Jeep Renegade 4xe und Compass 4xe – Die Plug-In-Hybride

Ab dem 21. Juli sind die beiden ersten Plug-In-Hybriden der Marke, die Modelle Jeep Renegade 4xe und Compass 4xe bestellbar.







Antriebsgleichheit bei Jeep Renegade 4xe und Compass 4xe

Beide Modelle besitzten ein Antriebsduett, bestehend aus einem 1.3 Liter-Turbo-Benziner, den man in zwei Leistungsstufen mit 130 oder 180 PS erhält und der jeweils mit einem 60 PS starken Elektromotor kombiniert wird. Die Systemleistung beträgt entsprechend 190 beziehungsweise 240 PS. 250 Newtonmeter stellt allein der E-Motor zur Verfügung, der Verbrenner bringt es auf 270 Newtonmeter maximales Drehmoment.

Besonderheit ist, dass der Verbrenner allein die Vorderachse und der E-Motor nur die Hinterachse antreibt.







Akku und Reichweite

Als Akku kommt eine 11,4 kWh Batterie zum Einsatz, mit der das rein elektrische Fahren bis zu 50 Kilometer weit möglich sein soll. Aufgeladen kann der Akku an der haushaltsüblichen Steckdose genauso wie an einer Wallbox von Jeep sowie auch an öffentlichen Ladestationen.











Die maximale Geschwindigkeit im rein elektrischen Fahren beträgt 130 km/h. Im Hybridbetrieb werden 200 km/h erreicht und der Standardsprint auf Tempo 100 gelingt in unter acht Sekunden.







Die Hybridfunktionen stets im Überblick

Ausgestattet werden die neuen Plug-In-Hybriden unter anderem mit einem neuen 7-Zoll-TFT-Farbdisplay, welches zusätzliche spezifische Informationen zu den Hybridfunktionen bereitstellt. Auch der 8.4 Zoll-Zentralbildschirm des Uconnect-Infotainments stellt diverse Informationen rund um das Antriebssystem zum Abruf zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem der Energiefluss in Echtzeit, die Fahrhistorie sowie die Einstellung der Ladezeiten und die Verwaltung des eSave-Modus und vieles mehr.







Varianten und Preise des Jeep Renegade 4xe und Compass 4xe

Als Ausstattungsvarianten stehen „Limited“, „S“ und die Geländeversion „Trailhawk“ zur Auswahl und ein neues Sechs-Gang-Wandlerautomatikgetriebe gehört zur Serienausstattung. Die 190-PS-Variante des Renegade beginnt ab 37.236 Euro und für den Compass werden mindestens 41.136 Euro aufgerufen.

Text: NewCarz / Fotos: Jeep