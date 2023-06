Toyota GR Supra GT4 100th Edition Tribute – Das Sondermodell

Mit einem exklusiven Sondermodell feiert Toyota Gazoo Racing den nächsten Meilenstein: den Toyota GR Supra GT4 100th Edition Tribute.

Das limitierte Sondermodell feiert zum einen das 100ste produzierte GT4-Sportcoupé, mit dem Fahrer und Teams weltweit erfolgreich auf den Rennstrecken unterwegs sind.

Zum anderen würdigt die Sonderedition das Ende April kommunizierte, auf drei Einheiten limitierte „100th Edition“ als Kundenmotorsportvariante GT4 Evo in Plasma Orange.

Der Toyota GR Supra ist ein Sportwagen in Reinkultur: Zu dem klassischen Layout aus Frontmotor und Hinterradantrieb sowie Abmessungen, die dem „Goldenen Schnitt“ für optimales Handling entsprechen, kommen zahlreiche Verbesserungen.







Hard Facts zur Toyota GR Supra GT4 100th Edition Tribute

Basierend auf dem handgeschalteten GR Supra Lightweight, unterstreichen markante Updates im Innen- und Außenbereich die Verbindung zum Motorsport. Die Lackierung in „Plasma Orange“ und die Karbonfaser-Außenspiegelkappen sind jeweils exklusiv für das GT4 Sondermodell „100th Edition“ und der Straßen-Version „GR Supra 100th Edition Tribute“ vorbehalten und verbinden somit optisch die Rennstrecken- und Straßenversion.

Zudem fährt die auf 100 Einheiten limitierte Sonderauflage auf neuen mattschwarzen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen vor. Schwarze Bremssättel mit GR-Logo untermauern die Zugehörigkeit zur Motorsportfamilie.











Das auf den Fahrer ausgerichtete Interieur verfügt über ebenso komfortable wie langlebige Alcantara Sitzbezüge in Schwarz, die perfekt mit dem Alcantara Schaltknauf für ein angenehmes und taktiles Schaltgefühl harmonieren. Orangefarbene Ziernähte an der Kofferraummatte greifen die Außenlackierung auf. Ein Karbonfaser-Einsatz auf dem Armaturenbrett verweist genauso auf die „GT4 100th Edition Tribute“ wie eine nur bei geöffneter Fahrertür sichtbaren Plakette an der Außenseite des Armaturenbretts.

Den Vortrieb übernimmt der 250 kW/340 PS starke 3,0-Liter-Sechszylinder in Verbindung mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Das Getriebe verfügt über ein intelligentes Steuerungssystem, das die sportliche Leistung in den Vordergrund stellt: Beim Hochschalten optimieren verschiedene Software-Parameter das Drehmoment beim Einkuppeln und Loslassen der Kupplung, während beim Herunterschalten eine möglichst konstante Leistungsentfaltung garantiert ist. Die kürzere Endübersetzung sichert zudem eine reaktionsschnelle Beschleunigung.

Zusätzlich zu den Gewichtseinsparungen dank eines manuellen Getriebes, zeichnet sich die GR Supra Lightweight Version – im Gegensatz zur Automatikversion – durch weitere Modifikationen im Bereich Audiosysteme und Sitze aus. Dadurch sind die GR Supra Lightweight und GR Supra 100th Edition Tribute insgesamt 38,3 Kilogramm leichter als die 3,0-Liter-Automatikversion, was Agilität und Handling weiter verbessert.

Preis und Bestellbarkeit werden zeitnah kommuniziert.







NewCarz meint dazu:

Die Supra – mittlerweile als eine Legende gefeiert, deren Wurzeln über 50 Jahre zurückreichen. Dieses Sondermodell mit ihrer einzigartigen Farbgebung und dem maßgeschneiderten Sportdress könnte sich schnell zum Sammlerstück entpuppen. Bei 100 Einheiten wäre es zudem nicht so einfach, sich eines dieser Exemplare zu sichern. Es dürfte also spannend werden, wie lange die Bestellbücher für diese besondere Supra geöffnet bleiben. Sobald es los geht, berichten wir unverzüglich darüber.

Text: NewCarz/Toyota – Fotos: Toyota