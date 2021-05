Mercedes-Benz EQA – Neue Antriebsvarianten verfügbar

Pressemitteilung: Über 20.000 Kunden haben seit Februar bereits einen Mercedes-Benz EQA bestellt. Jetzt bekommt die Modellfamilie des vollelektrischen Kompakt-SUV Zuwachs.

Der EQA 300 4MATIC mit 168 kW und der EQA 350 4MATIC mit 215 kW runden das Programm nach oben ab.

Die Reichweiten nach NEFZ betragen 493 Kilometer, nach WLTP 400-426 und 409-432 Kilometer. Die beiden Allradmodelle können ab sofort bestellt werden. Später im Jahr folgt noch eine besonders reichweitenstarke Version.







Mercedes-Benz EQA ist die Einstiegsklasse

Der EQA bildet den Einstieg in die vollelektrische Fahrzeugwelt von Mercedes-EQ. Nach dem bereits erfolgreich gestarteten EQA 250 mit 140 kW und Frontantrieb können jetzt mit EQA 300 4MATIC und EQA 350 4MATIC zwei leistungsstarke und effiziente Allradler bestellt werden. Die Preise beginnen bei 53.538,10 und

56.215,60 Euro. Die Mercedes-Benz Bank bietet Privat- und Gewerbekunden attraktive Finanzierungs- und Leasingkonditionen.

In Deutschland unterstützen Mercedes-Benz und die Bundesregierung den Umstieg in die Elektromobilität: Aufgrund des Nettolistenpreises von unter 65.000 Euro für diese beiden EQA sind 5.000 Euro Umweltbonus der Bundesregierung und 2.500 Euro Zuschuss von Mercedes-Benz möglich4. Die effektiven Preise unter Berücksichtigung von Hersteller- und Bundesanteil betragen dann 45.443,10 beziehungsweise

48.515,60 Euro.







Einfaches Aufladen dank Mercedes me Charge

Beim EQA ist ein Jahr Mercedes me Charge inklusive. Für europäische Mercedes me Charge Kunden erfolgt Green Charging an allen öffentlichen Ladepunkten in diesem Zeitraum ohne Aufpreis. Kunden beider Allradvarianten können außerdem das europäische Schnellladenetz von IONITY ab Aktivierung ein Jahr lang zum Vorteilspreis von 0,29 Cent pro kWh nutzen. Für den EQA 250 kann dies im Rahmen des Businesspakets hinzugebucht werden.

Darüber hinaus bietet Mercedes-EQ Kunden in Deutschland das attraktive Paket eFlexibility+ an. Das Paket umfasst:

Einen Gutschein in Höhe von 300 Euro, einzulösen bei Mercedes-Benz Rent – beispielsweise für ein Urlaubs- oder ein Umzugsfahrzeug.

Einen kostenfreien SHARE NOW Pass50 für einen Monat: Damit kosten die Minutenpreise des Carsharing-Dienstes nur die Hälfte.

Die Mercedes Credit Card electric edition kostenlos im ersten Jahr. Mit der Kreditkarte sind Leistungen wie eine zwölfmonatige Garantieverlängerung der Wallbox, Rabatte im Mercedes-Benz Onlineshop oder im Onlineshop des Mercedes-Benz Gebrauchtteile Centers und Vorzugskonditionen bei großen Mietwagenpartnern verbunden.







Viel Ausstattung ab Werk

Zur umfangreichen Serienausstattung zählen auch bei EQA 300 4MATIC und EQA 350 4MATIC unter anderem LED High Performance-Scheinwerfer mit Adaptivem Fernlicht-Assistenten, EASY-PACK Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen, 18 Zoll große Leichtmetallräder, Ambientebeleuchtung mit 64 Farben, Doppel-Cupholder, Komfortsitze mit vierfach verstellbarer Lordosenstütze, Rückfahrkamera für mehr Übersicht und Komfort beim Rangieren sowie ein Multifunktions-Sportlenkrad in Leder.

Serienmäßig an Bord sind ferner das intuitiv bedienbare Infotainmentsystem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) sowie die Navigation mit Electric Intelligence.







Praktische Ausstattungspakete für den Mercedes-Benz EQA

Beim EQA hat Mercedes die Angebotslogik deutlich vereinfacht. Statt sich zwischen vielen einzelnen Sonderausstattungen entscheiden zu müssen, hat der Kunde die Wahl zwischen drei praxisnah vorkonfigurierten Paketen:

Das Advanced-Paket (2.570,40 Euro, enthalten bei der Edition 1) ergänzt die Serienausstattung des EQA um Komfort- und Sicherheitsextras. Im Innenraum verschmelzen zwei 10,25-Zoll-Displays zu einem Widescreen-Cockpit. Der Fahrer wird unterstützt vom Totwinkel-Assistenten, dem Spiegel- Paket sowie dem Park-Paket mit Rückfahrkamera.

Das Advanced-Plus-Paket (3.677,10 Euro, in Kombination mit der Edition 1: 1.106,70 Euro) baut auf dem Advanced-Paket auf und steigert den Komfort zusätzlich. Bestandteile sind das KEYLESS-GO Komfort-Paket, die Zwei-Zonen-Klimaautomatik THERMOTRONIC, ein klangstarkes Soundsystem sowie die kabellose Smartphone-Aufladung.

Das Premium-Paket (5.557,30 Euro, in Kombination mit der Edition 1: 2.986,90 Euro) bietet zusätzlich zu den Ausstattungsdetails der Advanced- und Advanced-Plus-Pakete ein Panorama-Schiebedach, das Burmester® Surround-Soundsystem und das Park-Paket mit 360°-Kamera.

Auf Wunsch ist der EQA in der Mercedes-EQ spezifischen Ausstattungsversion Electric Art (940,10 Euro) erhältlich. Farbakzente in modernem Roségold zieren Polsterung und Lüftungsdüsen, das Zierelement ist hinterleuchtet. Zur Ausstattungslinie gehören ferner besondere 18-Zoll-Leichtmetallräder.







Effizienter Elektroantrieb

An der Vorderachse kommt eine Asynchronmaschine zum Einsatz. Die E-Maschine, ein Getriebe mit fester Übersetzung samt Differenzial, das Kühlsystem sowie die Leistungselektronik bilden dabei eine hochintegrierte, kompakte Einheit – den elektrischen Antriebstrang (eATS).











Zusätzlich besitzen EQA 300 4MATIC und EQA 350 4MATIC an der Hinterachse einen eATS mit einer neu entwickelten permanenterregten Synchronmaschine. Diese baut besonders kompakt. Bei permanenterregten Synchronmaschinen ist der Rotor des Wechselstrommotors mit Permanentmagneten bestückt.

Die Magnete – und damit der Rotor – folgen dem umlaufenden Wechselstromfeld in den Wicklungen des Stators. Synchron heißt der Motor, weil sich der Rotor mit der Frequenz des Stator-Magnetfelds dreht. Die Frequenz wird in den Frequenzumrichtern der Leistungselektronik an die Geschwindigkeitsanforderungen des Fahrers angepasst. Zu den Vorteilen dieser Bauart zählen hohe Leistungsdichte, hoher Wirkungsgrad sowie hohe Leistungskonstanz.

Die Leistungsanforderung zwischen Vorder- und Hinterachse wird bei diesen 4MATIC Versionen je nach Fahrsituation 100-mal pro Sekunde intelligent geregelt werden. Mercedes-EQ Philosophie ist es, zur Verbrauchsoptimierung möglichst häufig die hintere E-Maschine zu betreiben, während die Asynchronmaschine an der Vorderachse im Teillastbetrieb nur geringe Schleppverluste erzeugt.







NewCarz meint dazu:

Die Stuttgarter vervollständigen mit den beiden neuen Antriebsvarianten ihre Einstiegsklasse in die vollelektrische Mobilität von Mercedes-Benz. Mit hochmoderner Antriebstechnologie und reichhaltiger Ausstattung werden bei der schwäbischen Traditionsmarke die Weichen der mobilen Zukunft nicht nur gestellt, sondern bereits befahren. Das ist mehr als clever, denn nicht allein die unklare und durchaus rabiate Maßnahmenankündigung zum Klimaschutz für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, lassen diese Philosophie zu einem überlebenswichtigen Faktor wachsen.

Text: NewCarz/Mercedes-Benz – Bilder: Mercedes-Benz