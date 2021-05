Aiways U6 – Chinesischer Stromer

Aiways, Anbieter von individuellen Mobilitätslösungen aus Shanghai, zeigt erste Bilder seines neuen batterie-elektrischen Aiways U6.

Konzeptstudie wurde nahezu komplett in Aiways U6 übernommen

Mit einer markanten Front, deren zentrales Element von einer Haifischnase inspiriert und X-förmig ausgeprägt ist, demonstriert der Aiways U6 mutige Designlösungen, die der Philosophie „Form follows Function“ folgen.

Nahezu alle Details der vor einem Jahr vorgestellten Konzeptstudie Aiways U6 ion konnten für das Serienmodell übernommen werden. Dessen Formensprache folgt den Aiways Markenversprechen, Produkte in klarer und schnörkelloser Ästhetik anzubieten. Einen besonderen Stellenwert geniessen das kuppelförmige Panoramadach und die markante Lichtmatrix an Bug und Heck, deren Formenspiel von fließendem Wasser inspiriert wurde.

Priorität auf Aerodynamik

Eine für Elektromobile so wichtige und in diesem Marktsegment vorbildliche Aerodynamik bei der Karosseriegestaltung zu erzielen, galt dem Aiways Designteam als oberste Priorität. Sie gelang nicht zuletzt durch ausgeklügelte Luftleitfunktionen, die Strömungen gezielt an Widerstände vorbei führen.











Die athletische Erscheinung des Aiways U6 wird von einer markanten C-Säule gestützt, die an ein Lichtschild erinnern soll. Sie gilt als Versprechen für sportliche Fahreigenschaften bei hoher Alltagstauglichkeit.

Das Zusammenspiel von puristischer Gesamtansicht und Kraft stützenden Designdetails spiegelt auch die Interieur-Gestaltung wider. Das solitär, wie im Raum schwebend installierte Lenkrad, die randlosen, berührungsempfindlich bedienbaren Bildschirme, die induktive Ladestation für Mobilgeräte, eine nach persönlichen Vorlieben wählbare Ambiente-Beleuchtung, gut konturierte Leichtbau-Sportsitze und ein vom Yachtbau inspiriertes Schalthebeldesign verbreiten ein futuristisches Flair.

Aiways U6 ist der sportliche Mitspieler

Der U6 baut als zweites Serienmodell der Marke auf der eigenentwickelten MAS (More Adaptable Structure) Plattform auf. Er ergänzt den Aiways U5 als sportliche Variante für aufgeschlossene Kunden, die weniger statusorientiert leben, jedoch hohe Ansprüche an technische Lösungen und ein eigenständiges Design stellen. Der Aiways U6 startet im Laufe des Jahres in den Märkten Chinas und Europas.

NewCarz meint dazu:

Mit dem Aiways U6 zeigen die Chinesen, dass man auch im Reich der Mitte genau weiß, wie man in puncto E-Mobilität vorankommt. Dieses Modell soll sportlich orientierte Interessenten ansprechen. Zwar sind weder Leistungsdaten noch Preise bekannt, doch mit Sicherheit werden die des bereits in Europa angebotenen Airways U5 mit seinen 204 PS überflügelt. Bevor das E-Auto im Verlauf dieses Jahres auf den Markt kommt, werden weitere Infos bekanntgegeben.

Text: NewCarz/Airways – Fotos: Airways