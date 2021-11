Audi A8 – Facelift mit vielen Neuerungen

Pressemitteilung: Mit geschärftem Design, insbesondere an Front und Heck, sowie innovativen Technologien sorgt Audi für eine gesteigerte Präsenz und sportliche Eleganz des Audi A8.

Damit arbeiten die Vier Ringe den souveränen und progressiven Charakter der fahraktiven Luxuslimousine noch stärker heraus.

So begeistern die neuen Highend-Scheinwerfer und -Rückleuchten mit innovativen Funktionen und bilden die Spitze des etablierten Technologieportfolios im A8.

Dank der Überarbeitung wirkt das Exterieur des A8 noch repräsentativer, souveräner und athletischer. In Summe steigern die neu gestalteten und exakt orchestrierten Designelemente im Front-, Seiten- und Heckbereich deutlich Präsenz und Souveränität des A8 und schärfen das Profil des Topmodells der Marke.











Über das Basis-Exterieur hinaus bietet Audi seinen Kund_innen das Chrom-Exterieurpaket und erstmals für den A8 das neue S-line-Exterieurpaket. Noch definierter erscheint der Look mit dem zusätzlichen Optikpaket schwarz. Der Lackfächer für den A8 enthält 11 Farben, darunter die neuen Metalliclacke Distriktgrün, Firmamentblau, Manhattangrau und Ultrablau. Neu im Audi A8 sind fünf Mattlackierungen – Daytonagrau, Florettsilber, Distriktgrün, Terragrau und Gletscherweiß.







Digitale Matrix LED-Scheinwerfer und OLED-Heckleuchten

Vergleichbar mit Videobeamern nutzen die digitalen Matrix LED-Scheinwerfer die DMD-Technologie (Digital Micromirror Device). Jeder Scheinwerfer verfügt über circa 1,3 Millionen Mikrospiegel, die das Licht in winzige Pixel zerlegen und präzise steuern.











Eine der neuen Funktionen ist das Spur- und Orientierungslicht für Autobahnen. Serienmäßig hat der aufgewertete A8 die digitalen OLED-Heckleuchten (OLED = organic light emitting diode) an Bord. Bei der Bestellung des Autos stehen zwei – beim S81 drei – Hecklicht-Signaturen zur Wahl. Die digitalen OLED-Heckleuchten verfügen im Zusammenspiel mit den Assistenzsystemen über eine Annäherungserkennung.







Reduktion als Gestaltungsmittel: der Innenraum des Audi A8

Die Architektur des Innenraums ist strikt horizontal orientiert, um die Weite zu betonen. Im Dunkeln inszeniert das Ambiente-Lichtpaket plus (Serie bei der Audi design selection und im S8) das Interieur auf elegante Weise, für den Fond gibt es Leseleuchten in Matrix LED-Technologie.











Das Angebot an Sitzen und Sitzausstattungen im aufgewerteten Audi A8 ist vielseitig und hochkomfortabel und strahlt ein Höchstmaß an Souveränität aus – speziell für den Fond stehen viele Optionen bereit. Die Spitze des Programms bildet der Ruhesitz im A8 L3, der zahlreiche Einstellmöglichkeiten und eine Fußablage an der Lehne des Beifahrersitzes bietet. Hier können sich Passagiere die Fußsohlen in mehreren Stufen wärmen und massieren lassen. Die hohe Verarbeitungsqualität betont den Manufakturcharakter des A8-Innenraums.







Neue Lösungen: die Navigation und Audi connect

Die MMI Navigation plus ist im überarbeiteten Audi A8 Serie. Hinter ihr steht der modulare Infotainment-Baukasten der dritten Generation (MIB 3). Die ebenfalls serienmäßigen Online- und Car-2-X-Services von Audi connect ergänzen die Navigation. Sie sind in zwei Pakete aufgeteilt: Audi connect Navigation & Infotainment und Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control.







Für moderne Ansprüche: die neuen Bildschirme im Fond

Auch bei der Infotainment-Hardware existieren attraktive Optionen. Die neuen Bildschirme im Fond sind auf die Erwartungen heutiger Fondpassagiere zugeschnitten. Dabei handelt es sich um zwei 10,1-Zoll-Displays mit Full-HD-Auflösung, die an den Lehnen der Vordersitze befestigt werden.







Drei Pakete: die Fahrerassistenzsysteme im Audi A8

Im überarbeiteten Audi A8 stehen rund 40 Fahrerassistenzsysteme zur Verfügung. Einige von ihnen – darunter die Sicherheitssysteme Audi pre sense basic und Audi pre sense front – gehören zum Serienumfang, die optionalen Ausstattungen sind in die Pakete „Parken“, „Stadt“ und „Tour“ geclustert. Das Assistenzpaket plus fasst die Pakete zusammen. Einzeln erhältlich sind Features wie der Nachtsichtassistent und die Umgebungskameras.







Souverän und effizient: die Motorenpalette für den Audi A8

Der aufgewertete Audi A8 ist zunächst mit drei Motorisierungen erhältlich. Neben dem 3.0 TFSI als V6-Aggregat verteilt der 4.0 TFSI, der für den A8 und den S81 in unterschiedlichen Leistungsstufen zur Wahl steht, seine vier Liter Hubraum auf acht Zylinder mit cylinder on demand-Technologie. In Kürze ist der A8 auch als Diesel bestellbar, ein Plug-in-Hybridmodell (PHEV) folgt.







Der Audi S8 – begeisternde Performance in der Luxusklasse

Der Audi S8 TSFI quattro ist das sportliche Topmodell der Baureihe. Hier gibt der Biturbo-V8 420 kW (571 PS) Leistung und 800 Nm Drehmoment von 2.050 bis 4.500 Touren ab. Nur beim S8 sind das vorausschauende Aktivfahrwerk, das Sportdifferenzial und die Dynamik-Allradlenkung ab Werk verbaut. Alle bisher genannten Motorisierungen haben serienmäßig die Mild-Hybrid-Technologie (MHEV) an Bord, die das 48-Volt-Hauptbordnetz des A8 nutzt.







tiptronic, quattro und Sportdifferenzial: die ganze Bandbreite des Fahrerlebnisses

Alle Aggregate im Audi A8 sind an eine schnell und sanft schaltende Achtstufen-tiptronic gekoppelt. Dank einer elektrischen Ölpumpe kann das Automatikgetriebe die Gänge auch dann wechseln, wenn der Verbrennungsmotor nicht läuft. Der permanente Allradantrieb quattro mit dem selbstsperrenden Mittendifferenzial ist Serie, auf Wunsch ergänzt ihn das Sportdifferenzial (Serie beim S8).











Es verteilt die Antriebsmomente bei schneller Kurvenfahrt aktiv zwischen den Hinterrädern und macht das Handling damit noch sportlicher und stabiler. Die Luftfederung adaptive air suspension mit geregelter Dämpfung ist Serie. Ein weiteres Serien-Feature ist die Progressivlenkung. Auf Wunsch ist auch eine Dynamik-Allradlenkung erhältlich. Beim Audi S8 zählt sie zur Serienausstattung.







Das vorausschauende Aktivfahrwerk

Ein Highlight im überarbeiteten A8 ist das vorausschauende Aktivfahrwerk. Es kann jedes Rad einzeln über einen Elektromotor mit zusätzlichen Kräften be- oder entlasten und damit die Lage der Karosserie in jeder Fahrsituation aktiv regeln. Das Räderprogramm für den überarbeiteten Audi A8, das von 18 bis 21 Zoll reicht, enthält sechs neue Designs von Audi und Audi Sport. Bei den Topversionen wie dem Audi S8 montiert Audi auf Wunsch Bremsscheiben aus Kohlefaser-Keramik.

A8 L Horch: speziell für den chinesischen Markt

Beim Audi A8 L Horch, der Topversion für den chinesischen Markt, kommen bei einer Fahrzeuglänge von 5,45 Metern im Vergleich zum A8 L noch einmal 13 Zentimeter hinzu. Im Interieur unterstreichen die erweiterte Rautensteppung und eine Logoprägung in den Ruhekissen sowie die Hochflor-Fußmatten im Fond die Exklusivität dieses Derivats.











Im Exterieur lässt unter anderem der spezifisch gestaltete Singleframe mit vertikalen Streben das Luxusmodell erkennen. Unverkennbar sind zudem Horch-Plakette und die „H-Krone“. Erstmals im D-Segment bietet das Topmodell für Kund_innen in China eine Zweifarblackierung an.







Die Grundpreise des neuen Audi A8: ab 99.500 Euro

Der überarbeitete Audi A8 startet im Dezember in den Märkten in Europa. In Deutschland beträgt der Grundpreis für den A8 nun 99.500 Euro. Der Audi S8 ist ab 144.800 Euro bestellbar.







NewCarz meint dazu:

In allen Belangen aufgefrischt, startet der Audi A8 ins nächste Modelljahr und bringt dabei jede Menge Neuerungen mit. Anerkennenswert ist auch hier die vielseitige Motorenpalette sowie die riesige Armada an Assistenzsystemen. Genau das Richtige also, um in der Klasse der Luxuslimousinen nicht nur mitzuschwingen, sondern durchaus auch Vorreiter sein zu können.

Text: Audi/NewCarz- Fotos: Audi