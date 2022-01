BMW iX M60 – Das 619-PS-Monster kommt im Sommer

Weltpremiere im Rahmen der CES 2022: Der BMW iX M60 – ein vollelektrisches Performance-SUV.







Die BMW Group präsentiert die jüngste und leistungsstärkste Modellvariante ihres neuen Technologie-Flaggschiffs. Der BMW iX M60, der zur CES 2022 erstmals vorgestellt wird, ist das erste von Beginn an für rein elektrische Mobilität entwickelte Performance-Automobil der BMW M GmbH.











Mit seiner von zwei Elektromotoren gemeinsam erzeugten Systemleistung von 455 kW/619 PS, einem maximalen Drehmoment von 1 015 Nm im Sport Mode beziehungsweise von 1 100 Nm bei aktivierter Launch Control, seinem elektrischen Allradantrieb und seiner M spezifischen Fahrwerksabstimmung bereichert der iX M60 die lokal emissionsfreie Mobilität um ein überragendes Performance-Erlebnis.







Der BMW iX M60 kombiniert ein konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Fahrzeugkonzept mit dem Design eines modernen Sports Activity Vehicle und faszinierend dynamischen Fahreigenschaften. So verkörpert er das Beste aus den drei Welten von BMW i, den BMW X Modellen und der BMW M GmbH.











Mit dem modernen Lounge-Charakter seines großzügigen Innenraums und seinen technologischen Highlights, die auch die Bereiche automatisiertes Fahren, Bedienung und Vernetzung umfassen, repräsentiert der BMW iX M60 ein neues Verständnis von fortschrittlichem Luxus, Hochleistung und Premium-Charakteristik.

Der iX M60 beschleunigt in nur 3,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Dabei trägt seine charakteristische Gesamtfahrzeugharmonie dazu bei, dass die Performance zu einem emotionsstarken und zugleich bis in den fahrphysikalischen Grenzbereich hinein sicher beherrschbaren Erlebnis wird.







Potente E-Autos sind auf dem Vormarsch und sprechen gezielt sportive Automobilenthusiasten an. So auch dieses Prachtexemplar eines SUVs – pardon, eines SAVs, von BMW als Sports Activity Vehicle benanntes Gefährt. Und die Leistungsdaten haben es in sich: Neben 619 PS und über 1.000 Newtonmetern Drehmoment läuft der Bolide anders als andere Sport-Stromer bis zu 250 km/h schnell und soll eine Normreichweite von bis zu 550 Kilometern erreichen. Beste Voraussetzungen also für eine glänzende Zukunft.