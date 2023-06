Renault Rafale – Neuvorstellung des SUV-Coupes

Mit dem Renault Rafale setzt der französische Automobilhersteller ein dynamisches SUV-Coupé an die Spitze seines Modellprogramms und sorgt damit nach dem neuen Espace erneut für frischen Wind im D-Segment.

Der neue Renault Rafale ist das erste Serienfahrzeug der Marke, das ganzheitlich nach der neuen Renault Formensprache gestaltet ist, die Chefdesigner Gilles Vidal sukzessive in die Modellpalette einfließen lässt.

Das SUV-Coupé wird im Frühjahr 2024 als E-Tech Full Hybrid auf den Markt kommen, einem Vollhybrid neuester Generation mit 400-Volt-Netz und 146 kW/200 PS Systemleistung. Später wird zudem eine Vollhybrid-Allradvariante mit 220 kW/300 PS angeboten.







Renault Rafale sorgt für frischen Wind im D-Segment

Der Renault Rafale setzt die Renault Offensive im D-Segment fort, die im Frühjahr 2023 mit dem 5- bzw. 7-sitzigen Espace begonnen hat. Mit dem Espace teilt sich das neue SUV-Coupé auch die neueste Generation der CMF-CD-Plattform der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi. Die hochmoderne Technikbasis ermöglicht neben exzellenter Raumausnutzung die Integration von bis zu 32 Fahrerassistenzsystemen. Zusätzlich steigert die dynamische Allradlenkung 4Control advanced die Sicherheitsreserven, die Agilität und den Fahrspaß.











„Der neue Renault Rafale ist das Herzstück des Strategieplans Renaulution, er symbolisiert unseren Schritt in die oberen Fahrzeugklassen und zeigt, dass wir in jedem Kundensegment zu Hause sind. Sein fesselndes SUV-Coupé-Design ist für intensive Erlebnisse geschaffen. Mit seinen Hybridantrieben und einem Maßstäbe setzenden Fahrwerk, bietet der Rafale ein noch nie dagewesenes Fahrvergnügen“, erläutert Fabrice Cambolive, CEO Renault Brand.







Neue Formensprache erstmals komplett umgesetzt

Der Rafale überzeugt mit seinem identitätsstiftenden Design, das erstmals konsequent auf Basis der neuen Formensprache der Marke entstanden ist. Das dynamische Fastback, die lang gezogene Motorhaube und die aufrechtstehende, starke Front verleihen der Silhouette ihre sportliche Eleganz.

Rings um das Fahrzeug verlaufende Rammschutzelemente, die erhöhte Bodenfreiheit, große Räder im 20-Zoll-Format und eine markante Schulterpartie sorgen für den robusten SUV-Charakter. Die neue Renault Lichtsignatur, die in Grundzügen die Linien des Rhombus-Markenlogos aufgreift, verleiht dem Rafale seine unverwechselbare Ausstrahlung.











Im Interieur kommen natürliche Materialen wie Kork und erstmals Schiefer zum Einsatz. Die Sitzpolster sind mit Alcantara Révolution bezogen, einem Textil, das zu 61 Prozent aus Rezyklaten besteht. Den Hightech-Charakter des Rafale unterstreicht das personalisierbare openR Cockpit mit Google Assistant und zwei Bildschirmen in Form eines spiegelverkehrt liegenden „L“ mit einer Fläche von zusammen 774 Quadratzentimetern.

„Der neue Rafale ist eine kraftvolle Demonstration der neuen Designsprache der Marke Renault. Er steht im Einklang mit unserer DNA durch großzügige Formen, die mit hoher Präzision ausgearbeitet wurden, kombiniert mit Spannungslinien und technischen Details, die dem Ganzen Charakter und Raffinesse verleihen. Mit seinem individuellen Stil, seiner handwerklichen Qualität und seinen Proportionen unterstreicht der neue Renault Rafale seine Leistung und Persönlichkeit auf der Straße“, sagt Gilles Vidal, VP Design Renault Brand, das Gestaltungskonzept des Rafale.







Interaktives Solarbay Glasdach reagiert in Sekunden

Für einen echten Wow-Effekt sorgt das spektakuläre Solarbay Panorama-Glasdach. Dank neuester AmpliSky-Technologie kommt das 1.470 Millimeter x 1.117 Millimeter große Dach ohne ein Rollo aus. Das von Saint-Gobain entwickelte Glas verfügt über eine aktive Beschichtung, die das Dach bei Bedarf in Sekundenschnelle verdunkelt oder wieder transparent werden lässt. Fahrer und Mitfahrer können zwischen vier Positionen wählen: komplett durchsichtiges Dach, komplett undurchsichtiges Dach, vorne transparentes und hinten undurchsichtiges Dach sowie umgekehrt.











Beim Verlassen des Autos aktiviert sich automatisch ein Milchglasmodus. Durch das fehlende Rollo ermöglicht das Glasdach zudem 30 Millimeter mehr Kopffreiheit, was insbesondere für die Passagiere auf den Rücksitzen in einem Coupé nicht unerheblich ist. Das interaktive Solarbay Glasdach lässt sich per Sprachsteuerung über Google Assistant oder über eine Taste an der Deckenleuchte bedienen.











Der exklusiven Rafale Top-Ausstattungslinie Esprit Alpine ist ein weiteres Interieur-Highlight vorbehalten: Das charakteristische Alpine Logo im oberen Bereich der Sitzlehnen leuchtet und blinkt im Takt eines schlagenden Herzens. Die Leuchten sind in ein hochflexibles Gewebe eingebettet, so dass sie am Rücken nicht spürbar sind. Diese Technologie wird hier weltweit zum ersten Mal eingesetzt. Hierzu Agneta Dahlgren, Projektleiterin CMF-CD Design: „Der Renault Rafale erkennt seinen Fahrer, wenn er auf ihn zukommt und lässt die Lichter im Alpine Logo auf den Sitzen wie einen Herzschlag aufleuchten, wodurch eine enge Verbindung signalisiert wird. Eine Einladung zu einem besonderen Fahrerlebnis wurde noch nie mit so viel Leidenschaft ausgesprochen.“











Ein weiteres Novum an Bord des Rafale ist die Hightech-Armlehne „Smart Armrest“. Speziell für die Fondpassagiere entwickelt, erfüllt sie hohe Ansprüche an Komfort und Konnektivität. Die innovative Mittelarmlehne verfügt über zwei USB-Anschlüsse, Stauraum für Tablets und Smartphones sowie zwei ausklappbare Halterungen für Mobilgeräte.







Historisches Rennflugzeug als Namenspate für Renault Rafale

Der Name Rafale ist inspiriert von der Renault Luftfahrt-Historie in den 1930er Jahren. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts befasste sich das Unternehmen neben dem Bau von Verbrennungsmotoren für Automobile auch mit dem Antrieb für Züge und Flugzeuge. 1933 übernahm Renault den Hersteller Caudron und gründete Caudron-Renault. Alle Flugzeuge erhielten als Typbezeichnung den Namen eines bekannten Windes. Das einsitzige Rennflugzeug C460, das mehrere Rekorde aufstellte, wurde 1934 in Rafale umbenannt. Renault knüpft mit dem Newcomer an seine traditionsreiche Geschichte an und erinnert mit dem neuen Top-Modell an den Namen des legendären Flugzeugs Caudron Rafale.











Mit dem Rafale stellt Renault eine echte Alternative in der gehobenen Fahrzeugklasse auf die Räder, die dem zeitlosen Markenmotto „Autos zum Leben“ in hohem Maße gerecht wird: Fahrspaß und Design spielen bei diesem SUV-Coupé eine herausragende Rolle, aber nicht die einzige: Viel Platz im Innenraum, eine Top-Ausstattung mit Komfortelementen aus der Luxusklasse, nachhaltige Materialien und innovative Antriebs- und Assistenzsysteme sorgen für Komfort und Sicherheit für alle Passagiere.







NewCarz meint dazu:

Das ist er also, der neue Rafale, benannt nach einem berühmten Flugzeug und somit in großen Fußstapfen, die das SUV-Coupé versucht auszufüllen. Mit neuster Technologie und einem Leistungsspektrum, das später bis zu 300 PS reichen wird, darf sich dieser Neuzugang als gut gerüstet benennen, um die konkurrenzträchtige Mittelklasse aufzumischen. Wir freuen uns bereits auf einen ausgiebigen Test dieses hübschen Franzosen, bei dem wir in alter Gewohnheit akribisch bis ins kleinste Detail gehen werden.

Text: NewCarz/Renault – Fotos: Renault