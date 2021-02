Audi e-tron GT – Weltpremiere von zwei Gran Turismo

Pressemitteilung: Die elektrische Mobilität wird dynamisch und faszinierend – der Audi e-tron GT beweist es. Das viertürige Coupé, das zeitgleich auch als RS-Modell in den Markt kommt, interpretiert den klassischen Gran-Turismo-Gedanken neu:

Sein Design ist hochemotional, seine Technik revolutionär. Zwei starke E-Maschinen sorgen für einen souveränen elektrischen Allradantrieb und für fulminante Fahrleistungen.

Die Hochvolt-Batterie mit 85 kWh Energieinhalt netto erlaubt Reichweiten von bis zu 487 Kilometern (für den Audi e-tron GT quattro), dank ihrer 800-Volt-Technik lässt sie sich extrem schnell wieder aufladen.

Ob Fahrwerk, Licht, Bedienung, Vernetzung oder e-tron Sportsound: Der Audi e-tron GT quattro2 und der RS e-tron GT3 demonstrieren geballte Technikkompetenz – und die Leidenschaft von Audi für Details.







Die Fakten zum Audi e-tron GT und Audi RS e-tron GT

Positionierung

Die beiden E-Audis stellen eine Neuinterpretation der Gran-Turismo-Philosophie dar: viertüriges Coupé mit elegant-dynamischem Design und leistungsstarkem Elektroantrieb; hohe Souveränität auf Langstrecken und im Alltag sind die Kernkompetenzen.

Der Audi RS e-tron GT steht als Speerspitze der Elektrifizierung bei Audi und der Audi Sport GmbH und gibt als emotionales Signature Car auch einen Ausblick auf zukünftiges Design.

Exterieurdesign, Aerodynamik und Karosserie

Hier wurde das Gran-Turismo-Design im Zeichen der Elektromobilität weiterentwickelt: Sportlichkeit und Komfort treffen auf Nachhaltigkeit. Sportliche Proportionenbestimmen die beiden Audi-Modelle: große Räder, breite Spur, flache Silhouette, langer Radstand.

Fließende Formensprache wird als neues Gestaltungsmerkmal angewandt: Ästhetik entwickelt sich aus Effizienz. Ein skulpturales Design mit niedrigem, invertiertem Singleframe-Grill in Wagenfarbe, stark ausgeprägten quattro-Blister, flachem Glashaus mit früh absinkender Dachlinie und ein Heck mit extremen Einzügen bestimmen den e-tron GT und den RS e-tron GT.











Ein niedriger cw-Wert von nur 0,24 bürgt für hohe Effizienz und große Reichweite. Eine aktive Aerodynamik mit schaltbaren Lufteinlässen für Bremsen, Kühler sowie mehrstufig ausfahrendem Heckspoiler und ein geschlossener Unterboden und ein breiter Diffusor sind der Schlüssel hierfür.

Hohe Steifigkeit und Crashsicherheit durch ultrahochfesten Stahl in der Passagierzelle und versteifendes Batteriegehäuse plus einer Außenhaut aus Aluminium sichern ein Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz.

Die Fahrzeugabmessungen:

Länge 4,99 Meter

Breite 1,96 Meter

Höhe nur 1,41 Meter

Gepäckraum mit 405 Liter Volumen im Heck (366 Liter beim RS-Modell)

Scheinwerfer und Leuchten

Matrix LED-Scheinwerfer gehören beim RS e-tron GT zur Serienausstattung und können beim e-tron GT quattro optional geordert werden. Auf Wunsch gibt es für beide Modelle Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht, damit verdoppelt sich die Reichweite des Fernlichts.











Die Heckleuchten mit durchgehendem Lichtband beherrschen dynamische Coming home- und Leaving home-Animationen, die in Verbindung mit den Top-Scheinwerfern angeboten werden.

Interieurdesign und Innenraum

Die Instrumententafel mit Fahrerorientierung und „Monoposto“-Charakter sorgt für ein freies Raumgefühl, welches durch die tiefe Sitzposition sowie eine breite Mittelkonsole noch verstärkt wird. Die Fondsitzanlage ist auch für Erwachsene geeignet.

Nachhaltigkeit trifft auf Sportlichkeit und Komfort: Der Audi e-tron GT besitzt eine lederfreie Ausstattung, die Bezüge werden aus einem hohen Anteil Rezyklatmaterial hergestellt.

Antrieb und Rekuperation

Quattro ist Pflicht: Elektrischer Allradantrieb mit je einer permanent erregten Synchronmaschine (PSM) an Vorder- und Hinterachse bieten beide e-tron-Modelle. Die Gesamtleistung und -drehmoment beim Audi e-tron GT quattro beträgt 476 PS und 630 Nm (640 Nm im Launch Control Boost), beim RS e-tron GT1 598 PS und 830 Nm.

Beide Fahrzeuge verfügen über eine Boostfunktion: Für maximal 2,5 Sekunden stehen dabei 530 PS beziehungsweise 646 PS Boostleistung durch Launch Control zur Verfügung.











Die Beschleunigung von null auf 100 km/h ist in 4,1 beziehungsweise 3,3 Sekunden (RS-Modell) erledigt, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 245 km/h beim e-tron GT quattro und 250 km/h beim RS-Modell.

Eine intelligente Regelung von Segeln und Rekuperation ermöglicht unter anderem eine Bremsrekuperation bis zu 265 kW.

Batterie und Thermomanagement

Die Lithium-Ionen-Batterie der Audi e-tron GT Familie besitzt einen Energieinhalt von 85 kWh netto (93 kWh brutto) und eine 800-Volt-Spannungslage. Der Aufbau der Batterie besteht aus 396 Pouch-Zellen in 33 Modulen.

Das AC-Laden erfolgt serienmäßig mit 11 kW Leistung, kurz nach dem Marktstart auch optional mit 22 kW; das DC-Laden kann serienmäßig mit bis zu 270 kW Leistung durchgeführt werden.

Mit einer Ladung beträgt die Reichweite bis zu 487 km im WLTP (Audi e-tron GT quattro). Die sehr kurzen Ladezeiten mit beispielsweise nur fünf Minuten für etwa 100 Kilometer Fahrstrecke erhöhen die Alltagstauglichkeit. Ein aufwändiges Thermomanagement mit vier Kühlkreisläufen sowie eine effiziente Wärmepumpe sind Serie. Eine

Vorkonditionierung für schnelles DC-Laden unterwegs gehört ebenso zum Thermomanagement.

Der e-tron Charging Service mit zirka 200.000 Ladepunkten in Europa sorgt mit attraktiven Tarifen für eine bestmögliche Mobilität.



Fahrwerk der beiden Audi e-tron GT

Ein tiefer Schwerpunkt und die exzellente Achslastverteilung durch die Einbaulage der Batterie und die Anordnung der E-Maschinen sichern höchste Fahrperformance.

Serienmäßige Highlights sind unter anderem eine geregelte Dämpfung, eine Hinterachsdifferenzialsperre und das Fahrdynamiksystem Audi drive select.

Optional beziehnungsweise Serie beim RS-Modell: geregelte Hinterachsdifferenzialsperre und eine Dreikammer-Luftfederung adaptive air suspension. Optional für beide Modelle wird eine Allradlenkung angeboten.

Ebenfalls auf Wunsch kann der Besitzer Bremsscheiben mit Wolframcarbid-Beschichtung (Serie beim RS-Modell) ordern. Optional für beide Modelle gehören Bremsscheiben aus Kohlefaser-Keramik zum Repertoire der Sonderausstattungen.

Zur Verfügung stehen zudem Räder von 19 bis 21 Zoll, die meisten im Aero-Design; 20- und 21-Zöller mit Aero-Blades.



Fahrerassistenzsysteme

Die Audi pre sense-Sicherheitssysteme sind im e-tron GT Serie. Optionale Pakete „Tour“, „Stadt“ und „Parken“ gehören zum Portfolio und ein adaptiver Fahrassistent und (Remote) Parkassistent plus gelten als Highlights unter den Assistenten.



e-tron Sportsound

Der serienmäßige AVAS-Sound ist in den e-tron-Modellen bereits klangvoller als gesetzlich vorgeschrieben. Auf Wunsch gibt es den e-tron Sportsound für zusätzlichen Außen- und Innensound (Serie beim RS e-tron GT), die Anpassung erfolgt je nach Einstellung von Audi drive select.

Bedienung und Anzeigen

Der e-tron GT und der RS e-tron GT besitzen das Audi virtual cockpit plus mit 12,3 Zoll und das MMI touch-Display in 10,1 Zoll serienmäßig, dazu gehört auch die natürliche Sprachbedienung mit Online-Anbindung. Ein Head-up-Display kann optional konfiguriert werden.

Infotainment und Audi connect

Ab Werk besitzen beide Modelle die MMI Navigation plus mit WLAN-Hotspot und eine intelligente Navigation mit e-tron-spezifischen Funktionen.

Mit einem umfangreichen Portfolio an Audi connect-Diensten und dem e-tron Routenplaner zur Berechnung der schnellsten Route mit möglichst kurzen Ladestopps wird das Angebot abgerundet.

Optional gibt es die Audi phone box und das Bang & Olufsen Premium Sound System (Serie beim RS-Modell).

Die Fertigung des Audi e-tron GT findet in den Audi Böllinger Höfen am Standort Neckarsulm im Zusammenspiel aus Smart Factory und Handwerkskunst statt.





Text: Audi/NewCarz – Fotos: Audi