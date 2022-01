CUPRA Leon VZ CUP – Das geschürte Feuer

Die neue exklusive Version: Mit dem CUPRA Leon VZ CUP gelangt noch mehr Temperament auf die Straßen.

Der CUPRA Leon und der CUPRA Leon Sportstourer gehören zu den absoluten Erfolgsmodellen der spanischen Automarke.

Jetzt gibt es die beiden Varianten auch mit exklusiven Ausstattungsmerkmalen in der Version Leon VZ CUP und Leon Sportstourer VZ CUP. Bei der Auswahl des Exterieurs und Interieurs wurde viel Wert auf Emotion und Sportlichkeit gelegt.







Geschärftes Exterieur für den CUPRA Leon VZ CUP

Das dynamische Design der VZ CUP Modellvarianten fällt sofort ins Auge. Zum Beispiel durch die 19-Zoll-Leichtmetallräder in Exclusive II Black/Copper (glanzgedreht), den Seitenschweller in Dark Aluminium und den Heckspoiler in Carbon (nicht für den Sportstourer).







Sportlicheres Interieur: Supersport-Schalensitze und -Multifunktionslenkrad

Herausstechende Merkmale der Ausstattungsversion im Innenraum sind die Supersport-Schalensitze mit Sitzmittelbahn und -wange im CUP Leder-Paket in Schwarz oder Petrol Blau. Das Supersport-Multifunktionslenkrad mit CUPRA Mode Selector und die Armaturentafel in Schwarz und Lederoptik unterstreichen die exklusive Sportlichkeit des Interieurs.













Ausstattungsvarianten in folgenden Motorisierungen

Die VZ CUP Ausstattungsvariante gibt es beim CUPRA Leon für die Motorisierung 2.0 TSI mit 221 kW (300 PS) und 7-Gang-DSG sowie für den 1.4 e-HYBRID mit 180 kW (245 PS) und 6-Gang-DSG.







Sportstourer auch als VZ CUP 4Drive

Den Leon Sportstourer gibt es als VZ CUP zusätzlich in der Allrad-Antriebsvariante mit der Motorisierung 2.0 TSI 4Drive mit 228 kW (310 PS) und 7-Gang-DSG.







Preise der VZ CUP Varianten

Der Leon VZ CUP 2.0 TSI ist ab 47.160 Euro erhältlich und der Leon VZ CUP 1.4 e-HYBRID ab 46.670 Euro. Der Leon Sportstourer VZ CUP 2.0 TSI kostet 47.780 Euro und als Allrad-Version 48.675 Euro. Der Leon Sportstourer VZ CUP 1.4 e-HYBRID ist bereits ab 47.290 Euro erhältlich.







NewCarz meint dazu:

Das Feuer lodert noch stärker – Mit dem CUPRA Leon VZ CUP legt der spanische Hersteller nochmals eine Schippe auf die ohnehin temperamentvoll dynamische Optik der Leon-Modelle. Besonders erfreulich ist, dass es die Kombiversion als geschärften Variante auch mit Allradantrieb geben wird.

Text: Cupra/NewCarz – Bilder: Cupra