SsangYong Torres – Neues SUV für Deutschland

Der SsangYong Torres kommt: Nach dem erfolgreichen Start auf dem koreanischen Heimatmarkt rollt das große SUV schon 2023 nach Deutschland.

Den Vortrieb übernimmt zum Marktstart der bekannte 1,5-Liter GDI-Turbobenziner, der 120 kW/163 PS entwickelt. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt auch eine vollelektrische Variante.

Mit dem neuen Modell, das nach dem gleichnamigen Nationalpark in Chile benannt ist, startet der koreanische Automobilhersteller KG Mobility (vormals SsangYong Motor Company) eine Produktoffensive. Der Torres richtet sich mit seinem sportlich-robusten Design, das einen Ausblick auf die künftige Formensprache der Marke gibt, und dem kraftvollen Antrieb an abenteuerlustige und outdoor-affine Menschen und Familien.











Der bereits aus dem Korando bekannte Turbobenziner entwickelt im Torres 120 kW/163 PS und 280 Nm Drehmoment. Kunden können zwischen Sechsgang-Schaltgetriebe und Sechsstufen-Automatik sowie Front- und Allradantrieb wählen. Das Fahr- und Ansprechverhalten des 4,70 Meter langen SUV-Modells lässt sich in Verbindung mit der Automatik über drei Fahrmodi (Normal, Sport und Winter) anpassen. Mit manuellem Getriebe stehen zwei Lenkmodi (Normal und Sport) zur Verfügung.











Bei 2,68 Meter Radstand genießen bis zu fünf Insassen viel Platz. Der Kofferraum fasst 703 bis 1.662 Liter bei umgeklappten Rücksitzen – damit ist der Torres der ideale Begleiter für Alltag und Abenteuerreise. Für Sicherheit sorgen zahlreiche Assistenzsysteme wie ein Notbrems- und ein Spurhalteassistent sowie ein Querverkehrswarner.

Die genauen technischen Daten, Ausstattungsdetails und Preise werden in Kürze bekanntgegeben. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist für den Herbst vorgesehen. Verantwortlich für den Import ist die Mobilitätsgruppe Astara, die hierzulande von der Astara Mobility Deutschland GmbH vertreten wird.







Vorgestellt wurde der SsangYong Torres bereits 2021 in Südkorea und kam ein Jahr später auch zunächst nur dort auf den Markt. Vor einem Jahr wurde er auch hierzulande angekündigt. Ganz so abenteuerlich wie auf den damaligen Projektskizzen gelang das Endresultat zwar nicht, aber interessant ist der Neuzugang auf jeden Fall. Obwohl er auf der gleichen Plattform wie der Korando basiert, fällt der Torres größer aus und richtet sich damit an die Zielgruppe für Midsize-SUVs, also der Mittelklasse. Da es bereits in wenigen Monaten los geht, könnte sich ein bisschen Geduld also durchaus lohnen. Wir erwarten den Neuzugang gespannt und werden zu gegebener Zeit weitere Details verkünden.