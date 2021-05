Cupra Born – Vollelektrisch in zwei Versionen

Pressemitteilung: Cupra bringt erneut Bewegung in den Markt: Mit der Einführung des neuen CUPRA Born läutet die Marke eine neue Ära ein, in der sich Leistung und Elektrifizierung in einem Fahrzeug vereinen.

Der Born ist das erste rein elektrische Fahrzeug der unkonventionellen Challenger-Marke. Mit seinem emotionalen Design und seiner verzögerungsfreien Leistung setzt das brandneue Modell neue Standards für Elektrofahrzeuge.

„Der CUPRA Born ist nicht nur für die Elektrifizierung, sondern auch für den gesamten Markt ein absoluter Gamechanger. Mit seinem sportlichen Charakter und seiner beeindruckenden Optik wird der CUPRA Born dazu beitragen, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die europäischen Klimaziele zu erfüllen. Aber das ist noch nicht alles“, erklärt Wayne Griffiths, Vorstandsvorsitzender von SEAT und CEO von CUPRA. „Mit der emotionalen Sportlichkeit des CUPRA Born möchten wir bei unserer Transformation die nächste Generation junger Herausforderer abholen und mitnehmen. Deshalb wird CUPRA unkonventionelle Vertriebsmodelle nutzen, um neue Zielgruppen zu erreichen und die Marke CUPRA über das Traditionelle hinauszuführen.“







Cupra Born ist ein Gamechanger

Dazu gehört, dass der neue Born neben traditionellen Erwerbsmodellen auch mit besonderen Leasingverträgen angeboten wird, bei deren Monatsrate nicht nur die Fahrzeugnutzung, sondern auch andere zugehörige Leistungen enthalten sind. Auch hier zeigt sich CUPRA wieder als Gamechanger auf dem Markt.











Er markiert den Start in eine neue Ära und führt dabei den Erfolg der Markenfamilie fort: Die Plug-in-Hybrid-Varianten seiner Vorgänger CUPRA Leon, CUPRA Leon Sportstourer und CUPRA Formentor maximieren ihre Leistung bereits über ihre Elektroantriebe.







Die wichtigsten Details zum Cupra Born

Der Born vereint einen hochentwickelten Antriebsstrang mit einem Batteriemanagementsystem, das verzögerungsfreie Leistung garantiert. In seinem Design steckt unverkennbar die CUPRA DNA, mit der sich die Marke von der Konkurrenz abhebt.

Der Born wir in zwei Leistungsstufen angeboten: mit 110 kW (150 PS) und 150 kW (204 PS). Dank e-Boost ist kurzzeitig eine maximalen Leistung von bis zu 170 kW (231 PS) verfügbar.











Die Akkukapazitäten betragen von 45 bis 58 kWh und ermöglichen dadurch eine Reichweite von 340 bis 420 Kilometer. Falls das nicht ausreicht, hilft das sogenannte Boot&Range Pack, bei dem ein Akku mit 77 kWh für eine Reichweite von bis zu 540 Kilometern sorgt.

Dank Schnellladefähigkeit kann der Born in nur sieben Minuten mit Energie für 100 Kilometer Fahrstrecke versorgt werden.







NewCarz meint dazu:

Nun darf man auch bei Cupra auf vollelektrische Modelle zurückgreifen und dem Trend zur Elektromobilität folgen. Typische Merkmale machen ihn als Cupra sofort erkennbar. Inwiefern der Antrieb den Cupra-Genen gerecht wird, werden wir alsbald in einem Test überprüfen.

Text: NewCarz/Cupra – Fotos: Cupra