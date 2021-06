Dacia Sandero Stepway – Der Wertstabilste

Der Dacia Sandero Stepway ist das Fahrzeug mit dem geringsten Wertverlust in Deutschland.

„Keiner ist wertstabiler! Der Dacia ist als Neuwagen günstig und verliert wenig an Wert. Nach vier Jahren kommt der Dacia Sandero Stepway immer noch auf über 66 Prozent seines Neuwerts. So viel wie kein anderes Fahrzeug in der Untersuchung“, lautet die Wertung der Auto Bild.

Dacia Sandero Stepway TCe 90 als Bewertungsgrundlage

Die Prognose bezieht sich konkret auf das Modell Sandero Stepway TCe 90 zum Neupreis von 14.390 Euro (inkl. Sonderausstattungen). Der prognostizierte Restwert nach vier Jahren beträgt 66,02 Prozent, der Wertverlust in Euro liegt bei 4.890 Euro.

Seit Anfang 2021 ist der neue Sandero Stepway am Start – so attraktiv wie nie zuvor. Mit eigenständigem Design hebt sich die Neuauflage der Crossover-Variante noch stärker von ihrem Schwestermodell Sandero ab als ihre Vorgängermodelle. Trotz gesteigerten Sicherheitsniveaus und deutlich aufgewerteter Ausstattung bleibt der Sandero Stepway das günstigste Crossover-Modell in Deutschland.

Wie erfolgte die Bewertung?

Die AUTO BILD Restwert-Prognose „Wertmeister“ erfolgt einmal im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Eurotax Schwacke. In die Berechnung der Wertstabilität fließen Kriterien wie Markenimage, Design sowie Preis- und Modellpolitik ein. Außerdem berücksichtigt Eurotax Schwacke für jedes Segment die marktübliche Jahresfahrleistung.

Diese beträgt bei Kleinwagen 15.000 Kilometer. Die Restwertprofis von Schwacke haben Millionen Daten ausgewertet und zusammen mit AUTO BILD die wertstabilsten Autos ermittelt. In 13 Klassen von Kleinstwagen über Elektroautos bis zur Luxusklasse. Bester von allen ist der Dacia Sandero. Er hat nach vier Jahren immer noch über 66 Prozent seines Neuwerts. Insgesamt gilt: Kleinwagen verlieren prozentual am wenigsten im Laufe der Zeit.

NewCarz meint dazu:

Dacia stand schon immer für ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Dass dies auch über die Nutzungszeit fortsetzt, ist ein weiterer Punkt, der für die Modelle dieser Marke spricht. Der Sandero Stepway gewinnt nunmehr in einer Kategorie, welche auch für Beständigkeit und Nachhaltigkeit steht. Nicht nur Fans und Kunden der Marke werden dies zu würdigen wissen.

Text: NewCarz/Dacia – Foto: Dacia