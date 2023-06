Nissan – Mehr Sicherheit durch neues LIDAR-System

Auf dem Weg in einen unfallfreien Straßenverkehr macht Nissan jetzt den nächsten Schritt:

Der japanische Automobilhersteller hat ein Assistenzsystem vorgestellt, das mithilfe von LiDAR-Sensoren (Light Detection and Ranging) auch potenzielle Kollisionen an komplexen Kreuzungen sicher und zuverlässig erkennen und vermeiden kann.

Deutlich mehr Sensorik erhöht Sicherheit im Nissan signifikant

Die neue Technologie registriert die Geschwindigkeit und Position von Verkehrsteilnehmern, die sich dem Fahrzeug von der Seite nähern, und analysiert das mögliche Unfallrisiko. Droht eine Kollision, reagiert das System frühzeitig und leitet beispielsweise eine Notbremsung ein. Lassen sich Unfälle nicht vollständig vermeiden, werden sie zumindest deutlich abgeschwächt.











Damit reagiert Nissan auf eine der gefährlichsten Unfallursachen: Fahrfehler an Kreuzungen haben häufig schwere Folgen. Das in der Entwicklung befindliche System ist daher so konzipiert, dass es mithilfe fortschrittlicher Sensoren und Software noch bessere Unterstützung in schwierigen Situationen bietet.











„Die Entwicklung dieser Technologie ist Teil der Unternehmensvision ‚Nissan Ambition 2030‘. Wir sind auf dem besten Weg, bis Mitte der 2020er Jahre ein System zur Kollisionsvermeidung zu entwickeln, das LiDAR-Sensoren der nächsten Generation nutzt“, erklärt Takao Asami, der als Senior Vice President die Nissan Forschung und Entwicklung (Research & Advanced Engineering) leitet. „Auf dem Weg zum künftigen autonomen Fahren arbeitet Nissan daran, das gesamte Spektrum der Unfallszenarien zu verstehen. Hierfür analysieren wir komplexe Unfälle, die sich in der realen Welt ereignen.“













NewCarz meint dazu:

Sicherheit geht immer vor. Daher ist es überaus erfreulich, wenn Hersteller ihren Bestrebungen nach mehr Sicherheit stets eine hohe Gewichtung geben. So wie in diesem Fall bei Nissan. Denn ohne Sicherheit ist das beste, komfortabelste oder schnellste Auto nicht einmal die vier Räder wert, wenn es im dichten Verkehr unserer heutigen Zeit bestehen soll. Nebenbei ist die Entwicklung derartiger Systeme auch ein weiterer Schritt hin zum autonomen Fahren, für welches ein komplexes Zusammenspiel unzähliger Sensoren und Rechensysteme erforderlich ist.

Text: NewCarz/Nissan – Fotos: Nissan