Peugeot 208 – Frische Optik und mehr Reichweite

Der Peugeot 208 war im Jahr 2022 das meistverkaufte Auto in Europa und ist ein Klassiker in der Modellpalette von Peugeot.

Der 208 wird aufgefrischt und wird noch effizienter dank seiner vollelektrischen Variante mit einer Reichweite von 400 km, einem verbesserten Design, den modernsten Technologien, dem zusätzlichen Fahrspaß sowie den neuen Hybridmotorisierungen.

Der neue Kleinwagen bietet:

ein elegantes Design, einer katzenhaften Silhouette und der neuen, moderneren Lichtsignatur.

eine veränderte Dynamik mit dem PEUGEOT i-Cockpit,

Effizienz durch einen neuen Elektromotor1, der eine Reichweite von 400 km bietet, den neuen 48V-Hybridmotorisierungen 74 kW (100 PS) und 100 kW (136 PS) und der neuesten Generation von Infotainmentsystemen.

Erfolg des Kleinwagens durch vollelektrisches Modell des Peugeot 208 maßgeblich

Als Nachfolger von neun Generationen der Fahrzeuge von Peugeot, ist der Peugeot 208 seit seiner Einführung Ende des Jahres 2019 konstant erfolgreich geblieben. In etwas über drei Jahren wurden weltweit fast 1.000.000 Fahrzeuge des Peugeot 208 produziert. In den Jahren 2021 und 2022 war der Kleinwagen das meistverkaufte Fahrzeug in Europa, über alle Segmente hinweg.

Dieser Erfolg ist nicht zuletzt auf den Erfolg des e-208 zurückzuführen. Im Jahr 2022 war der Peugeot e-208 das meistverkaufte Elektrofahrzeug im B-Segment in Europa. In Frankreich war er im vergangenen Jahr sogar das meistverkaufte Elektrofahrzeug in allen Segmenten.

Aufgefrischter Peugeot 208 kommt noch vor dem Winter

Der neue 208 wird im November 2023 auf den Markt kommen.

Das Angebot umfasst drei Ausstattungsvarianten Active, Allure, GT und fünf, teilweise neue Motorisierungen, darunter den neuen 115 kW (156 PS) starken Elektromotor, der eine Reichweite von 400 Kilometer bietet, sowie die neuen Hybridmotorisierungen HYBRID 100 e-DSC6 mit 74 kW (100 PS) und HYBRID 136 e-DSC6 mit 100 kW (136 PS).

Jerome Micheron, Product Director bei Peugeot: „Die Arbeit an einem so kultigen und erfolgreichen Modell wie dem Peugeot 208 ist immer eine große Herausforderung. Unser Ziel war es, das Design und die Leistung des 208 auf ein höheres Niveau zu bringen und gleichzeitig die Identität dieses Modells zu bewahren, um an der Spitze der B-Segment-Verkäufe in Europa zu bleiben. Der neue 208 ist stärker als je zuvor: katzenhafter, moderner und noch effizienter, mit dem neuen Elektromotor, der eine Reichweite von 400 Kilometer bietet, und den neuen 48V-Hybridmotorisierungen Hybrid 100 e-DSC6 mit 74 kW und HYBRID 136 e-DSC6 mit 100 kW.“

NewCarz meint dazu:

Kleinwagen sind dazu prädestiniert, vor allem auf kurzen und mittleren Strecken sowie überwiegend im urbanen und suburbanen Bereich eingesetzt zu werden. Daher ist eine vollelektrische Variante mehr als sinnvoll, was Peugeot mit dem e-208 genau so sieht. Mit seiner attraktiven Formgebung und vielen modernen Technologien treffen die Franzosen mit dem überarbeiteten 208 wiederholt den Nerv dieser Zeit.

Text: NewCarz/Peugeot – Fotos: Peugeot