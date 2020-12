Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti – Neue Variante zum Facelift

Der Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti ist eine neue Modellvariante des neuen Modelljahres und kommt in zwei Leistungsstufen.







Hintergrund der Namensgebung

Der Begriff Veloce (schnell) steht in der Nomenklatur italienischer Automobile für leistungsstärkere Modelle. Und die Abkürzung Ti als Abkürzung für die Bezeichnung Turismo Internazionale charakterisiert im Italienischen von jeher betont sportliche Fahrzeuge, die außerdem hohen Komfort für lange Reisen bieten.

Der neue Alfa Romeo Stelvio Ti erfüllt alle diese Anforderungen. Die neue Ausstattungsvariante steht für die technische und mechanische Exzellenz des Modells.













Viel Ausstattung für den Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti

Der neue Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti ist serienmäßig besonders umfassend ausgestattet und bringt darüber hinaus innovative Technologie mit.

Beim Außen-Design ist der Stelvio Veloce Ti erkennbar an einen neu gestalteten Unterfahrschutz mit Diffusor-Optik, in Wagenfarbe lackierten Exterieurdetails wie die Stoßfänger hinten, die Seitenschweller und Radkästen, sowie die abgedunkelten hinteren Fensterscheiben. Dunkle Töne finden sich darüber hinaus an den Fensterrahmen sowie den Logos Stelvio, Q4 und Veloce Ti.











Im Interieur des neuen Stelvio Veloce Ti sind zahlreiche Details des Topmodells Quadrifoglio zu finden. Zu ihnen zählen beispielsweise die Sitze mit Bezügen in einer Kombination aus Leder und Alcantara, der schwarze Dachhimmel sowie Einlagen aus echter Kohlefaser.







Zwei Antriebe für das „schnelle“ SUV

Motorenseitig stehen für den neuen Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti ein 2.0-Liter-Turbobenziner mit 280 PS und ein 2.2-Liter-Turbodiesel zur Wahl, der 210 PS leistet. Beide Vierzylinder sind mit Achtgang-Automatikgetriebe und Allradantrieb Q4 kombiniert. Die großen Schaltwippen aus Aluminium an der Lenksäule für manuelle Befehle an das Automatikgetriebe sind ebenfalls Serienmäßig.Wie bei allen Modellversionen des Alfa Romeo Stelvio, ist die Kardanwelle aus Kohlefaser gefertigt.













NewCarz meint dazu:

Mit besonders sportlicher Optik unterstreicht der Stelvio als Veloce Ti das ohnehin ausgeprägte Temperament des italienischen SUVs. Das passt aus unserer Sicht sehr gut zu dessen Charakter und wird durch einen weiteren wichtigen Punkt begleitet: Alle Motoren des neuen Modelljahres erfüllen die strenge Abgasnorm EURO 6D Final, was ebenso für die Giulia gilt. So kann das neue Modelljahr des Stelvio starten, der als Facelift ab 44.000 Euro zu haben ist und als Topmodell Quadrifoglio mindestens rund 92.500 Euro aufrufen wird.

Text: NewCarz/Alfa Romeo – Fotos: Alfa Romeo