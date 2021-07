Porsche Macan – Austrainierter denn je

Pressemitteilung: Mit gesteigerter Performance, geschärftem Design und neuem Bedienkonzept rollt der neue Porsche Macan an den Start.

Alle drei angebotenen Varianten bieten deutlich mehr Leistung als ihre Vorgänger.







Speerspitze übernimmt Porsche Macan GTS

Als sportliches Aushängeschild der erfolgreichen SUV-Reihe übernimmt der Macan GTS mit dem um 60 PS auf 440 PS erstarkten 2,9-Liter-V6-Biturbomotor die Rolle des neuen Topmodells. Mit GTS-typischer Charakteristik hinsichtlich Ansprechverhalten und Leistungsentfaltung bewältigt er den Sprint von null auf 100 km/h in Verbindung mit Sport Chrono-Paket in 4,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 272 km/h.







Der Porsche Macan und Macan S runden das Dreier-Portfolio ab

Auch der Macan S fährt nun mit einem V6-Biturbo mit 2,9 Liter Hubraum vor, der mit 380 PS nun 26 PS mehr leistet als bisher, in 4,6 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt und bis zu 259 km/h schnell fährt.











Den Einstieg in die Welt des Macan begleitet ein neu entwickelter, aufgeladener Vierzylinder-Reihenmotor mit 265 PS. Damit gelingt der Standardsprint in 6,2 Sekunden, und es wird eine Höchstgeschwindigkeit von 232 km/h erreicht. Alle Motoren sind wie gehabt an das Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) mit sieben Gängen und das Allradsystem Porsche Traction Management (PTM) gekoppelt.







Optimiertes Fahrwerk – neue Sport-Luftfederung für den GTS

Auch die neuen Macan-Modelle bieten eine große Bandbreite zwischen maximalem Federungskomfort und dynamischer Sportwagen-Performance. Das Fahrwerk wurde weiter optimiert: Der Macan reagiert nun noch feinfühliger und direkter auf die Fahrsituation und den Fahrbahnzustand und gibt über das Lenkrad eine noch bessere Rückmeldung an den Fahrer.

Dafür wurden unter anderem die Dämpferkennlinien des Porsche Active Suspension Management (PASM) modellspezifisch neu angepasst. Es regelt die Dämpferkraft für jedes einzelne Rad aktiv und kontinuierlich. Das PASM ist beim Macan optional, beim S- und GTS-Modell serienmäßig an Bord.

Der Macan GTS differenziert sich mit der neuen serienmäßigen Sport-Luftfederung mit Tieferlegung der Karosserie um zehn Millimeter nun noch stärker als bisher von den anderen Derivaten. Die fahrdynamischen Vorteile des neuen GTS liegen vor allem in der im Vergleich zum Vorgänger an der Vorderachse um zehn und an der Hinterachse um 15 Prozent steifer ausgelegten Luftfeder.

Das optionale GTS Sport-Paket steigert das Fahrdynamik-Potenzial zusätzlich durch 21-Zoll-GT Design-Räder mit Performance-Reifen, Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) und das Sport Chrono-Paket.







Nachgeschärftes Design mit sportlichem Fokus

Optisch schärft Porsche sein Kompakt-SUV mit einer Reihe gezielter Veränderungen nach. Das neu gestaltete Bugteil mit einem Einleger in Exterieurfarbe verstärkt die Breitenbetonung und lässt den Macan noch satter auf der Straße stehen. Beim neuen GTS ist das Bugmittelteil ebenso wie weitere Elemente in Schwarz gehalten.

Das Heck schließt nun ein markanter, besonders technisch gestalteter Diffusor nach unten hin ab. Hier und an der Front findet sich eine neue 3D-Struktur, die wahlweise auch die Sideblades ziert. Die LED-Hauptscheinwerfer mit Porsche Dynamic Light System (PDLS) und die Sport-Design-Außenspiegel sind jetzt bei allen Modellen Serie.











Für den neuen Macan stehen insgesamt 14 Außenfarben zur Verfügung, darunter die neuen Farbtöne Papayametallic und Enzianblaumetallic sowie Pythongrün für den Macan GTS mit GTS Sport-Paket. Mit den Angeboten „Individualfarbe“ und „Farbe nach Wahl“ erweitert die Porsche Exclusive Manufaktur darüber hinaus den Gestaltungsspielraum erheblich.

Zudem sind ab Werk größere Serienräder montiert: Sie messen mindestens 19 Zoll beim Macan, 20 Zoll beim Macan S und 21 Zoll beim Macan GTS. Das Programm wird um insgesamt sieben neue Raddesigns erweitert.







Neue Mittelkonsole mit Touch-Oberfläche im Porsche Macan

Der neue Porsche Macan bietet einen deutlich aufgewerteten Innenraum mit einer modern und elegant gestalteten Mittelkonsole. Ihr Bedienkonzept mit Touch-Flächen anstelle von haptischen Tasten bringt eine klare Struktur ins Cockpit. Im Zentrum des aufgeräumten Bedienmoduls sitzt ein neuer verkürzter Wählhebel.











Die Analog-Uhr auf der Oberseite der Schalttafel gehört nun zum Serienumfang. Verschiedene Leder-Optionen sowie Kontrastnaht-Pakete in Enzianblau, Papaya oder Kreide setzen auf Wunsch neue farbliche Akzente im Interieur. Der Macan bietet darüber hinaus serienmäßig viele Online-Funktionen und -Dienste, die über das 10,9 Zoll große Full-HD-Touchdisplay des Porsche Communication Management oder per Sprachbefehl gesteuert werden. Die neuen Multifunktions- und GT-Sportlenkräder übernimmt der Macan vom 911.

Neben fahrdynamischen Vorteilen und schwarzen Akzenten im Exterieur bringt das nur für das neue Topmodell verfügbare GTS Sport-Paket auch spezifische und exklusive Ausstattungsumfänge im Innenraum mit: Dazu zählen unter anderem 18-Wege-Sportsitze, das Interieur-Paket Carbon, eine Race-Tex-Ausstattung mit erweiterten Lederumfängen und diversen Kontrastnähten sowie „GTS“-Schriftzügen in Pythongrün.







Beliebtes Einstiegsmodell des Porsche Macan – jetzt bestellbar

Dem seit seinem Marktstart im Jahr 2014 weltweit mehr als 600.000 Mal ausgelieferten Macan kommt bei Porsche eine besondere Rolle zu: Rund 80 Prozent aller Macan-Käufer sind Porsche-Neukunden. Zudem ist der Frauenanteil beim Macan in den vergangenen Jahren konstant gestiegen und baureihenübergreifend am höchsten.

Im größten Macan-Markt China liegt der Anteil weiblicher Käufer bei knapp 60 Prozent. Die neuen Macan-Modelle sind ab sofort bestellbar und werden in Europa ab Anfang Oktober 2021 ausgeliefert. Die Preise starten in Deutschland bei 62.917 Euro für den Macan, bei 71.723 Euro für den Macan S und bei 88.264 Euro für den Macan GTS, jeweils inklusive Mehrwertsteuer und mit länderspezifischer Ausstattung.







NewCarz meint dazu:

Das ist sie, die letzte Modellpflege des Porsche Macan vor seiner Elektrifizierung. Die optische Retusche fiel relativ marginal aus, dafür gibt es deutlich mehr Leistung für die nun auf drei Varianten reduzierte Modellreihe. Entsprechend stiegen auch die Preise für das kleine SUV der Zuffenhausener. Damit bleibt der Macan in jeder Hinsicht weiterhin ein Vollblut-Porsche in allen Belangen.

Text: Porsche/NewCarz – Fotos: Porsche