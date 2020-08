Jaguar I-PACE – Modellpflege für das E-SUV

Pressemitteilung: Schnellere Ladefähigkeit, neue Konnektivität und ein limitiertes Sondermodell mit 320 PS bereichern das Modellangebot des vollelektrischen Jaguar I-PACE.







I-PACE Serienversion profitiert direkt von den Erfahrungen aus dem Motorsport

Dank neuer und mit Wissen aus dem Motorsport entwickelter High-Tech-Lösungen gestaltet sich der Alltag mit dem vollelektrischen Jaguar I-PACE zum neuen Modelljahr einfacher und bequemer denn je. Das beginnt schon beim neuen Pivi Pro Infotainment-System, das der I-PACE als erstes Jaguar Modell ins Feld führt.











Pivi Pro ist so einfach zu bedienen wie ein Smartphone: Schnell und intelligent zeigt es zum Beispiel dank verbesserter Elektroauto-Navigation an, wo sich die nächste freie Ladesäule befindet, wie viel das Stromtanken dort kostet und wie lange der Aufladevorgang wahrscheinlich nach dauert.







Schnelles Drei-Phasen-Laden dank 11kW-On-Board-Ladegerät

Nächster großer Pluspunkt: 11 kW dreiphasiges Laden, möglich gemacht durch ein jetzt ab Werk installiertes On-Board-Wechselstrom-Ladegerät. Bei Anschluss an eine 11 kW Wallbox können pro Stunde bis zu 53 Kilometer* Reichweite (nach WLTP-Standard) „aufgetankt“ werden.











Zugleich gelingt ein kompletter Aufladevorgang in nur 8,6 Stunden – ideal zum Übernacht-Laden in der heimischen Garage. Noch schneller geht es an den Schnellladesäulen: an einer 50 kW-Säule können in 15 Minuten 63 Kilometer und an einer 100 kW-Säule in der gleichen Zeit bis zu 127 Kilometer nachgeladen werden. Das heißt, der I-PACE lädt von 0 auf 80 Prozent in etwa 40 Minuten – ideal für längere Reisen.







Jaguar I-PACE EV400 S und I-PACE EV320 SE mit Umweltbonus

Jaguar nutzt für die Einstiegsmodelle der I-PACE-Palette die neue Richtlinie des staatlichen Förderprogramms Elektromobilität (FEM) und schafft so die Antragsvoraussetzungen für den staatlichen Umweltbonus in Höhe von 5000 Euro. Zusammen mit der Innovationsprämie des Herstellers macht dies einen Zuschuss in Höhe von 7.900 Euro für den Kunden.











Möglich gemacht wurde dies durch die Senkung des Listenpreises für den I-PACE EV400 S (21 MY) auf 64.957,98 Euro (netto) beziehungsweise 75.351,26 Euro (brutto). Zusätzlich kann für den standardisierten Einbau des akustischen Warnsignals (AVAS) eine weitere Förderung in Höhe von pauschal 100 Euro beantragt werden.







Zeitlich limitiertes Sondermodell Jaguar I-PACE EV320 SE

Zum identischen Preis und mit den identischen Fördermitteln ausgestattet, bietet Jaguar bis Ende des Jahres die zeitlich limitierte Sonderedition Jaguar I-PACE EV320 SE (es gilt das Zulassungsdatum des Fahrzeugs).

Mit einer Leistung von 235 kW (320 PS)* und einem maximalen Drehmoment von 500 Nm sprintet er in nur 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei elektronisch abgeriegelten 180 km/h und die maximale Reichweite beträgt wie auch bei dem stärkeren Modell 470 Kilometer (nach WLTP-Norm).







Üppige SE-Ausstattung kostenlos im Paket inkludiert

Der Jaguar I-PACE EV320 kommt mit dem umfangreichen SE-Ausstattungspaket, was ihn von dem „S“ Einstiegsmodell des stärkeren I-PACE 400 differenziert. Es glänzt mit attraktiven 20-Zoll-Felgen im Sechsspeichen-Design, einer elektrisch öffnenden Hecklappe, elektrisch einklapp- und beheizbaren Außenspiegeln, LED-Scheinwerfern mit LED-Signatur sowie 14-fach verstellbaren (12-fach elektrisch und 2-fach manuell) Sportsitzen mit genarbtem Leder und Memory-Funktion.

Ein Toter-Winkel-Spurassistent, eine Toter-Winkel-Warnfunktion bei Türöffnung und ein Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten ergänzen das Arsenal der sicherheitssteigernden Assistenzsysteme. Zwei übereinander auf der Mittelkonsole angeordnete 10, beziehungsweise 5 Zoll große Touchscreens runden die Liste der werksseitig installierten Features ab.

Attraktives Leasing-Paket für den Jaguar I-PACE

Der I-PACE EV320 SE wird zudem mit einem nicht weniger lukrativen Leasing angeboten: nur 499 Euro Leasingrate pro Monat, bei 5.000 Euro Anzahlung, die dem Kunden über den Umweltbonus erstattet wird, 36.000 km Gesamtlaufleistung, 36 Monate.

Ebenfalls enthalten: kostenlose Inspektionen für die ersten 100.000 Kilometer oder drei Jahre. Auf die Antriebsbatterie des I-PACE gewährt Jaguar zudem eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern (auf 70 Prozent der Ladekapazität).

Luftionisierung der Kabine und frische Optik-Akzente

Vor allem im Frühjahr und Sommer genießen die Insassen den Wellnessfaktor des I-PACE Modelljahrgang 2021. Die Luftionisierung der Kabine hält dank PM2.5 Filter selbst ultrafeine Partikel und Allergene ab. Der I-PACE kann sogar vor Antritt einer Reise die Kabinenluft filtern.

Zu guter Letzt schärft Jaguar beim Modelljahrgang 2021 nochmals die vielfach ausgezeichnete Optik: Die unverwechselbare Formensprache des Jaguar I-PACE gewinnt durch einen Grilleinsatz mit Pins in Atlas Grey, eine neue und aufgefrischte Farbpalette sowie das optionale neue Exterieur Bright Pack zusätzlich an Stil und Eleganz.

Der Jaguar I-PACE Modelljahrgang 2021 ist ab sofort bei den Jaguar Händlern in Deutschland zu Preisen ab 75.351,26 Euro erhältlich.

NewCarz meint dazu:

Neben der Reichweite ist bei einem vollelektrischen Fahrzeug kaum etwas so wichtig, wie die Dauer des Ladevorgangs. Dass Jaguar hier ansetzt und diese dank 3-Phasen-Ladetechnik deutlich verkürzen kann, beweist, dass der Jaguar I-PACE alles andere ist, als nur ein Alibi, welches den aktuellen Trendgedanken trägt und den Flottenverbrauch senken soll. Nein, er ist vielmehr Technologieträger und mausert sich mehr und mehr zu einem der wichtigsten Modelle der Marke. Erfahrungen aus dem Rennsport, die in serientaugliche Versionen des jeweiligen Fahrzeugs einflossen, waren in der Automobilgeschichte immer ein Garant für Erfolg und sprechen auch für den Jaguar I-PACE. Der neue EC320 hat zwar weniger Leistung als der EV400, gleicht dies aber mit einer besseren Ausstattung aus.













Text: JLR/NewCarz – Fotos: JLR