Skoda Enyaq Coupé iV 80x – Bestellbücher sind geöffnet

Škoda nimmt ab sofort Bestellungen für das grundsätzlich mit Allradantrieb ausgestattete Skoda Enyaq Coupé iV 80x an.

Wie bei der SUV-Variante kommen zwei Elektromotoren zum Einsatz, die gemeinsam eine Systemleistung von 195 kW (265 PS) ermöglichen.

Der Startpreis für das Enyaq Coupé iV 80x liegt bei 56.650 Euro. Außerdem können Kunden ab sofort auch wieder die ebenfalls allradgetriebene SUV-Version Enyaq iV 80x bestellen.

Das Enyaq Coupé iV 80x besitzt zusätzlich zum Elektromotor an der Hinterachse ein weiteres Antriebsaggregat an der Vorderachse. Zusammen erzielen beide eine Systemleistung von 195 kW (265 PS), das maximale Drehmoment von 425 Nm gelangt über alle vier Räder auf die Straße. In 6,8 Sekunden beschleunigt das Enyaq Coupé iV 80x von 0 auf 100 km/h.

Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 160 km/h elektronisch abgeriegelt. Die Batterie mit 82 kWh (netto 77 kWh) ermöglicht eine maximale Reichweite von bis zu 528 Kilometern im WLTP-Zyklus.







Die Details zum Skoda Enyaq Coupé iV 80x

Škoda bietet das neue Enyaq Coupé iV 80x ab 56.650 Euro an. Im Interieur bestimmt die serienmäßige Design Selection Loft das Bild, die sich modern, wohnlich und familiär mit leicht zu reinigenden Materialien präsentiert. Die grauen und schwarzen Farbtöne erzielen einen eleganten, zeitlosen Look.

Zusätzlich zum Allradantrieb umfasst das Angebot des Enyaq Coupé iV 80x viele serienmäßige Komfortmerkmale und technische Highlights. Dazu zählen unter anderem LED-Hauptscheinwerfer und -Rückleuchten, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Fahrprofilauswahl und ein Lenkrad inklusive Multifunktionstasten. Die 2-Zonen-Klimaanlage Climatronic, Parksensoren vorn und hinten sowie eine Rückfahrkamera gehören ebenso zum Lieferumfang.

In puncto Assistenzsysteme besitzt das Fahrzeug unter anderem den Frontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie City-Notbremsfunktion, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent, Geschwindigkeitsregelanlage und Speedlimiter.











Beim Thema Konnektivität punktet das Enyaq Coupé iV 80x mit einem freistehenden 13-Zoll-Touchscreen inklusive Navigationssystem, Gestensteuerung, Sprachassistentin Laura und Bluetooth. Das Digital Cockpit mit 5,3-Zoll-Bildschirm zeigt Informationen wie Geschwindigkeit, Reichweite und erkannte Verkehrszeichen über dem Lenkrad an. Mit Wireless SmartLink lassen sich Smartphones via Android Auto und Apple CarPlay kabellos mit dem Fahrzeug verbinden. Optional steht für das Enyaq Coupé iV 80x ein Head-up-Display zur Wahl.

Zurück im Modellangebot: die SUV-Variante Enyaq iV 80x. Sie kann zu Preisen ab 51.150 Euro geordert werden. Wie die Coupé-Version sorgen dabei zwei Elektromotoren für den Antrieb – 4×4 inklusive.







NewCarz meint dazu:

SUV-Coupes sind im Trend, wie ein Cupra Tavascan, VW ID.5 oder ganz neu der Renault Rafale und viele andere beweisen. Von diesem Kuchen möchte sich auch Skoda einen ordentlichen Happen abschneiden. Mit dem Skoda Enyaq Coupé iV 80x dürfte das auch gelingen, denn bereits die SUV-Variante des iV80 hat sein Potenzial in einem unserer Tests eindrucksvoll bewiesen.

Text: NewCarz/Skoda – Fotos: Skoda