Nissan Primastar „Seaside by Dethleffs“ – Der neue Camper

Mit dem neuen Nissan Primastar „Seaside by Dethleffs“ kann der Camper-Urlaub starten.

Die neue Urban Camper-Version des beliebten Vans knüpft an den Erfolg des in 2018 eingeführten Nissan Michelangelo an, von dem zwischen 2018 und 2020 über 400 Einheiten verkauft wurden.

Das neue Modell überzeugt insbesondere durch seine kompakten Abmessungen, eine flexible Sitz- und Schlafplatzaufteilung sowie fünf Jahre Herstellergarantie. Der neue Nissan Primastar „Seaside by Dethleffs“ wird ab Sommer 2022 erhältlich sein.







Nissan Primastar als unbeschwerter Begleiter

Ob in der Natur oder in der Stadt – mit Abmessungen von 5,08 Meter Länge, 2,04 Meter Höhe und 1,96 Meter Breite bleibt der Camper kompakt und wendig, sodass Reisende ihre Entdeckungslust unbeschwert ausleben können. Auf Basis des Nissan Primastar Kastenwagens haben die Spezialisten von Dethleffs einen geräumigen Urban Camper entwickelt, der über eine Küchenzeile und bis zu sechs Einzelsitzplätzen sowie vier Schlafplätzen verfügt – zwei davon befinden sich unter dem großen Aufstelldach, das in Richtung Fahrzeugfront sogar komplett geöffnet werden kann und damit den Blick auf den Himmel freigibt.

Das faltbare untere Bett mit Kaltschaummatratze hat eine Liegefläche von ca. 2,00 x 1,25 Meter und kann bei Bedarf ganz ohne Werkzeug aus dem Auto entnommen werden. Auch das Dachbett mit Lattenrost verfügt über eine vollflächige Unterfederung, ist bis 240 Kilogramm belastbar und hat eine Liegefläche von ca. 1,89 x 1,25 Meter.







Individuelle Konfigurationen im Innenraum

Das Schienensystem im Fahrgastraum, das über die gesamte Ladefläche im Boden eingelassen ist, erlaubt eine modulare Bestuhlung und damit maximale Flexibilität für alle Beladungssituationen. Bis zu vier Einzelsitze (Standardausstattung zwei) mit Längs- und Lehnen-Verstellung lassen sich ganz ohne Werkzeug individuell positionieren oder herausnehmen (zusätzlich in und gegen die Fahrtrichtung nutzbar). So entsteht je nach Bedarf auch genügend Stauraum, um beispielsweise Fahrräder, Kinderwagen, Surfbretter oder Skier zu transportieren.

Die Sitze der ersten Reihe sind drehbar, sodass zum gemeinsamen Essen am verstellbaren Tisch eine Viererkonfiguration entsteht. Der Esstisch ist mit Klappfüßen ausgerüstet und kann zusätzlich mit klappbaren Halterungen in der Küchenkonsole eingehängt werden. So ist er flexibel auch im Außenbereich des Campers nutzbar.











Verderbliche Lebensmittel und Getränke finden in einem Kühlschrank mit 36 Liter Volumen Platz, eine warme Mahlzeit lässt sich auf dem zweiflammigen Gaskocher zubereiten. Zusätzlichen Stauraum für Kochutensilien und Campinggeschirr bieten vier Schubladen sowie ein großes Rollo-Fach. Bei Nichtbenutzung werden der Kocher und die Edelstahlspüle von einer Echtglasplatte abgedeckt. Sowohl die Oberflächen als auch der Fahrzeugboden sind besonders leicht zu reinigen.

Im Kleiderschrank mit Rollo-System, in dem auch das Fach für die Gasflasche integriert ist, können Reisehungrige ihre Ausrüstung unterbringen. Platzsparend unter dem Kleiderschrank ist außerdem der Frischwassertank mit einem Volumen von insgesamt 29 Litern verbaut.











Für gemütliches Ambiente sorgen dimmbare LED-Lichtbänder im oberen Lattenrost sowie im Dachstaukasten. Durch LED-Schwanenhals-Strahler mit integrierter USB-Steckdose im Aufstelldach finden sich Reisende auch im Dunkeln gut zurecht.







Starke Motorisierung und umfassende Ausstattung an Bord

Als Basis des Primastar „Seaside by Dethleffs“ dient der Nissan Primastar Kastenwagen (Ausstattungsvariante Tekna) mit Einzelsitzen vorn, Heckklappe, einer Schiebetür und 3,01 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Für den Vortrieb sorgt entweder ein 110 kW (150 PS) oder ein 125 kW (170 PS) starker 2,0-Liter-Twin-Turbo-Dieselmotor, die allesamt die Abgasnorm Euro 6d-FULL erfüllen. Beide Varianten bietet Nissan mit Sechsgang-DCT oder manuellem Sechsganggetriebe an.











Zum Komfort unterwegs tragen eine Klimaanlage, Licht- und Regensensor, Fernlichtassistent, ein Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Rückfahrkamera, Totwinkel-Assistent, Notbremsassistent, Verkehrszeichen- und Geschwindigkeitserkennung, ein Navigationssystem mit 8-Zoll-Touchscreen und DAB-Radio sowie ein Multifunktions-Lederlenkrad bei. Eine Standheizung, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, lackierte Stoßfänger und Außenspiegel sowie dunkel getönte Scheiben ab der B-Säule gehören ebenfalls zur Standard-Ausstattung. Optional kann der Camper mit einer Anhängerkupplung ausgerüstet werden.

Der Primastar „Seaside by Dethleffs“ ist ab Sommer 2022 über spezialisierte Nissan Vertragspartner in Deutschland erhältlich. Im Rahmen seiner Fahrzeuggarantie für leichte Nutzfahrzeuge gewährt Nissan fünf Jahre Herstellergarantie (oder 160.000 Kilometer) auf das Basisfahrzeug und den Camping-Umbau.







Campingumbauten „Made in Germany“ für den Nissan Primastar

Die Freizeitfahrzeug-Spezialisten von Dethleffs in Isny blicken zurück auf über 90 Jahre Unternehmensgeschichte. Seit 2004 produziert Dethleffs in Isny im Allgäu neben Wohnwagen und Wohnmobilen auch Camper Vans und Urban Camper sowie deren Ausbauten.











Dabei kümmern sich die Mitarbeiter sowohl um die Möbel für den Innenausbau als auch um die gesamte Elektrik und Heizung, die Wasserversorgung, Karosserie-Modifikationen, die Hochdach- oder Aufstelldachmontage sowie die Isolierung.







NewCarz meint dazu:

Camping und mobiler Urlaub erfreuen sich nicht erst seit dem Aufflammen der Corona-Pandemie immer mehr Beliebtheit. Doch insbesondere seit der virulenten Zeiten steigen immer mehr um auf die unabhängige Art des Reisens. Das besondere Stück Freiheit erlebt man nirgendwo sonst so intensiv, als in den eigenen vier Wänden auf Rädern. Der Nissan Primastar „Seaside by Dethleffs“ ist da eine willkommene Erweiterung des Angebots und dank seiner Individualisierungsmöglichkeiten und Ausstattungsfülle noch dazu eine außerordentlich interessante. Die Preise für den Camper wurden noch nicht kommuniziert, werden aber eines der Hauptkriterien für Interessenten darstellen.

Text: NewCarz/Nissan – Fotos: Nissan