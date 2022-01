VW T-Roc R Facelift – Bestellbücher geöffnet

Seit 2019 ist der T-Roc R das Kraftpaket unter den Kompakt-SUVs von Volkswagen und nun kommt die Neuauflage des Performance-Modells, das VW T-Roc R Facelift in den Vorverkauf.

Der neue T-Roc R begeistert mit einem 221 kW (300 PS) starken Vierzylinder-TSI-Motor, 7-Gang-DSG und dem intelligenten 4MOTION-Allradantrieb.

Diese Kombination und weitere technische Features sorgen für eine außergewöhnliche Agilität, die sich sowohl im dynamischen Exterieur-Design als auch im hochwertigen Innenraum widerspiegelt.

Zusätzlich halten mit dem lichtstarken IQ.LIGHT, neuen Assistenzsystemen und fortschrittlichen digitalen Diensten innovative Technologien aus höheren Fahrzeugklassen Einzug in das dynamische Crossover-Modell.







Was bietet das VW T-Roc Facelift?

Der neue T Roc R kann ab sofort zu Preisen ab 48.445 Euro vorbestellt werden. Mehr denn je sorgt die Neuauflage des extrem sportlichen Kompakt-SUV für R-typische Dynamik. 4,9 Sekunden genügen für den Spurt aus dem Stand auf 100 km/h.











Kombiniert wird das mitreißende Performance-Erlebnis jetzt mit einem umfangreichen Technologie-Update. Der neue T-Roc R verfügt mit Front Assist und Lane Assist bereits serienmäßig über fortschrittliche Assistenzsysteme. Der neue „IQ.DRIVE Travel Assist“ und die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung „Prädiktives ACC“ ermöglichen assistiertes Lenken, Bremsen und Beschleunigen bis Tempo 210.

Ein neues Niveau erreicht auch die Auswahl der digitalen Funktionen, darunter die natürliche Online-Sprachbedienung und der Zugriff auf Streaming-Dienste. Serienmäßig stehen die Services von We Connect Plus in Europa für ein Jahr kostenfrei zur Verfügung.







Souveräne Performance

„Wir haben den T-Roc R nachgeschärft und seinen athletischen Charakter noch mehr herausgestellt. So wird das neue Modell dem Premium-Anspruch von Volkswagen R zu 100 Prozent gerecht“, erklärt Reinhold Ivenz, neuer Leiter der Business Unit R bei Volkswagen. Mit seiner modellspezifischen Antriebs- und Fahrwerkstechnik sorgt der neue T-Roc R für faszinierendes Rennsport-Feeling.

Sein 2,0 Liter großer TSI-Motor erzeugt eine Höchstleistung von 221 kW (300 PS) und ein maximales Drehmoment von 400 Nm. Auf die Straße gelangt die Kraft über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (mit Launch-Control-Funktion) und den intelligenten Allradantrieb 4MOTION. Ein spezielles Sportfahrwerk und die Progressivlenkung ermöglichen extrem agile Handling-Eigenschaften.

Ein modellspezifischer Taster auf dem neu gestalteten Multifunktions-Lederlenkrad (u. a. mit Schaltwippen und Touchbedienung) erlaubt den direkten Einstieg in die Fahrprofilauswahl, in der auch ein Race-Modus zur Auswahl steht.







Unverwechselbarer Auftritt mit dem VW T-Roc R Facelift

Der dynamische Charakter zeigt sich auch im Erscheinungsbild des neuen T-Roc R. Die Neugestaltung seiner eigenständigen Frontpartie mit einem Stoßfänger im R-Styling und den prägnanten senkrechten Tagfahrlichtern sorgt für einen besonders kraftvollen Auftritt.

Die in Deutschland serienmäßigen „IQ.LIGHT – LED-Matrixscheinwerfer“, dunkel verglaste LED-Rückleuchten sowie das R-Logo auf dem schwarzen Kühlergrill und auf der Heckklappe unterstreichen das markante Erscheinungsbild des neuen T-Roc R.











Hochwertige Akzente in seinem mit R-spezifischen Dekorelementen ausgestatteten Innenraum setzen das serienmäßige Digital Cockpit, die neuen, besonders eleganten Oberflächen der Instrumententafel mit Dekornähten, das neue Sport-Lederlenkrad und das im Stil eines Tablets gestaltete Infotainment-Display.







NewCarz meint dazu:

Feuer frei! Die aufgefrischte R-Version des T-Roc setzt bei allen Registern noch einen drauf – das dürfte spannend werden, denn bereits sein Vorgänger hat in unserem Test bewiesen, dass er voll und ganz zu den Performance-SUVs der Kompaktklasse gehört. Geneigte Interessenten können nun ihre Bestellungen tätigen und sich in wohliger Vorfreude auf den dynamischen Begleiter baden.

Text:: NewCarz/Volkswagen – Fotos: Volkswagen