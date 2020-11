Ferrari 488 GT Modificata – Das Track Tool

Der Ferrari 488 GT Modificata ist ein Auto in limitierter Auflage, das die für den 488 GT3 und den 488 GTE entwickelten Eigenschaften und Technologien aufweist und über die Grenzen der technischen und sportlichen Reglementierungen hinausgeht, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Der 488 GT Modificata ist ausschließlich für den Einsatz während der Track Days und bei Ferrari Club Competizioni GT-Veranstaltungen bestimmt.







Mehr Leistung

Der Name des Autos enthält das Wort „Modificata“, das im Ferrari-Jargon für Konstruktionen steht, die für eine bessere Leistung entwickelt wurden. Dabei wird die bereits hervorragende Leistung des 488 GT3 und des 488 GTE durch die Kombination ihrer effektivsten und innovativsten Lösungen sowie durch die Entwicklung neuer Technologien, die hauptsächlich mit einem Antriebsstrang zusammenhängen, der nicht mehr durch die FIA Balance of Performance begrenzt ist, weiter gesteigert.

Der legendäre Twin-Turbo-V8 war Gegenstand einer eingehenden Forschung, die zu speziellen Komponenten und zur Verwendung von Materialien aus dem Rennmotor geführt hat. Die maximale Ausgangsleistung des Motors liegt jetzt bei etwa 700 PS, was auf den Einsatz innovativer Lösungen und ein extremeres und leistungsfähigeres Mapping zurückzuführen ist.











Dabei gibt es jedoch keinerlei Abstriche bei der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit von Ferrari. Das Getriebe mit seinen verschiedenen Übersetzungsverhältnissen und die Carbonfaserkupplung tragen dazu bei, die größere Leistung und das erhöhte Drehmoment des Motors zu bewältigen.







Die edlen Ursprünge des Ferrari 488 GT Modificata

Das Auto ist eine perfekte Synthese aus dem 488 GTE, der in der Langstrecken-Weltmeisterschaft antritt, und dem 488 GT3, dem König des GT-Rennsports. Sie gehören zu den erfolgreichsten Modellen in der Geschichte des Cavallino Rampante.

Das zeigen die über 350 Siege und 630 Podestplätze bei nationalen und internationalen Rennen, die der 488 GT3 zusammen mit den Fahrer-, Team- und Hersteller-Weltmeistertiteln der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft errungen hat, sowie der Triumph des 488 GTE bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans und beim Petit Le Mans.

Nach intensiver Entwicklungsarbeit auf der Nordschleife profitiert der Ferrari 488 GT Modificata von einer komplett überarbeiteten Aerodynamik, die den Druckmittelpunkt nach vorne verlagert.











Dadurch wird vorne ein höherer Anpressdruck erzeugt, ohne den Gesamtwiderstand zu erhöhen, was zu einer besseren Effizienz und Sensibilität gegenüber Änderungen am Heckflügelwinkel führt. Abgesehen vom Dach und den Holmen aus Aluminium besteht die Karosserie wie beim 488 GTE vollständig aus Carbonfaser. Dies trägt zu einem Anpressdruck von über 1.000 kg bei 230 km/h bei.







Siegreiche Dynamik

Bei der Definition der Fahrdynamik des 488 GT Modificata haben sich die Ingenieure für die Verwendung der Aufhängung des 488 GTE entschieden. Das Bremssystem wurde in Zusammenarbeit mit Brembo entwickelt.

Es zeichnet sich durch die in Weltmeisterschaftsfahrzeugen verbauten Bremssättel mit niedrigem Restdrehmoment in Verbindung mit einem vom 488 GT3 Evo 2020 entlehnten ABS-System mit spezifischen Einstellungen aus. Diese Synergie bietet den Fahrern ein hervorragendes Handling und ein kraftvolles, stabiles Bremsen mit begrenztem Fading.







Einzigartige Ausstattung

Zur umfangreichen Serienausstattung des 488 GT Modificata gehört ein V-Box-Erfassungssystem, das mit dem Telemetrie-Datenerfassungssystem von Bosch kombiniert ist. Das erweiterbare System ermöglicht es, Daten direkt auf einen USB-Stick herunterzuladen. Die hochauflösende Rückfahrkamera, der zweite Sitz und das TPMS-System zur Messung von Reifentemperatur und -druck gehören ebenfalls zur Standardausstattung.







Vollständige Personalisierung

Wie alle Ferraris bietet auch der 488 GT Modificata den Kunden eine Vielzahl von Personalisierungsmöglichkeiten sowohl für das Exterieur als auch für das Interieur. Das in sehr begrenzter Auflage produzierte Auto wird zunächst nur Fahrern zur Verfügung stehen, die in den letzten Jahren mit Ferrari oder dem Club Competizioni GT an den Competizioni GT teilgenommen haben.







Club Competizioni GT

Der 488 GT Modificata wird zu den Veranstaltungen des Club Competizioni GT zugelassen, einer Initiative, die sich einen immer wichtigeren Platz unter den Rennstreckenaktivitäten von Ferrari erobert. Der Club Competizioni GT hat es sich zum Ziel gesetzt, die bedeutendsten und erfolgreichsten Autos der jüngsten Geschichte der Closed-Wheel-Rennen des Cavallino Rampante auf die Rennstrecke zurückzubringen, vom F40 Competizione bis hin zu den neueren 488 GT3 und GTE.

Im Jahr 2021 werden die Kunden die Möglichkeit haben, an fünf Rennstrecken-Events teilzunehmen, die sowohl die Handling- als auch die dynamischen Qualitäten der Autos zur Geltung bringen, wie zum Beispiel Virginia International Raceway, Monza, Watkins Glen, Suzuka und Nürburgring sowie die Finali Mondiali.







NewCarz meint dazu:

Der Ferrari 488 GT Modificata ist eine Zusammenführung gebündelter Ingenieurskunst aus dem Rennsport, gepaart mit Jahrzehnten an Erfahrungswerten, die weder mit Gold noch Geld zu bezahlen sind. Entsprechend erhält dieses Modell auch keine Straßenzulassung, sondern wird seine einzigartigen Fähigkeiten allein auf der Rennstrecke zeigen. Informationen zum Preis und der geplanten Stückzahl dieses Track Tools wurden derweil noch nicht bekannt gegeben.

Text: Ferrari/NewCarz – Fotos: Ferrari