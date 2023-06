Toyota C-HR – Premiere der Next Generation

Der erste Toyota C-HR war ein Meilenstein sowohl für die Marke Toyota als auch für das europäische C-SUV-Segment.

Jetzt geht die nächste Generation des Erfolgsmodells an den Start. Sie hebt die herausragende Qualität des Vorgängers auf ein höheres Niveau: mit avantgardistischem Design, fortschrittlichen Technologien und umfassend verbesserten elektrifizierten Antrieben, die eine höhere Leistung, eine lebendigere Fahrdynamik und eine erweiterte elektrische Reichweite bieten.

Das neue Modell wurde in Europa mit Blick auf die europäischen Kunden entwickelt und wird – einschließlich der Montage der Hochspannungsbatterien – ausschließlich in Europa gebaut.

Der erste Toyota C-HR war eine radikale Neuerung in einem hart umkämpften Segment und setzte sich mit seinem scharfkantigen Design, das dem Look moderner Sportcoupés ähnelt, von der herkömmlichen SUV-Optik ab. Mit großem Erfolg: Für mehr als die Hälfte der Kunden war das Design des Fahrzeugs der Hauptgrund für den Kauf. Der CH-R entwickelte sich zum erfolgreichsten Eroberungsmodell von Toyota und trug dazu bei, der Marke eine starke emotionale Dimension zu verleihen und damit die öffentliche Wahrnehmung von Toyota in Europa zu verändern.

Die neue Generation bewahrt dieses an ein Konzeptfahrzeug erinnerndes Design und verbindet es mit einem nahtlosen digitalen Benutzererlebnis, elektrifizierten Antrieben und agilen Fahreigenschaften. Damit bringt der neue Toyota C-HR alle Qualitäten mit, um seine Position als ikonisches Modell zu behaupten, neue Kunden anzuziehen und die Marke Toyota in Europa zu stärken.







Toyota C-HR: Auffallen statt anpassen

Das Design der neuen Modellgeneration bleibt der Optik des Ende 2022 vorgestellten C-HR Prologue treu. Mit seinem markanten Erscheinungsbild wirkt der neue C-HR wie ein Concept Car für die Straße.

Der erste Toyota C-HR hat das konventionelle SUV-Design mit seinen coupéartigen Linien auf den Kopf gestellt. Diese werden beim „Super-Coupé“-Profil des neuen Modells noch schärfer herausgearbeitet. Die Frontpartie zeigt das neue SUV-Gesicht von Toyota, das auch beim vollelektrischen bZ4X und dem neuen Prius zu sehen ist.











In Anlehnung an den Toyota C-HR Prologue ist der Blick scharf und durchdringend und vermittelt das Gefühl, dass das Auto bereit ist, nach vorne zu stürmen. Das Thema der ineinandergreifenden Formen kommt in den rautenförmigen Charakterlinien an den Fahrzeugseiten zum Ausdruck und trägt zur starken Präsenz des Fahrzeugs auf der Straße bei; erstmals bei einem Toyota zu sehen sind die bündig eingebetteten Türgriffe.

Kurze Überhänge und bis zu 20 Zoll große Räder unterstreichen das dynamische und kraftvolle Erscheinungsbild des Fahrzeugs. Eine neue Zweifarbenlackierung verlängert das schwarze Kontrastdach bis in den hinteren Stoßfänger. Ziel der Designer war es, eine nahtlose Optik mit straffen Linien zu schaffen, bei der Kameras, Radarsensoren und Scheinwerferreinigungsdüsen perfekt verdeckt integriert sind.











Die Design- und Aerodynamik-Teams von Toyota haben in enger Zusammenarbeit sichergestellt, dass das Exterieur nicht nur optisch überzeugt, sondern auch im Hinblick auf die aerodynamische Effizienz. Die Luftströmung über und um das Fahrzeug herum wurde unter anderem durch eine präzise Profilierung des vorderen Stoßfängers und die Gestaltung des hinteren Dachspoilers optimiert.

Der erste Toyota C-HR markierte auch in Sachen sensorische Qualität einen deutlichen Sprung nach vorne; das neue Modell geht hier noch einen Schritt weiter und weist im Innenraum eine noch hochwertigere und verfeinerte Haptik und Optik auf. Alle Bedienelemente sind leicht erreichbar im Fahrerbereich angeordnet, während die horizontale Anordnung der Instrumententafel und das „Flügel“-Designthema den Passagieren das Gefühl vermitteln, dass der Innenraum sie auf komfortable Weise umschließt.







Ein personalisiertes Benutzererlebnis im Toyota C-HR

Der neue Toyota C-HR bietet ein nahtloses, intuitives und personalisiertes Benutzererlebnis, das die Anforderungen moderner Kunden antizipiert und erfüllt. Die Vernetzung von Auto und Smartphone ermöglicht die Steuerung einer Vielzahl von Funktionen per App, Touchscreen oder Sprachsteuerung.











Wenn sich der Fahrer seinem Fahrzeug nähert, starten die Leuchten automatisch eine Begrüßungssequenz – einschließlich der Lichtsignatur an der Heckklappe. Die bevorzugten Einstellungen für Sitzposition, digitale Instrumentenanzeige, Head-up-Display und Multimedia-Bildschirm werden automatisch übernommen.

Der Toyota C-HR verfügt serienmäßig stets über ein neues, volldigitales 12,3-Zoll-Kombiinstrument mit gestochen scharfen Grafiken und klar gegliederten, leicht ablesbaren Informationen. Je nach Präferenzen des Fahrers oder Art der Fahrt können verschiedene Inhalte – zum Beispiel beim Auffahren auf die Autobahn die Hinweise Fahrerassistenzsysteme – in den Vordergrund gerückt werden. Es gibt drei voreingestellte Layouts, die über Lenkradtasten personalisiert werden können. Die einheitliche Verwendung von Farben und Schriftarten für Kombiinstrument und Multimedia-Bildschirm verbessert die Qualität und die Benutzerfreundlichkeit.











Die Ambientebeleuchtung bietet eine breite Farbpalette mit bis zu 64 Farben und verstärkt mit direkter und indirekter Beleuchtung das je nach Tageszeit und Temperatur kühle oder warme Ambiente im Innenraum. Dazu wurde ein Programm mit 24 wechselnden Farbtönen entwickelt, das sich dem Tagesverlauf anpasst und von hellen Farbtönen am Morgen zu entspannenden Tönen am Abend übergeht. Auch zur Sicherheit trägt die Beleuchtung bei: Die akustischen und visuellen Warnungen des Ausstiegsassistenten werden durch eine rote Innenbeleuchtung verstärkt. Der C-HR ist das erste Toyota Modell, das von diesen Erweiterungen der Ambientebeleuchtung profitiert.

Das Toyota Smart Connect Multimediasystem umfasst je nach Ausstattung einen Acht- oder 12,3-Zoll-Touchscreen, einen intelligenten Sprachassistenten und eine drahtlose Smartphone-Einbindung über Apple CarPlay oder Android Auto. Ein cloudbasiertes Navigationssystem zählt immer zum Serienstandard. Für den Plug-in-Hybriden bietet das System Informationen zur elektrischen Reichweite und zu örtlichen Ladestationen. Über die MyT Smartphone-App können auch Fahrzeugfunktionen aus der Ferne gesteuert werden, um etwa den Innenraum schon vor Fahrtantritt vorzuwärmen oder zu kühlen.

Einzigartig in dieser Fahrzeugklasse ist auch die automatische Einparkfunktion. Zudem wird eine App zur Verfügung stehen, die ein ferngesteuertes Einparken ermöglicht, während sich der Fahrer außerhalb des Fahrzeugs befindet. Dies erlaubt ein noch präziseres Manövrieren auf engem Raum.







Fortschrittliche Sicherheit und Fahrerassistenz

In allen Versionen profitiert der neue Toyota C-HR vom neuesten Toyota Safety Sense Portfolio an aktiven Sicherheits- und Fahrassistenzfunktionen. Die erweiterten und verbesserten Funktionen schützen noch besser gegen gängige Unfallrisiken und entlasten den Fahrer in einer Vielzahl von Situationen. Künftige Software-Updates können „over the air“ aufgespielt werden, ohne dass ein Besuch beim Händler erforderlich ist.

Neu ist die sogenannte Beschleunigungsunterdrückung, die eine plötzliche Betätigung des Gaspedals verlangsamt, wenn die Gefahr eines Zusammenstoßes mit einem vorausfahrenden Fahrzeug besteht. Ebenfalls neu ist der proaktive Fahrassistent (PDA), der bei niedrigen Geschwindigkeiten für ein sanftes Abbremsen sorgt, wenn der Fahrer sich einem langsameren vorausfahrenden Fahrzeug oder einer Kurve nähert und dabei vom Gaspedal geht. Der Lenkassistent erkennt eine vorausliegende Kurve und passt die Lenkkraft an, um dem Fahrer ein sanftes und stabiles Einlenken zu ermöglichen.

Optional sind unter anderem ein Spurwechselassistent mit Querverkehrswarner, eine Fahrerüberwachung, ein Matrix-LED-Fernlichtsystem mit Kamerasteuerung zur Anpassung der Lichtverteilung erhältlich.







Nachhaltigkeit und Reduzierung der CO2-Emissionen

Toyota hat beim neuen C-HR umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, mehr recycelte Materialien zu verwenden und damit das Konzept der Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Im Vergleich zum Vorgängermodell enthält der neue C-HR doppelt so viele recycelte Kunststoffe; sie werden für mehr als 100 verschiedene Teile verwendet. Dazu gehört beispielsweise auch ein neuer Stoff für die Sitzbezüge, der aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird.











Die Stoßstangen bestehen aus einem neuen Harzmaterial, das bereits beim Formen vorgefärbt wird – eine Innovation, die voraussichtlich Hunderte von Tonnen CO2 einsparen wird. Weitere Einsparungen werden durch ein neues automatisiertes Lackierverfahren mit Farben auf Wasserbasis und durch ein neues tierfreies Material erzielt, das als Lederalternative für den Lenkradbezug verwendet wird.

Neue hochfeste Stähle und ein neues Design für das Panoramadach tragen zur Senkung des Fahrzeuggewichts bei. Das feste Panoramadach verfügt über eine infrarotreduzierende Low-E-Beschichtung, die im Winter die Wärme im Innenraum hält und bei sonnigem Sommerwetter eine Überhitzung verhindert. Dadurch wird eine herkömmliche Sonnenblende überflüssig, was 5 Kilogramm Gewicht einspart, die Kopffreiheit um 3 cm erhöht und zu einer geringeren Nutzung der Klimaanlage führt.

Vier elektrifizierte Antriebe für den Toyota C-HR

Toyota bietet für den neuen C-HR vier elektrifizierte Antriebe an – ein Portfolio, das den Multi-Powertrain-Ansatz von Toyota auf dem Weg zur CO2-Neutralität demonstriert. Toyota verschafft seinen Kunden mit Hilfe verschiedener Antriebsoptionen Zugang zu erschwinglichen und praktischen Fahrzeugen, die eine sofortige CO2-Reduzierung ermöglichen und einen erfolgreichen Übergang zur emissionsfreien Mobilität gewährleisten.

Das Programm umfasst 1,8- und 2,0-Liter-Hybridantriebe sowie einen 2,0-Liter-Plug-in-Hybrid. Der 2,0-Liter-Hybrid wird zusätzlich in Verbindung mit dem intelligenten Allradantrieb (AWD-i) angeboten.











Die neuen Modelle profitieren vom Toyota Hybridantrieb der fünften Generation, der ein Mehr an Leistung und geringe Emissionen in ein perfektes Gleichgewicht bringt und damit die Anforderungen der Kunden im C-Segment erfüllt. Die wichtigsten Komponenten des Hybridsystems wurden umfassend überarbeitet, um Größe und Gewicht zu reduzieren; zum Einsatz kommen unter anderem ein neues Transaxle-Getriebe und eine neue Steuereinheit (Power Control Unit – PCU) sowie eine leistungsfähigere Hochspannungsbatterie.

Der neue 1,8-Liter-Hybrid (140 PS), der auch in der neuen Corolla Familie arbeitet, ist auf hohe Wirtschaftlichkeit ausgerichtet, dabei aber deutlich kraftvoller als der aktuelle 1,8-Liter-Hybrid der ersten Generation des C-HR. Noch mehr Leistung bietet der der 198 PS starke 2,0-Liter-Hybrid, der ein begeisterndes Hybrid-Fahrerlebnis mit kompromissloser Effizienz verbindet.

Der Plug-in-Hybrid bringt es auf 223 PS Systemleistung und kombiniert müheloses, rein elektrisches Fahren im alltäglichen Einsatz mit hocheffizienter elektrifizierter Hybrid-Power für längere Fahrten. Das Antriebsystem verbindet eine äußerst wettbewerbsfähige rein elektrische Reichweite mit einem „One Pedal“-ähnlichen Fahrerlebnis – dem sogenannten Rekuperations-Boost mit drei Stufen, der das Fahren im Stadtverkehr erleichtert.

Das System passt den Fahrmodus automatisch an, um die Energieeffizienz zu optimieren, und erkennt die besten Gelegenheiten zum Aufladen, wenn das Fahrzeug der Route des Navigationssystems folgt. Eine neue Geofencing-Funktion sorgt dafür, dass der Toyota C-HR PHEV automatisch in den EV-Betrieb wechselt, wenn das Fahrzeug in eine Umweltzone einfährt; die Batterienutzung wird dabei schon während der gesamten Fahrt optimiert (bei Nutzung des Navigationssystems und ausreichendem Batterieladestand).

Zusätzliche Traktion und Stabilität beim Anfahren, in Kurven oder auf rutschigem Untergrund bietet die AWD-i-Option, die für den 2,0-Liter-Hybrid erhältlich ist. Hier sorgt ein zusätzlicher kompakter und drehmomentstarker Elektromotor-Generator an der Hinterachse für Unterstützung. Das System ist in einem breiten Geschwindigkeitsbereich und bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen aktiv.







Agile und direkte Fahreigenschaften

Die wendigen und agilen Fahreigenschaften des aktuellen Toyota C-HR wurden für die neue Modellgeneration weiter verbessert. Die neuen Antriebe bieten ein intuitiv kontrollierbares Beschleunigungsverhalten – mit einer noch direkteren Verbindung zwischen den Gaspedalbewegungen und der Fahrzeugreaktion, die für noch mehr Vertrauen und Fahrspaß sorgt. Fahrwerk, Bremsen und Lenkung wurden ebenfalls neu konzipiert und abgestimmt, um eine ideale Balance zwischen Fahrkomfort und Dynamik zu erreichen.







Markteinführung des Toyota C-HR mit zwei Premiere Editions

Zum Start der neuen Modellgeneration legt Toyota zwei Premiere Edition Modelle auf, die das höchste Ausstattungs- und Styling-Niveau des neuen C-HR zeigen.

Die GR SPORT Premiere Edition verfügt über GR Styling-Details, darunter ein G-Mesh-Muster für den Kühlergrill, neu gestaltete 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, GR Schriftzüge sowie Sportsitze vorne mit eingeprägtem GR Logo an den Kopfstützen. Standardfarbe des Sondermodells ist Cosmic Silber in einer neuen Zweifarb-Ausführung, bei der sich das Schwarz des Kontrastdachs bis zum Fahrzeugheck fortsetzt; darüber hinaus sind weitere Farboptionen verfügbar. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine 360-Grad-Kamera und ein Head-up-Display.

In der Lounge Premiere Edition erhält der Toyota C-HR eine Zweifarblackierung in Sulphurgelb; auch hier werden andere Farben erhältlich sein. Der Innenraum verfügt über Sitzpolster aus veganem Leder mit Sulphur-Kontrastnähten. Auch ein Panoramadach und ein JBL-Premium-Soundsystem sind an Bord.







NewCarz meint dazu:

Der Toyota C-HR ist eines der extrovertiertesten Modelle der japanischen Automobilmarke und sicherte dem Unternehmen von Anbeginn respektable Verkaufsergebnisse. In den acht Jahren, die der C-HR den Markt der Kompakt-Crossover maßgeblich mitbestimmte, wurde es nie leiser um den Japaner. Umso spannender war der erwartete Generationswechsel, der hier und jetzt einen deutlichen Sprung in die Neuzeit wagt – wieder einmal.

Text: NewCarz/Toyota – Fotos: Toyota