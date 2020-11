77 schwarze Kia Stonic – Das Black-Week-Modell

Pressemitteilung: Kia startet zum Auftakt der Black Week ein exklusives Leasingangebot: Der beliebte Crossover Kia Stonic, der zu den Bestsellern der Marke gehört, kann inklusive eines Rundum-Sorglos-Pakets für 230 Euro im Monat geleast werden.







Im Zeichen der „7“

In Anlehnung an das Kia-Markenzeichen, die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie, steht die limitierte Black-Week-Aktion ganz im Zeichen der „7“. Insgesamt 77 Exemplare des Stonic 1.0 T-GDI 100 in Auroraschwarz Metallic und der gehobenen Ausstattungslinie Vision können seit Montag, dem 23. November, um „7.77 Uhr“ (8.17) auf der Website von Kia Motors Deutschland unter „Online-Angebote“ geordert werden.







Den Kia Stonic gibt es nur 7 Tage in Schwarz

Der Aktionszeitraum ist auf exakt 7 Tage begrenzt. Bei der Bestellung lässt sich der gesamte Leasing-Prozess inklusive Bonitätsprüfung bequem online abwickeln. Dabei können die Kunden entscheiden, über welchen der teilnehmenden Kia-Händler sie das bestellte Fahrzeug beziehen wollen.

Die Monatsrate von 230 Euro gilt für eine Leasingdauer von 48 Monaten bei einer jährlichen Laufleistung von 10.000 Kilometern und beinhaltet Haftpflicht, Vollkasko und Technikservice. Kunden müssen sich also keinerlei Gedanken über zusätzliche Kosten oder Werkstattrechnungen machen.







Die Fakten zum schwarzen Kia Stonic

Der 4,14 Meter lange Stonic, dessen kraftvoll-dynamisches Design mehrfach preisgekrönt wurde (iF Award, Red Dot Award), bietet seinen Insassen viel Platz und verfügt über einen großen Gepäckraum (352 bis 1.155 Liter) mit herausnehmbarem Boden. Das Black-Week-Modell mit einem quirligen 100-PS-Turbobenziner und Schaltgetriebe beschleunigt in 10,8 Sekunden auf Tempo 100.

Die Serienausstattung beinhaltet unter anderem ein Infotainmentsystem mit 7-Zoll-Touchscreen, Smartphone-Schnittstelle (Android Auto, Apple CarPlay), Radio, sechs Lautsprechern und Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung sowie Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, beheizbares Multifunktionslederlenkrad, Geschwindigkeitsregelanlage, Regen-, Dämmerungs- und Parksensoren (hinten), beheizbare und elektrisch anklappbare Außenspiegel, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer und Privacy-Verglasung (getönte Scheiben ab B-Säule).







NewCarz meint dazu:

Black Beauty wäre nach unserer Auffassung auch eine passende Bezeichnung für dieses limitierte Sondermodell. Die Ausstattung ist üppig und das Leasing-Angebot überaus attraktiv. Der Einstieg in die Crossover-Welt wird hier dank Kia so einfach wie kaum ein zweites Mal.

Text: NewCarz/Kia – Fotos: Kia