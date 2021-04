Hyundai Ionic 5 – Ab Sommer 2021 erhältlich

Der Hyundai Ioniq 5 kommt im Sommer ab 41.900 Euro auf den Markt – abzüglich der Kaufprämie bleibt ein Einstiegspreis von 32.330 Euro.

Pressemitteilung: Um die Kaufentscheidung für die fortschrittlichen batterieelektrischen Fahrzeuge von Hyundai zu erleichtern und den Kunden einen langfristigen Rundumschutz zu bieten, gewährt Hyundai Motor Deutschland für den KONA Elektro und den IONIQ Elektro eine Fahrzeuggarantie von insgesamt acht Jahren ohne Kilometerbegrenzung.







Garantiepaket auch für Hyundai IONIQ 5

Wir freuen uns, dass wir dieses einzigartige Qualitätsversprechen für alle reinen E-Modelle in unserem Produktportfolio geben können. Der neue IONIQ 5 ist ein überzeugendes Produkt, das im Volumensegment mit seiner 800-Volt-Technologie Maßstäbe bei elektrischen Fahrzeugen setzt. In Verbindung mit der geltenden Fahrzeuggarantie von acht Jahren verspricht es emissionsloses sowie sorgenfreies Fahren. Damit machen wir den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug so leicht wie nie.

so Jürgen Keller, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland







Langfristige Garantie minimiert finanzielles Risiko

Das Garantiepaket besteht aus der fünfjährigen Hyundai Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung, die die südkoreanische Marke für die Kunden kostenlos um eine dreijährige Neuwagen-Anschlussgarantie des Spezialisten für Garantieversicherungen Real Garant verlängert.











Die dreijährige Neuwagen-Anschlussgarantie gilt für alle Hyundai IONIQ 5, die bei einem autorisierten, deutschen Hyundai Vertragspartner erworben werden.

Neben dem Acht-Jahres-Garantiepaket gewährt Hyundai beim IONIQ 5 auch acht Jahre Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst und fünf Sicherheits-Checks in den ersten fünf Jahren. Für die Hochvoltbatterie des Hyundai IONIQ 5 gilt eine Garantie von acht Jahren bis 160.000 Kilometer.







Hyundai IONIQ 5: Eine neue Ära der Elektromobilität bei Hyundai

Der IONIQ 5 ist das erste Modell, das auf der von der Hyundai Motor Group speziell für batterieelektrische Fahrzeuge entwickelten Electric Global Modular Platform (E-GMP) basiert und zugleich das erste der neuen Submarke IONIQ.











Für das elektrische CUV stehen zwei Batteriegrößen – 58- und 72,6 kWh – und jeweils Allrad- oder Heckantrieb zur Wahl. Je nach Konfiguration erreicht das E-Fahrzeug eine Systemleistung von bis zu 225 kW/305 PS und bietet eine Reichweite von bis zu 485 Kilometern nach WLTP-Norm.

Mit seiner 800-Volt-Technologie lassen sich beide Batterieoptionen an entsprechenden Schnelladesäulen innerhalb von 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufladen. Außerdem verfügt der IONIQ 5 über die Vehicle-to-Load-Funktion, mit der der Kunde während der Fahrt oder im Stand beliebige elektrische Geräte wie beispielsweise Notebooks oder E-Scooter mit bis zu 230-Volt-Wechselstrom versorgen kann.











Im Innenraum kommen natürliche Materialien zum Einsatz und betonen den nachhaltigen Charakter des IONIQ 5. Flexibel einstellbare Vordersitze mit Relax-Funktion, mit der sich Fahrer und Beifahrer in einem ergonomisch optimalen Winkel zurücklehnen können, sorgen für höchsten Komfort. Je ein 12,25 Zoll großer Bildschirm für das Cockpit und das Infotainment-System heben die fortschrittliche Konnektivität des E-CUV hervor.

Sowohl die Mittelkonsole als auch die Rückbank lassen sich verschieben und damit an individuelle Bedürfnisse anpassen. Als einer der wenigen Elektro-Pkw kann der IONIQ 5 zudem Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 1.600 Kilogramm ziehen.











Die ersten IONIQ 5 werden im zweiten Quartal 2021 zunächst mit Vorrang an Kunden des limitierten IONIQ 5 Project 45 Pakets ausgeliefert. Aber auch alle weiteren Varianten des elektrischen Hyundai CUV feiern im Sommer Marktstart in Deutschland.







NewCarz meint dazu:

IONIQ ist mittlerweile eine Submarke von Hyundai und der Ioniq 5 das erste Modell dieser. Dank der großzügigen Garantiepolitik sowie durch die üppige Förderprämie ist das vollelektrische Auto des koreanischen Herstellers für alle Interessenten der vollelektrischen Mobilität attraktiver denn je.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai