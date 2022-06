Herando Erfahrungen beim Oldtimer-Verkauf

Sie sind Besitzer eines besonderen Oldtimers und möchten Ihr Fahrzeug zu einem guten Preis verkaufen? Hier erfahren Sie, welche Herando Erfahrungen Verkäufer von Oldtimern auf der Plattform bereits gemacht haben.







Was sollten Sie beim Verkauf eines Oldtimers beachten?

Oldtimer sind nicht nur exklusive Luxus-Automobile mit Charme, Charakter und H-Kennzeichen – Sie sind ein Stück fahrende Geschichte. Viele Oldtimer gewinnen zudem aufgrund ihrer Seltenheit über die Jahre an Wert und eignen sich daher neben anderen Luxusgütern hervorragend für ein Investment und als Wertanlage. Allerdings kosten die regelmäßige Wartung und Pflege eines Oldtimers auch viel Geld. So wirken sich beispielsweise eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit auf den Zustand des Fahrzeugs aus. Viele Besitzer entscheiden sich daher schweren Herzens dafür, ihren Oldtimer im Internet anzubieten und einen geeigneten Käufer zu finden. Häufig lassen sich beim Verkauf je nach Alter, Zustand und Exklusivität des Wagens schnell hohe Preise erzielen.







Welche Möglichkeiten gibt es für den Verkauf eines Oldtimers?

Natürlich können Sie auch heute noch Werbung oder Kleinanzeigen in einer Tageszeitung schalten, um Ihren Oldtimer möglichen Kunden zu präsentieren. Allerdings darf das Angebot aus Kostengründen meistens nur wenige Informationen und überhaupt keine Bilder enthalten. Der Inhalt des Inserats ist damit nicht sehr aussagekräftig und aus unserer Erfahrung ist es dadurch sehr schwierig, einen passenden Käufer zu erreichen. Viel einfacher funktioniert die Kommunikation heutzutage jedoch über Webseiten wie Herando, Wirkaufendeinauto, AutoScout24 oder Classic Trader. Hier können Verkäufer online rund um die Uhr ein Angebot für ihren Oldtimer erstellen und das Fahrzeug somit Interessenten weltweit präsentieren. Einige der Unternehmen wie wirkaufendeinauto.de haben sich darauf spezialisiert, Fahrzeuge und Oldtimer von Besitzern anzukaufen. Bei Marktplätzen wie Herando haben Sie allerdings die Möglichkeit, selbst besondere Details des Oldtimers hervorzuheben und einen eigenen Preis festzulegen.







Herando Erfahrungen beim Oldtimer-Verkauf

Herando ist nicht nur eine seriöse Plattform für Luxusgüter wie Immobilien, Boote oder Luxus-Uhren, sondern auch für Gebraucht- und Neuwagen sowie Oldtimer. Das Unternehmen zählt sogar zu den größten Online-Marktplätzen für Oldtimer. Nutzer haben mit Herando sehr gute Erfahrungen gemacht, was den Verkauf ihres historischen Fahrzeugs über die Plattform betrifft, da bei Herando anders als bspw. bei Autoscout so ein wertvolles Schätzchen nicht in der breiten Masse an Fahrzeugangeboten untergeht, sondern im passenden Umfeld dem richtigen Kundenklientel präsentiert wird. So haben Sie bei Herando die Möglichkeit, kostengünstig ein Inserat mit einer Laufzeit von 90 Tagen zu erstellen und wenn gewünscht noch eine Startseiten-Platzierung hinzu zu buchen. Als Verkäufer können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Fotos sowie ein Video einbinden und Ihren Oldtimer mit all seinen Besonderheiten umfassend darstellen. Durch die Übersetzung Ihres Inserats erreichen Sie unkompliziert Interessenten weltweit. Gleichzeitig profitieren Verkäufer von den langjährigen Erfahrungen von Herando, denn die Firma sorgt durch professionelles Marketing für zahlreiche Webseiten-Besucher: Der Marktplatz weist derzeit nach eigenen Angaben monatlich über eine Million Seitenaufrufe von über 300.000 potenziellen Käufern auf. Für den erfolgreichen Verkauf Ihres Oldtimers stehen Ihnen erfahrene Berater von Herando über einen E-Mail-Support jederzeit zur Verfügung.

Foto: Herando