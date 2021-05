ALPINE A110 X Felipe Pantone – Kunstwerk auf Rädern

Am Rande des Formel-1-GP von Monaco hat Alpine letzten Freitag eine kreativ interpretierte A110 enthüllt: die Alpine A110 X Felipe Pantone.







Drei Mal Alpine A110 X Felipe Pantone

Die von dem argentinisch-spanischen Künstler Felipe Pantone gestaltete A110 ist auf nur drei Fahrzeuge limitiert und basiert auf einer A110S mit 292 PS.

Der Preis des im Laufe des Jahres angebotenen Modells liegt bei 125.000 Euro. Die Bedingungen des Kaufs werden später bekanntgegeben.











Präsentiert wurde die A110 X Felipe Pantone in der einzigartigen Kulisse von Monaco. Das Ergebnis der Kreativ-Arbeit ist eine moderne, dynamisch-elegante Interpretation des Sportwagens in Verbindung mit den charakteristischen Farben von Felipe Pantone: Schwarz und Weiß. Die grafischen Linien folgen der Form der A110 und betonen Dynamik und Geschwindigkeit.

„Meine Idee bei der Gestaltung der A110 war, ein Gefühl von Ultradynamik zu vermitteln. Visuelle Geschwindigkeit ist etwas, mit dem ich mich schon seit Jahren beschäftige. Gerade die A110 kombiniert emotionales Design mit Schnelligkeit und Technologie“, sagt Felipe Pantone.







Komplett in Handarbeit

Die Lackierung der Karosserie führte der Künstler in mehrwöchiger Arbeit komplett von Hand aus. Für noch mehr Exklusivität wird jedes der drei zum Verkauf angebotenen Modelle subtile grafische Variationen aufweisen, die jede A110 X Felipe Pantone zu einem Einzelstück machen.

Zugelassen für den Straßenverkehr, richtet sich die A110 X Felipe Pantone eher an Sammler und Liebhaber schöner Objekte als an Rennstreckenfans.











„Die Kreativität und die Ausführung der Arbeit sind außergewöhnlich. Die Farbgestaltung, die geometrischen Formen und die optischen Effekte lassen die A110 in einem neuen Licht erscheinen. Das Ergebnis ist ein modernes und dynamisches Kunstwerk“, so Cédric Journel, Alpine Vice President Sales and Marketing.

Anlässlich der Enthüllung des Modells drehte Alpine Pilot Fernando Alonso mit dem Künstler eine Runde auf der Rennstrecke von Monaco. Beim Großen Preis von Monaco werden die Alpine Rennwagen zudem grafische Elemente von Felipe Pantone präsentieren.







NewCarz meint dazu:

Drei mal Kunst auf Rädern, drei – so viel, wie für die Besetzung der Podestplätze eines sportlichen Wettkampfs nötig sind. Damit nicht genug, ist jeder der drei Alpine A110 X Felipe Pantone ganz eigenständig in seiner künstlerischen Gestaltung kreiert worden und somit ein absolutes Einzelstück. Dadurch wird jeder dieser A110 Sonderedition zu einem garantiert begehrten Sammlerstück.

Text: NewCarz/Alpine – Fotos: Alpine