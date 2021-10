Renault Clio Lutecia – Sondermodell mit Pfiff

Kleinwagen mit großer Ausstattung: Der französische Automobilhersteller präsentiert das neue Sondermodell Renault Clio Lutecia.

Als Lutecia glänzt der Clio unter anderem mit Klimaautomatik, Online-Multimediasystem EASY LINK und Einparkhilfe mit Rückfahrkamera. Der Clio Lutecia ist ab 22.850 Euro erhältlich.







Optische Highlights des Renault Clio Lutecia

Optisches Merkmal des neuen Sondermodells ist die Metallic-Sonderlackierung Black-Pearl-Schwarz, welche durch Zierelemente in Kupferoptik am Kühlergrill, den Lüftungsschlitzen und den Außenspiegeln abgesetzt wird. Weitere kupferfarbene Akzente finden sich an den glanzgedrehten 17-Zoll-Leichtmetallrädern, der Haifischantenne sowie den Fahrzeugflanken.











Der Innenraum des Clio Lutecia besticht durch sein eigenständiges Design und den Einsatz nachhaltiger Materialien. Die Sitzpolsterung sowie die Unterfütterung der Türen und der Armaturentafel bestehen überwiegend aus holzbasierten Tencel-Fasern, deren Holz aus nachhaltig bewirtschafteten europäischen Wäldern stammt. Details in Kupferoptik werten das Interieur zusätzlich auf.







Umfangreiche Komfortausstattung

Der Clio Lutecia verfügt neben Klimaautomatik, dem Online-Multimediasystem EASY LINK mit 9,3-Zoll-Display und der Smartphone-Integration auch über die Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, die bei schwierigen Parkmanövern den Fahrer unterstützt. Dazu kommen weitere Details wie die getönte Heckscheibe und Sitzheizung für die Vordersitze.







NewCarz meint dazu:

Als Sondermodell Lutecia bietet der Clio vor allem optisches Abgrenzungspotenzial. Kupferfarbene Akzente und eine spezielle Metalliclackierung verleihen dem Kleinwagen einen besonders attraktiven Pfiff und dürften vor allem die junge Zielgruppe ansprechen.

Text: Renault/NewCarz – Fotos: Renault