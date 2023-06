Range Rover Evoque 2024 – Smarte Modellpflege

Der neue Range Rover Evoque 2024 präsentiert sich mehr denn je als trendige und luxuriöse Alternative im Segment der kompakten SUVs

Der kleinste Range Rover hat es schon immer faustdick hinter den Ohren und mischt seit seiner Einführung vor zwölf Jahren das Segment der Kompakt-SUV als Premiumvariante und zweitweise sogar als Cabrio gehörig auf. Damit das auch zukünftig so bleibt, wurde der Evoque zum neuen Modelljahr akribisch und gezielt aufgefrischt. Damit ist er wieder up to date und darf sich erneut dem bunt gemischten Wettbewerb stellen.