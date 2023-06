Volvo S90 Facelift – Veredelter Schwede

Mit dem Volvo S90 Facelift haben die Schweden ihre Premium-Limousine im Detail veredelt und technisch aufgefrischt.

Gravierende Änderungen blieben aus und waren – ehrlich gesagt – auch gar nicht nötig, denn das Fahrzeug wirkt nach wie vor absolut zeitgemäß, um nicht zu sagen zeitlos.

Für unseren Test stand uns ein Volvo S90 als Mildhybrid-Benziner B6 in der Ausstattungslinie Inscription zur Verfügung. Fahrbericht.

Exterieur & Interieur

Wie bereits angesprochen, hat man die schwedische Limousine nur im Detail modifiziert. Das passiert bei Volvo übrigens fast bei jedem Modelljahreswechsel, sodass die Schweden subtil wie eh und je ihre Fahrzeuge immer weiter verfeinern.

Unser Testwagen rollt in Platinum Grey Metallic vor – einem Farbton, der mehr Braun als Grau ausstrahlt, der Limousine allerdings gut steht und sich vom Einheitsbrei abhebt, ohne aufzufallen. Die Front trägt nun eine durchgehende Chromspange im unteren Bereich, während der Kühlergrill immer noch absolute Markenzugehörigkeit aufweist. Das gilt auch für die Scheinwerfer mit „Thors Hammer“ Lichtsignatur, die wir bereits seit Jahren kennen und die immer noch up-to-date wirken.







Ein Blick auf die Seite zeigt die Silhouette einer klassischen Limousine mit gezielten Akzenten. Da wären die verchromten Fensterrahmen sowie eine nach hinten ansteigende Chromleiste im unteren Bereich der Türen. Die 19-Zoll-Räder fügen sich derweil harmonisch in das Gesamtbild ein und wirken angemessen proportioniert.







Am Heck des Schweden wird es noch am extrovertiertesten. Hier wurden die Leuchten leicht modifiziert und auch die Endrohre gehören der Vergangenheit an. Hinzu kommt eine weitere Chromleiste, welche bereits an der Front für einen Schuss Eleganz sorgt.







Summa summarum bleibt das Volvo S90 Facelift seinem Image als distinguierte Limousine treu, der skandinavische Touch garniert die ohnehin reizvolle Silhouette zusätzlich.







Im Innenraum geht es nicht weniger gesittet zu. Jeder, der einen Volvo in den letzten Jahren mal bedient hat, wird auch mit dem aktuelles S90 keine Probleme haben. Denn alles sitzt noch immer dort, wo man es bei einem Volvo erwartet. Das mag für Technik-Fans ein mittelschweres Desaster sein. Wir finden: Es passt prima zum Fahrzeug.







Fahrer und Beifahrer nehmen Platz auf bequemen Sitzen, die im Falle unseres Testwagens aus nachhaltiger Wolle bestehen. Das ist sicherlich nachhaltig und das Gestühl ist auch sehr wertig gefertigt, doch die Varianten aus Nappaleder gefallen uns doch deutlich besser. Ansonsten gibt es braunes Holz und viele Softtouch-Oberflächen, die den wertigen Eindruck unterstreichen.







Im Fond geht es ebenfalls recht luftig zu. Auch zu fünft sind Reisen machbar, wenn nicht alle an Bord befindlichen Personen zu den Sitzriesen zählen. Leider gibt es beim S90 – außer in der Langversion „L“ – kein Panorama, sondern nur ein klassisches Schiebedach, wovon die Fondpassagiere nicht wirklich etwas haben. Dafür gibt’s optional eine 4-Zonen-Klimaautomatik, wovon die Reisenden hinten deutlich profitieren.







Der Kofferraum fasst glatt 500 Liter, was in dieser Klasse gutes Mittelfeld bedeutet. Positiv anzumerken ist, dass das Gepäckabteil kaum zerklüftet ist, was die Beladung erleichtert. Zudem lassen sich die Rücksitze umklappen, sodass insgesamt 1.473 Liter zur Verfügung stehen.

Motor & Fahreigenschaften

Angetrieben wurde unser Testwagen als B6 AWD von einem zwei Liter großen Vierzylinder mit 300 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 400 Newtonmeter, die Kraft wird via 8-Gang-Automatik an alle vier Räder verteilt. Volvo gibt auch bei seinen Mild-Hybriden die zusätzliche E-Leistung an. Diese beträgt hier 14 PS und es werden weitere 40 Newtonmeter bereitgestellt.







Schon auf den ersten Metern fällt auf, dass die Limousine eher die gemütliche Gangart präferiert. Die Gasannahme ist erstaunlich entspannt und auch die Leistungsentfaltung angenehm linear. Im urbanen und suburbanen Umfeld gefällt diese Charakteristik besonders. Die Automatik schaltet sehr früh hoch und lässt den Vierzylinder hier stets in niedrigen Drehzahlen arbeiten.







Das ändert sich jedoch bei sportlicher Behandlung. Wieselflink spurtet das Volvo S90 Facelift los, unterstützt von dem E-Punch, den man hier zu spüren bekommt. Dieser scheint ein mögliches Turboloch prima zu kompensieren, was eine nahtlose Beschleunigung zur Folge hat.







Einen weiteren Pluspunkt heimst der S90 beim Bremsen ein. Denn die Bremsleistung als solche durchweg souverän. Das gilt im Großen und Ganzen auch für die Lenkung, die nur in Neutralstellung ein wenig mehr Feedback geben könnte.







Auf der Autobahn hingegen fühlt sich die Limousine ebenfalls wohl. Dank adaptivem Luftfahrwerk an der Hinterachse geht es sehr komfortabel voran, wovon natürlich die Fondpassagiere am meisten profitieren. Doch auch Fahrer und Beifahrer kommen schnell in den Genuss des entspannten Gleitens.







Das ist übrigens in einem aktuellen Volvo auch keine schlechte Idee, denn bei 180 Stundenkilometern ist ohnehin Schluss – egal bei welchem Modell.







Der Verbrauch belief sich im Schnitt auf rund 8,6 Liter, was gut einen halben Liter oberhalb der Werksangabe lag. Auf unserer Sparrunde konsumierte der Vierzylinder lediglich 6,2 Liter, während Vollgasfahrten auch mal mit 14 Litern quittiert werden.

Technik & Assistenz im Volvo S90 Facelift

In Sachen Ausstattung kann besonders die inzwischen verblichene Inscription-Ausstattung mit reichlich Inhalt aufwarten. So kommen hier unter anderem LED-Scheinwerfer, 2-Zonen-Klimaautomatik, Google-Infotainment samt DAB+ und induktiver Ladestation, elektrische Sitze mit Memory und eine elektrische Heckklappe zum Einsatz. Unterstützt wird der Fahrer serienmäßig von einem Totwinkel- und Notbremsassistent, einem Querverkehrswarner, einem adaptiven Tempomaten, einem Spurhalte- und Spurführungsassistent samt Fahrbahnranderkennung und Ausweichassistenten.







On top kommen bei unserem Testwagen noch die Matrix-LED-Scheinwerfer, eine Rückfahrkamera, das Bowers & Wilkins Soundsystem, eine 4-Zonen-Klimaautomatik, ein Glasdach, eine Akustikverglasung, eine Alarmanlage sowie die luftgefederte Hinterachse.







Ein paar Worte möchten wir über zunächst über das Bowers & Wilkins Soundsystem verlieren. Selbst viele Jahre nach Einführung ist diese Anlage immer noch Benchmark und kann spielerisch mit Anlagen á la Naim, Bang & Olufsen und auch Burmester mithalten. Dank des aufgesetzten „Tweeters“ kommen die Höhen so glasklar daher, als würde Ariana Grande auf dem Armaturenträger singend mitreisen. Über breit aufgestellte Mitten geht es weiter zu einem phänomenalen Bassfundament, das den gesamten Innenraum kurzzeitig in einen Schockzustand versetzt. Das können wahrlich nur wenige Soundsysteme und so sprechen wir hier eine absolute Empfehlung aus.







Auch die Scheinwerfer erhalten noch immer die Note 1-. In Sachen Reichweite und Homogenität sind sie immer noch up-to-date, auch die Helligkeit ist mit gut zu bewerten. Da hier immer noch mit Dreh- und Schwenkmechanismen gearbeitet wird, reagiert das System nicht so schnell, wie beispielsweise die Matrix-Leuchten im BMW 5er.







Auch die dreistufigen Sitz- und Lenkradheizungen erwiesen sich im Test als flink und konstant wärmend. Prima. Auf die Rückfahrkamera sollte derweil auch nicht verzichtet werden, da die Sicht nach hinten – anders als bei den Kombis – nicht ganz so gut ausfällt.







Ob man nun die Tailored Wool Sportsitze konfigurieren muss, ist am Ende eine Frage der Philosophie. Sie kosten immerhin 1.250 Euro extra und sind zwar wertig verarbeitet, wollen das Premium-Niveau jedoch nicht so passend unterstreichen, wie die feinen Leder-Pendants. Die Assistenzsysteme arbeiteten derweil im gesamten Testzeitraum ohne Fehl und Tadel. Etwaige Kinderkrankheiten in Form von Fehlfunktionen oder ähnlichem konnten wir zu keiner Zeit feststellen.

Varianten & Preise des Volvo S90 Facelift

Aktuell wird das Volvo S90 Facelift nur noch in einer Ausstattungslinie und mit einer Motorisierung angeboten – zumindest, wenn es der Mildhybrid sein soll.







Als „Ultimate“ und mit dem 235 PS starken B5 Diesel samt Allradantrieb geht es ab 72.600 Euro los. Dafür gibt es eine sehr gute Ausstattung, die bereits oberhalb der ehemaligen „Inscription“ Linie spielt.

Möchte man das Volvo S90 Facelift als Plug-in Hybrid bestellen, stehen eine Motorisierung und drei Ausstattungslinien zur Wahl. Den Antrieb übernimmt immer der T8 AWD, der mittlerweile eine Systemleistung von 455 PS bereitstellt. Folgende Ausstattungen kann der Kunde ordern:

„ Core “ – Ab 75.500 Euro startet der PHEV und bringt bereits das Google Infotainment, einen Totwinkel- und Querverkehrsassistenten, LED-Scheinwerfer, eine Rückfahrkamera, Sitzheizungen vorne und hinten und vieles mehr mit.

“ – Ab startet der PHEV und bringt bereits das Google Infotainment, einen Totwinkel- und Querverkehrsassistenten, LED-Scheinwerfer, eine Rückfahrkamera, Sitzheizungen vorne und hinten und vieles mehr mit. „ Plus “ – Mindestens 79.350 Euro werden für die mittlere Linie aufgerufen, die unter anderem eine Ambientebeleuchtung, das Harman / Kardon Soundsystem, elektrische Vordersitze samt Memory, Sonnenrollos für die hinteren Fenster und mehr mitbringt.

„Ultimate“ – Für 82.200 Euro erhält der Kunde zusätzlich ein Head-up Display, Matrix-Scheinwerfer, ein Glas-Schiebedach und weitere Annehmlichkeiten.

Fazit zum Volvo S90 Facelift

In unserem Test zeigte sich das Volvo S90 Facelift als gediegene Alternative im Segment der Oberklasse. Im Vergleich zu Audi A6 und BMW 5er bleibt er weniger digitalisiert, aber dafür sehr stilvoll. Wem ein hochtechnisierter Innenraum weniger wichtig ist, als ein Soundsystem zum Niederknien und eine umfangreiche Sicherheitsausstattung, sollte den S90 schon einmal auf die Liste der interessanten Fahrzeuge setzen.







Insbesondere der noch angebotene Diesel dürfte eine echt gute Wahl für Vielfahrer sein, die von Rasen nicht viel halten und mit den maximal möglichen 180 Stundenkilometern gut klarkommen. In Sachen Wertigkeit gibt sich der Schwede keine Blöße und die Ausstattung ist bereits in der Basis sehr umfangreich.







Zudem sichert sich der S90 auch heute noch einen Exotenstatus, denn die meisten greifen eher auf die Modelle V90, XC90 und XC60 zurück.

Text / Fotos: NewCarz

Kamera: Canon EOS 6D

Pro und Contra

Pro: stilvolle Limousine mit Exotenstatus

umfangreiche Serienausstattung

gutmütiges Fahrverhalten Contra: hoher Grundpreis

nur zwei Antriebe verfügbar

Konkurrenz: BMW 5er, Audi A6, Mercedes-Benz E-Klasse, Jaguar XF

Technische Daten: Volvo S90 Farbe: Platinum Grey Metallic

Länge x Breite x Höhe (m): 4,96 x 1,88 x 1,44

Radstand (mm): 2.941

Motor: Vierzylinder-Reihenmotor

Leistung: 220 kW (300 PS)

Hubraum: 1.969 ccm

Max. Drehmoment: 400 Nm

Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe (Geartronic)

Antrieb: Allradantrieb

Durchschnittsverbrauch (WLTP): 8,0 L/100 km

Durchschnittsverbrauch (NewCarz): 8,6 L/100 km

CO2-Emissionen (Herstellerangabe): 181 g/km

Abgasnorm: Euro 6d

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: 6,2 Sekunden

Leergewicht (kg): 1.935

Kofferraumvolumen (l): 500 – 1.473

Kraftstoffart: Super E10

Neupreis des Testwagens: ca. 80.090 Euro (Grundpreis S90 B5: 72.600 Euro)

