VW Golf R Variant – Stärkster Kombi der Marke

Der neue VW Golf R Variant ist der stärkste und dynamischste Golf Variant, den Volkswagen bislang auf den Markt gebracht hat.

Sportlichkeit trifft auf Alltagstauglichkeit. Top-Performance trifft auf Flexibilität mit großem Raumangebot. Damit bleibt der 320 PS starke Golf R Variant der Tradition seiner Vorgänger treu: als variabler Allrounder, komfortabler Freizeit- und Familienkombi sowie als sportlicher Begleiter mit einer beeindruckenden Dynamik – auch dank Allradantrieb 4MOTION inklusive R-Performance Torque Vectoring mit radselektiver Momenten-Steuerung an der Hinterachse.







Atemberaubende Agilität bei voller Alltagstauglichkeit – das bietet der neue Golf R Variant. Der Sportkombi weiß in puncto Performance dank dem Allradantrieb 4MOTION und dem R-Performance Torque Vectoring zu überzeugen.

Durch sein sportliches Interieur- und Exterieur-Design setzt der Golf R Variant auch optische Maßstäbe. Der Golf R Variant ist die perfekte Kombination aus dem kompakten Golf R2 und einem geräumigen Variant. Sportlichkeit, Performance und Emotionen treffen auf Platz, Variabilität und höchste Qualität.







Wie der kompakte Golf R2 verfügt auch der Golf R Variant über den neu entwickelten Allradantrieb 4MOTION inklusive R-Performance Torque Vectoring mit radselektiver Momenten-Steuerung an der Hinterachse. Dabei wird die Antriebskraft über ein neues Hinterachsgetriebe nicht nur bedarfsgerecht zwischen der Vorder- und Hinterachse verteilt, sondern ebenso zwischen den Hinterrädern.

Insbesondere in Kurven steigert der innovative Antrieb die Agilität des neuen Golf R Variant erheblich. Gleichzeitig wird die Sicherheit erhöht, da in der Kurve mehr Antriebskraft zum hinteren kurvenäußeren Rad gelenkt wird. Das verleiht dem Fahrzeug hohe Traktion bei neutralem Fahrverhalten.

Das Allradsystem 4MOTION wird über den Fahrdynamikmanager mit weiteren Fahrwerkssystemen wie den elektronischen Differenzialsperren (XDS) und der optional erhältlichen adaptiven Fahrwerksregelung DCC, die verschiedene Abstimmungen bietet, vernetzt. Das Ergebnis: ein höchst präzises und neutrales Fahrerlebnis, optimale Traktion sowie herausragende Agilität. Kurzum: maximaler Fahrspaß. Final abgestimmt wurde der neue Golf R Variant auf der Nürburgring-Nordschleife.

Im optionalen R-Performance-Paket verfügt der Performance-Kombi über zwei zusätzliche Fahrprofile: Im Modus „Special“ werden alle wesentlichen Antriebsparameter auf die Nordschleife und ähnlich anspruchsvolle Rennstrecken ausgelegt. Das Fahrprofil „Drift“ öffnet abseits öffentlicher Strecken ein neues Fenster der Fahrdynamik und steigert erheblich den Fahrspaß und die Sicherheit beim Querfahren.

Angetrieben wird der Golf R Variant vom 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor der Baureihe EA888, der in seiner vierten Ausbaustufe eine Leistung von 235 kW (320 PS) bietet und eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in nur 4,9 Sekunden ermöglicht. Die serienmäßige Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h kann mit dem optionalen R-Performance-Paket auf 270 km/h gesteigert werden.







Auch mit dem R-spezifischen Sportfahrwerk sowie der sportlichen Auslegung kommt die Alltagstauglichkeit des Golf R Variant nicht zu kurz. So ist beispielsweise das Fahrprofil „Comfort“ als einer von insgesamt vier serienmäßigen Fahrmodi mit den Parametern Motor, Getriebe, Dämpfer, Lenkung und R-Performance Torque Vectoring auf bestmöglichen Komfort ausgelegt.

Zudem punktet der dynamische Kombi mit seinem Raumangebot. Der – im Vergleich zur Kurzheckversion des Golf – 58 mm längere Radstand des Golf R Variant kommt dem Innenraum zugute. Besonders die Passagiere im Fond profitieren von den größeren Abmessungen. Der Kofferraum bietet bei dachhoher Beladung und umgeklappter zweiter Sitzreihe einen Stauraum von maximal 1.642 Litern.

Die optional erhältliche, elektrisch ausklappbare Anhänger-Kupplung rundet den Golf R Variant als Hochleistungs-Kombi für den Alltag ab.

Bestellbar ist der neue Golf R Variant in Deutschland und Europa ab sofort zu einem Preis ab 51.585 Euro.







Noch stärker, noch performanter als sein Vorgänger und technologisch enorm aufgerüstet: Die Neuauflage des VW Golf R Variant wird alle freuen, die den überaus sportlichen Charakter eines Golf R mit allen Vorzügen eines praktikablen Kombi vereint sehen möchten. Der Vorteil: Man verbindet den unbestritten extrem hohen Nutzwert eines Kombis, der auch was an den Haken nehmen kann, mit den Vorzügen eines Performance-Fahrzeugs. Dieser Golf wird nämlich per Knopfdruck auch als Kombivariante zu einer Rennmaschine. Vom Lastentransporte oder Familiengleiter zum Nordschleifenschreck in weniger als einer Sekunde also. Na dann, Feuer frei.