le Mans hat Alpine auf dem Circuit des 24 Heures ein neues Sondermodell enthüllt: die Alpine A110 R Le Mans.

Bei der Premiere am Steuer saß die deutsche Rennfahrerin und zweimalige Le-Mans-Starterin Sophia Flörsch, begleitet von 100 Alpine Besitzern.

Die in 100 Exemplaren produzierte A110 R Le Mans verkörpert klassische Rennsport-Tugenden: Dank ihres 221 kW/300 PS starken Motors und des Gewichts von lediglich 1.082 Kilogramm spurtet sie in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 285 km/h auf der Rennstrecke, mit einer patentierten „Hunaudières“-Einstellung für noch mehr Stabilität auf der Strecke.

Die blau-weiße Lackierung ist eine Hommage an die klassischen Le-Mans-Rennfarben. Bestellt werden kann die A110 R Le Mans in den Alpine Centern in Frankreich seit dem 8. Juni 2023. Der Preis für die exklusive Sonderserie liegt bei 140.000 Euro.







Alpine A110 R Le Mans als Huldigung des Langstreckenklassikers

Die A110 R Le Mans markiert ein neues Kapitel in der langen Verbindung zwischen zwei französischen Motorsport-Ikonen. Mit der limitierten Serie der A110 R Le Mans zollt Alpine dem prestigeträchtigsten Langstreckenrennen der Welt anlässlich dessen hundertjährigen Bestehens Tribut. Die Marke ist dank des Engagements ihres Gründers Jean Rédélé seit den 1960er Jahren im Langstreckensport aktiv, mit dem Le-Mans-Sieg der A442 im Jahr 1978 als Höhepunkt. Später startete Alpine zusammen mit Partner Signatech auf der Langstrecke, zunächst in der LMP2- und dann in der LMP1-Klasse. Ab 2024 wird die Marke in der neuen Kategorie LMDh Hypercar antreten.

„Alpine stellt die A110 R Le Mans einen Tag vor dem 100. Geburtstag der 24 Stunden von Le Mans zusammen mit 100 Alpine Besitzern auf der Strecke der 24 Stunden von Le Mans in Aktion vor. Die auf 100 Exemplare limitierte Serie tritt in die Fußstapfen des legendären Modells GTA Le Mans und kombiniert eine ausgefeilte Aerodynamik mit einem unglaublichen Leistungsgewicht, wie es auch die Alpine M63 tat, die 1963 als erste Alpine in Le Mans antrat. Die A110 R Le Mans ist die radikalste A110, die den radikalsten Wettbewerb feiert„, erklärt Emmanuel Al Nawakil, Vice President, Alpine Sales, Network and Launching.







Radikale technische Lösungen nach Rennsport-Vorbild

Die A110 R Le Mans basiert auf der A110 R und verfügt über identische Karbonkomponenten an Dach, Rädern und im Innenraum, wie etwa die Sabelt Track Schalensitze. Hinzu kommt einen Karbonflügel im Stil der Langstrecken-Rennwagen und des A480 Prototyps des Alpine Elf Endurance Teams. Die Leichtbaukomponenten aus der A110 R tragen zu den exzellenten Fahrleistungen bei, die sich in einer Beschleunigung von 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und dem Topspeed von 285 km/h auf der Rennstrecke niederschlagen.











Die limitierte Serie der A110 R Le Mans ist mit einem so genannten Road-&-Track-Keil ausgestattet, einer von Alpine patentierten Innovation, die das Fahrzeug um fünf Prozent absenkt und versteift, um die Stabilität auf der Strecke zu verbessern. Zusammen mit einem speziellen Fahrwerks-Set-up steigert dies die Performance auf der langen Mulsanne-Geraden und in den schnellen Kurven des Circuit des 24 Heures.

Sportlicher Auftritt im Le-Mans-Stil

Die A110 R Le Mans ist an ihrer exklusiven 24-Heures-du-Mans-Lackierung mit einer dünnen Doppellinie in Blau und Weiß auf Motorhaube, Dach und Heckflügel zu erkennen, ergänzt durch blaue Finnen. Ein blauer Streifen ziert die an der Rückseite für eine bessere Bremsleistung offen ausgeführten Karbonfelgen. Die Haifischflosse auf der Karbon-Heckabdeckung ist eine Anspielung an den Le-Mans-Rennwagen A480.











Die limitierte Sonderserie trägt darüber hinaus die offizielle Signatur der 24 Stunden von Le Mans an den Frontspoilern, Seitenschwellern und Mikrofaser-Kopfstützen der Sabelt Track-Schalensitze. Als weitere Referenz an den Langstreckenklassiker ist das Layout des Circuit des 24 Heures per Laser auf die Sonnenblende graviert. Den exklusiven Charakter der A110 R Le Mans betont schließlich eine nummerierte Plakette mit der offiziellen Signatur des 24-Stunden-Rennens.

Zukünftige Besitzer der A110 R Le Mans werden Teil der Alpine „Band of Racers“. Sie erhalten exklusiven Zugang zu den Einrichtungen des Alpine Elf Endurance Teams im Jahr 2024 und haben die Möglichkeit, am Morgen vor dem Start des Rennens in ihrer A110 R Le Mans eine Runde auf der Rennstrecke zu drehen.







NewCarz meint dazu:

Mit Sondermodellen kennt man sich bei Alpine aus; nach dem „Tour de Course 75“ folgte der „San Remo 73“ und nun das hier beschriebene Derivat. Die 24-Stunden-Rennen von Le Mans sind legendär. Ehrensache also, dass Alpine mit einer entsprechenden Edition das 100-jährige Bestehen dieses Langstreckenklassikers huldigt. Genau 100 Einheiten – für jedes Jahr ein Auto. Als besonderes Bonbon obendrauf, erhält jeder Käufer die Möglichkeit, eine Runde mit ihrem A110 R Le Mans auf der Rennstrecke vor dem Rennstart zu absolvieren. Wir sind uns sicher, dass diese limitierte Auflage trotz des stolzen Preises alsbald ausverkauft sein wird.

Text: NewCarz/Alpine – Fotos: Alpine