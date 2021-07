Fiat 500X Yachting – Der Sommer kann kommen

Pressemitteilung: Mit dem neuen Fiat 500Y Yachting kann der Sommer kommen: Fiat erweitert die Baureihe 500X um eine Version mit Softtop.

Der neue 500X Yachting liefert mit dem elektrischen Stoffverdeck Open Air Feeling pur. Den Start macht das limitierte Sondermodell „Yacht Club Capri“, das auch für den Fiat 500C erhältlich ist.







Wie das frühere Sondermodell Fiat 500 Riva hat auch der Fiat 500X Yachting einen einzigartigen Stil, der von der maritimen Welt und der Eleganz von Luxusyachten inspiriert und mit Referenzen an die Welt des Segelsports verziert ist.

Dies gilt besonders für die beiden auf 500 Exemplare limitierten Sondermodelle „Yacht Club Capri“. Diese Launch-Edition kennzeichnen unter anderem die spezifischen blauen Außenfarben „Blue Venezia“ beim Fiat 500X Yachting und „Blu Dipinto di Blu“ beim Fiat 500C „Yacht Club Capri“, das ebenfalls blaue Stoffverdeck, Chromdetails sowie die rund um die Karosserie laufende Beautyline, die auf ein Stilelement von Motoryachten verweist.











Partner bei der Entwicklung der exklusiven Sondermodelle war der renommierte Yacht Club Capri, der in der Ära des Dolce Vita eine wichtige Rolle spielte. Das Logo des Clubs ziert B-Säule und Heckklappe der beiden „Yacht Club Capri“ Editionen. Die ersten 500 Exemplare der beiden Sondermodelle sind mit einer Plakette mit Produktionsnummer gekennzeichnet.







Der Fiat 500X Yachting erweitert die Baureihe um eine neue Karosserievariante. Zusätzlich zu den Versionen Cross und Sport ist der italienische Crossover damit erstmals auch als Cabriolet erhältlich.

Das elektrisch betätigte Stoffverdeck des Fiat 500X Yachting öffnet in etwa 15 Sekunden elektrisch. Serienmäßig ist der neue 500X Yachting in den Ausstattungsversionen CROSS und SPORT verfügbar.

Zum Marktstart ist der neue 500X Yachting außerdem als Sondermodell „Yacht Club Capri“ erhältlich. Die Launch Edition ist in der exklusiven Farbe „Blue Venezia“ lackiert, das Stoffverdeck ist ebenfalls in Blau gehalten.

Spiegelkappen, die Griffe von Türen und Heckklappe, die Querspange um den Kühler sowie Einsätze im vorderen Stoßfänger sind in satiniertem Chrom ausgeführt. Darüber hinaus betont eine blau-elfenbeinfarbene Beautyline, die auf Höhe der Gürtellinie rund um die Karosserie läuft, die elegante Silhouette des 500X Yachting „Yacht Club Capri“. Neu designt und exklusiv sind auch die 18-Zoll-Leichtmetallräder mit meerblauen Details.











Die von der Welt der Segelyachten inspirierte Eleganz findet sich auch im Innenraum wieder. Die Sitzbezüge aus elfenbeinfarbenen Soft-Touch Material sind mit der Signatur 500 mit blauer Einfassung versehen. Die Einstiegsleisten aus Aluminium mit dem Schriftzug „Yachting“ sowie Armaturenbretteinlage in Holz und ein Holzdekor im Schaltknauf sind eine weitere starke Referenz an Yachten, die symbolisch für die Ära des Dolce Vita stehen.

Das Cover des Fahrzeugschlüssels wiederholt die Karosseriefarbe und erinnert an nautische Ausrüstung. Spezifische Fußmatten sowie eine nummerierte Plakette für die ersten 500 Exemplare (Deutschland 1 von 500) an der Mittelkonsole runden die Ausstattung des Sondermodells 500X Yachting „Yacht Club Capri“ ab.

Optional stehen für den neuen 500X Yachting unter anderem Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem sowie eine Chromline-Zierleiste für die Motorhaube und ein Windschott zur Verfügung. So kommt noch mehr Dolce-Vita-Feeling auf.







„Das süße Leben“ startet bei Fiat jetzt neu interpretiert auf vier Rädern. Der Fiat 500X besitzt an sich bereits eine ganz eigene, überaus sympathische Ausstrahlung, welche als „Yachting“ nochmals verstärkt, als Sondermodell „Yacht Club Capri“ sogar potenziert wird. Erstmals auch als offene Version erhältlich, ist das italienische Lebensgefühl in einem Fiat 500X Yachting dadurch ganz offensichtlich so intensiv wie noch nie zuvor.