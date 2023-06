Discovery Sport – Viele Neuigkeiten im Modelljahr 2024

Der Discovery Sport bietet im Modelljahr 24 ein neu gestaltetes Interieur, höchste Flexibilität und modernste Technologien.

Der Discovery Sport: von Natur aus extrem vielseitig – und bereit für jedes Abenteuer. Gerade im spannenden Familienalltag, für den der kompakte Brite bis zu sieben Sitzplätze aufbietet.

Im Modelljahrgang 24 kann der Discovery Sport eine Menge Neues in die Waagschale werfen, zum Beispiel einen nochmals verfeinerten Innenraum, der in jedem Detail modernen Luxus ausstrahlt. Dazu zählt ohne Frage die neueste Generation des Infotainment-Systems Pivi Pro samt elegant geschwungenem 11,4“ Touchscreen. Hinzu kommen eine Menge praktischer Staumöglichkeiten und verwöhnende Wellness-Technologien: Der Discovery Sport im Modelljahr 24 ist vielseitiger und komfortabler als je zuvor.







Die Highlights des überarbeiteten Discovery Sport im Überblick







Das Außenkleid des Discovery Sport

Der Discovery Sport der Modellgeneration 24 zeigt dezente Modifikationen des Karosseriedesigns, welche die charakteristische Discovery DNA noch stärker betonen.

So verfügt der Discovery Sport S über vollständig in Wagenfarbe lackierte untere Seitenschweller, einen Kühlergrill in kontrastierendem Gloss Black mit charakteristischer Discovery Sechseckgrafik, Unterfahrschutz in Indus Silver und einen „DISCOVERY“-Schriftzug in Bright Atlas auf der Motorhaube.











Die Dynamic Modelle zeigen optisch noch mehr Präsenz und Selbstbewusstsein: zum Beispiel durch das Dach in Kontrastlackierung und diverse Elemente in Gloss Black, z.B. den „DISCOVERY“-Schriftzug, den Kühlergrill, untere Schweller und untere Stoßfänger. Weitere Details in Gloss Black an den Radkästen verstärken die zielstrebige Optik nochmals.











Zu den neuen Felgen gehören beim Discovery Sport eine 19“ Felge in Gloss Black (optional mit Kontrastlackierung in Diamond Turned) und eine 21“ Felge in Gloss Black. Varesine Blue ergänzt außerdem die Palette der verfügbaren Lackfarben.







Modernes, luxuriös geprägtes Interieur

Die neu gestaltete Passagierkabine glänzt mit großzügig dimensionierten Ablagen und einem 11,4“-Touchscreen aus gebogenem Glas zur intuitiven Bedienung des Pivi Pro Infotainment-Systems und vieler weiterer Funktionen.

Garant für Wohlbefinden: Eines der fortschrittlichsten Systeme zur Qualitätsoptimierung der Innenraumluft fördert das Wohlbefinden der Passagiere und die Aufmerksamkeit des Fahrers bzw. der Fahrerin.











Der raffiniert konzipierte Innenraum des Fahrzeugs verfügt außerdem über einen neu gestalteten Automatikwählhebel, dessen Basis von dunkel eloxiertem Aluminium umgeben ist, und über ein elegant wirkendes Dreispeichen-Multifunktionslenkrad. Es ist wahlweise mit angenehm weichem Windsor-Leder oder in den Ausstattungslinien S und Dynamic SE mit einer lederfreien Textiloption bezogen.

Das Lenkrad besitzt darüber hinaus Tasten zur Bedienung von Pivi Pro oder zur Aktivierung des Sprachassistenten. Die Ausstattungsvarianten S und Dynamic SE verfügen über Sitze in DuoLeder mit bis zu drei wählbaren Farboptionen. Wer kein Leder in seinem Discovery Sport S oder Dynamic SE möchte, für den gibt es als Alternative Premium-Velours in Kombination mit luxuriös weichem Luxtec, das aus recycelter Polyester-Mikrofaser hergestellt wird.











Der Dynamic HSE ist mit Sitzen in Windsor-Leder in Ebony unf Kontrastnähten in Lunar Grey lieferbar. Alternativ können Kunden Sitze in Windsor-Leder in Light Oyster/Ebony und Kontrastnähten in Light Oyster wählen, die mit attraktiver Zweifarbigkeit überzeugt.







Elektrifizierte Antriebe für Discovery Sport

Das Motorenangebot im Discovery Sport besteht aus hochentwickelten Mildhybrid-Dieseln und -Benzinern sowie einem 1.5 Liter 3-Zylinder-Turbobenziner Plug-in Hybrid: Der P300e bietet eine elektrische WLTP-Reichweite von bis zu 57 Kilometern und CO2 -Emissionen von 37 g/km.











Abgerundet wird das Motorenangebot des Modelljahres 24 mit den Ingenium Benzinern P250 und P200 sowie den gleichfalls der Ingenium Motorenfamilie entstammenden Dieselmotoren D200 und D165. Bei sämtlichen Triebwerken sorgt die fortschrittliche Mildhybrid-Technologie vor allem im Stadtverkehr für eine sanften Betrieb des Start-Stopp-Systems.

Das MHEV-Paket umfasst einen Riemen-Starter-Generator und eine Batterieeinheit, sodass normalerweise beim Bremsen oder Verzögern verloren gehende Energie wieder der 48-Volt-Batterie zugeführt werden kann. Dank dieser Rekuperation steht mehr Leistung zur Verfügung, während der Verbrauch sinkt.







Praktische Reichweite und schnell neue Energie

Dank Batteriechemie der nächsten Generation können rund 90 Prozent der durchschnittlichen täglichen Fahrten im Elektromodus zurückgelegt werden: Die elektrische Praxis-Reichweite des Discovery Sport P300e beträgt bis zu 47 Kilometer.

Die serienmäßige Gleichstrom-Schnellladetechnologie lädt die Antriebsbatterie des P300e Plug-in Hybrid in nur 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent.







Technik und Software Over-The-Air

Der Discovery Sport erlaubt geplante Updates der Fahrzeug-Software auch ohne Werkstattbesuch – Apps, Karten, Services und Systemsoftware sind dadurch stets auf dem neuesten Stand.

Alle Ausstattungsversionen des Briten verfügen im Modelljahrgang 24 serienmäßig über ein 12,3“ digitales bzw. interaktives TFT-Instrumentendisplay und am Lenkrad montierte Schaltwippen. Im Zentrum der noch übersichtlicher gestalteten Mittelkonsole thront der neue 11,4“-Touchscreen aus gebogenem Glas, der mittig über dem Armaturenbrett zu schweben scheint.











In neugestalteten Leisten an beiden Seiten des Touchscreen-Hauptbildschirms befinden sich Schieberegler zur Bedienung wichtiger Funktionen, wie Medien, Lautstärke, Klima und Navigation – unabhängig davon, welche Menüansicht gerade auf dem Display erscheint. Rund 90 Prozent aller Funktionen können in maximal zwei Schritten vom Hauptmenü aus erreicht werden.

Zum Infotainment-Erlebnis im im Modelljahr 24 gehört auch Amazon Alexa. Der in Pivi Pro eingebettete clevere Sprachassistent macht die Bedienung des Fahrzeugs denkbar unkompliziert. Die serienmäßig enthaltenen Funktionen Wireless Apple CarPlay und Wireless Android Auto erlauben einen bequemen Zugang zu Smartphone-Apps im Auto ohne lästiges Kabelgewirr. Hinzu eröffnet die neu gestaltete Mittelkonsole nicht nur zusätzlichen Stauraum, sondern auch Platz für den Komfort kabellosen Ladens.







Im Discovery Sport immer alles im Blick

Der „Disco“ Sport bietet ein sehr umfangreiches Angebot an Kameratechnologien. Während das 3D-Surround-Kamerasystem einen kompletten Überblick über das Geschehen rund ums Fahrzeug ermöglicht, macht „ClearSight Ground View“ die Motorhaube virtuell unsichtbar und eröffnet auf dem 11,4“-Touchscreen die Sicht auf den Untergrund.

Der Innenrückspiegel mit „ClearSight Rear View“ wiederum lässt dank Kameraunterstützung einen ungehinderten Blick nach hinten zu, ganz gleich, was sich auf den Rücksitzen befindet.







Bereit für das Abenteuer

Den vielseitigen und geräumigen Briten gibt es auch als Siebensitzer mit praktischer 5+2-Sitzkonfiguration und einer im Verhältnis 40:20:40 geteilt umklappbaren und verschiebbaren Rückbank – Durch Umklappen der zweiten Sitzreihe lässt sich das Kofferraumvolumen auf bis zu 1.794 Liter vergrößern. Die elektrische Betätigung der Heckklappe erleichtert das Be- und Entladen.







Ab sofort bestellbar

Die Preisempfehlungen für den Discovery Sport des Jahrgangs 24 beginnen bei 60.200 Euro – Konfiguration und Bestellung gelingen unter diesem Link.







NewCarz meint dazu:

Die Bezeichnung „Land Rover“ wird ab sofort weggelassen, denn aus dem Unternehmen „Jaguar Land Rover“ wurde mittlerweile „JLR“ und die Modelle „Discovery“ wurde wie auch „Defender“ zur Submarke. Unabhängig davon haben die Briten dem „Disco“ Sport ein wahrlich reichhaltiges Potpourri an Neuerungen spendiert. Damit schwingt das Herz des modernen Offroaders wieder im Plusschlag der aktuellen Zeit. Von neusten Technologien über komfortable Annehmlichkeiten bis zu einem gehörigen Plus an Sicherheit – Der Discovery Sport dürfte mit diesem Modellupdate wieder alle Begehrlichkeiten seiner geneigten Kundschaft wecken.

Text: NewCarz/JLR – Fotos: JLR