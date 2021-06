Hyundai i20 N – Maximierter Fahrspaß ab 24.990 Euro

Pressemitteilung: Mit dem neuen i20 N erweitert Hyundai sein Angebot sportlicher Hochleistungsfahrzeuge von der Kompaktklasse auf das Kleinwagensegment.

Ab einem Preis von 24.990 Euro verbindet der i20 N wie alle Hochleistungsmodelle der Marke N maximalen Fahrspaß mit individuellem Lifestyle.







Hyundai i20 N mit Motorsport-DNA

Der neue Hyundai i20 N basiert auf der dritten Generation des i20 und hat seine Wurzeln im Motorsport. Er ist vom Rallyefahrzeug i20 Coupé WRC inspiriert, mit dem Hyundai 2020 zum zweiten Mal in Folge WRC-Markenweltmeister wurde.











Der neue i20 N wurde von potenziellen Käufern und den sogenannten N Thusiasten mit Spannung erwartet. Umso mehr freuen wir uns, dass der besonders sportliche Hyundai Kleinwagen ab sofort bei den Händlern steht und seinen Kunden ein faszinierendes Fahrerlebnis bereiten wird.

Jürgen Keller

Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH







Der Antrieb des Hyundai i20 N

Angetrieben wird der Hyundai i20 N von einem neuen, technologisch einzigartigen 1,6-Liter-Turbomotor mit Benzindirekteinspritzung. Seine Kraft bringt der kompakte Sportler über ein auf die erhöhten Anforderungen angepasstes Sechsgang-Schaltgetriebe auf die Straße.











Das Triebwerk liefert eine maximale Leistung von 150 kW/204 PS und ein maximales Drehmoment von 275 Nm.

In Verbindung mit einem Gewicht von 1.190 Kilogramm, das dem des Rallyefahrzeugs gleicht, ergeben sich äußert agile Fahreigenschaften. So beschleunigt der neue i20 N in 6,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h.

Über den kraftvollen Antriebsstrang hinaus sorgt eine Vielzahl dezidierter Funktionen für hohes Fahrvergnügen, darunter das N Grin Control System mit seinen fünf verschiedenen Fahrprogrammen. Diese passen Wirkungsweise und Charakteristik des Motors, der elektronischen Stabilitätskontrolle, des Sounds der Abgasanlage, der Lenkung sowie des Getriebes an. Zu den weiteren Funktionen gehören die Zwischengas-Funktion Rev Matching, die Traktionsfunktion Launch Control und ein Soundgenerator.







Maximale Sicherheit für den Hot Hatch

Neben maximalem Fahrspaß bietet der neue Hyundai i20 N auch maximale Sicherheit. Mit seinen umfangreichen Funktionen der Fahrerassistenzsysteme Hyundai Smart Sense erfüllt er die höchsten europäischen Sicherheitsstandards.

Dazu gehören serienmäßig unter anderem ein autonomer Notbremsassistent inklusive Frontkollisionswarner mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung und eine intelligente Verkehrszeichenerkennung. Ebenfalls an Bord sind das automatische Notrufsystem eCall, ein aktiver Spurhalteassistent, ein Fernlichtassistent, ein Aufmerksamkeitsassistent und ein Insassenalarm.







Umfangreiche Ausstattungsfeatures im Hyundai i20 N

Ebenfalls ab Werk verfügt der neue Hyundai i20 N über umfangreiche Ausstattungsmerkmale. Serienmäßig sind beispielsweise ein digitales 10,25-Zoll-Cockpit, beheizbare Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, ein beheizbares N Lederlenkrad, eine Rückfahrkamera, ein DAB+-Radio mit 8-Zoll-Touchscreen und Apple CarPlay bzw. Android Auto, eine Einparkhilfe hinten, eine Abgasanlage mit variabler Klappensteuerung sowie Pedale in Aluminiumoptik.

Optisch ist der Hyundai i20 N außerdem an der Metallic-Lackierung in Sleek Silver, am N-Logo auf dem Kühlergrill, großen 18-Zoll-Leichtmetallrädern, Voll-LED-Scheinwerfern, LED-Rückleuchten, abgedunkelten Scheiben ab der B-Säule sowie den speziellen N-Anbauteilen bestehend aus N-Front- bzw. Heckschürze sowie einem N-Seitenschweller und einem markanten Dachspoiler zu erkennen.











Wer sein Fahrzeug individualisieren möchte, wählt den i20 N Performance ab 26.990 Euro. Er ist neben der Standardfarbe Sleek Silver zusätzlich in den sechs Außenlackierungen Performance Blue, Polar White, Brass, Dragon Red, Intense Blue und Phantom Black erhältlich. Alle Farben außer Phantom Black lassen sich dabei mit einer optionalen Dachlackierung in Schwarz kombinieren.

Der Hyundai i20 N Performance bietet zusätzlich eine mechanische Differenzialsperre. Das schlüssellose Zugangssystem Smart Key mit Start-/Stopp-Knopf, eine kabellose Ladefunktion für geeignete Smartphones, beheizbare Rücksitze, eine Klimaautomatik, ein automatisch abblendbarer Innenspiegel, ein höhenverstellbarer Kofferraumboden und ein Regensensor zählen ebenfalls ausschließlich zum Umfang des i20 N Performance.

Als Extras stehen für das Performance-Modell das Navigations-Paket inklusive 10,25-Zoll-Touchscreen, Bluelink® Telematikdiensten und Bose Premium-Soundanlage sowie das Assistenz-Paket zur Verfügung. Letzteres beinhaltet einen Totwinkelwarner, eine Einparkhilfe vorne, einen Querverkehrswarner hinten und einen Spurfolgeassistenten.







NewCarz meint dazu:

Der Preis ist heiß! Denn der neue Hyundai i20 N bringt neben üppiger Leistung auch jede Menge an Ausstattung und Assistenzsystemen mit, besitzt damit eine opulente Ausstattung. Für ein Auto mit über 200 PS und nur knapp über einer Tonne Gewicht, bedeutet das viel Fahrspaß fürs Geld. Auf einen alsbald fälligen Test des neuen Hot Hatch darf man daher sehr gespannt sein.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai